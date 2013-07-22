Остерегайтесь незнакомца

Некий молодец лет 30, прекрасно одетый, так, что видевшие его любовались им, перешёл по мосту через Везер и вошёл в городские ворота. (Появление крысолова в Гамельне)

И над всем безраздельно воцарились Мрак, Гибель и Красная смерть.

(Последние слова в рассказе «Маска красной смерти»)

Это у них фишка такая. Казаться нормальными. Эргономичными.

(Крипипаста «Все хорошо», автор Dododieforus)

...коварная дочь,

Украв потихоньку ключи,

Открыла любовнику дверь

(Александр Блок «Роза и крест»)

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:23

tera Просмотров: 78 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 08:23 by

Одно из основных правил, с которым нас знакомят в детстве, гласит: «Не связывайся с незнакомцами», очевидное и актуальное во все времена, оно в примитивной форме знакомо даже животным и могло существовать даже тогда, когда не существовала еще человеческая речь.Разумеется, страх перед чужаком чаще всего не несет в себе мистического содержания, однако, определенный мотив, встречающийся в фольклоре и литературе разных народов, дает повод думать, что тот, с кем боялись связываться люди, не всегда сам был человеком.Архетип дружелюбного, но опасного незнакомца, гостя-без-имени, появляется в легендах и мифах не так часто, как герои и прекрасные дамы, но, почти незамеченный, он прожил до наших дней и то тут, то там всплывает в современном творчестве. Истории о нем, на фоне других сюжетов о встрече со сверхъестественным, выделяет тот факт, что природа незнакомца остается неизвестной, имя неназванным, а последствия его посещения всегда связаны со смертью и разрушением.Примером такого сюжета может служить легенда о затопленном городе Ис. Один из старейших вариантов этой легенды гласит, что у короля, правящего этим городом, была дочь, которая в стенах своего замка устраивала оргии и жертвоприношения. Однажды в город явился прекрасный незнакомец (в некоторых версиях его называют принцем), он соблазнил девушку и уговорил ее принести ключ, который король хранил у себя на шее и который отпирал ворота (в других интерпретациях плотину), защищающие город от моря. Принцесса выполнила просьбу, ворота открылись, и город затопило вместе с людьми. О судьбе безымянного соблазнителя легенда умалчивает.Куда более популярная легенда рассказывает о безымянном крысолове, явившемся в город Гамельн и с помощью волшебной флейты забравшим оттуда около ста детей, которых больше никто не видел. Хотя позже действиям флейтиста придали оттенок справедливого возмездия за жадность горожан, в оригинальной истории не было ни крыс, ни обмана со стороны властей. Незнакомец просто пришел в город и увел детей в никуда.Можно заметить, что в обеих легендах сверхъестественных элементов либо нет, либо они объяснимы рационально. В конце концов, крысолов мог уметь не только хорошо играть на дудочке, но и убедительно говорить. Однако мысль о нечеловеческой природе неизвестного всегда присутствует в таких историях и, не высказанная прямо, пронизывает легенду от начала и до конца. Эта мысль привела к тому, что с распространением и укреплением христианства незнакомец получил однозначную трактовку своей природы –дьявол во плоти.Получив четкий образ, незнакомец нашел свое отражение в литературе, вместо неясной силы с неопределенными мотивами, стал карой господней за людские грехи. Но даже теперь, хотя природа и цели его были объяснены, он не получил имени.Ярким примером сюжета о незнакомце в литературе можно считать рассказ Эдгара Алана По - «Маска красной смерти». Пусть это и была история о персонификации болезни, явившейся, чтобы покарать тех, кто пытался убежать от судьбы, структура легенды сохранилась: незнакомец приходит как гость, не проявляет агрессии, становится причиной ужасных событий и после исчезает, оставшись безымянным.В руках профессиональных авторов роль незнакомца стала проще – он мог быть персонификацией любой силы, в зависимости от нужд сюжета. Так, в сериале «Сумеречная зона» существует эпизод с уже знакомой нам структурой – пожилая женщина впускает в свой дом молодого человека, который оказывается самой смертью, и забирает женщину в мир иной. Интересным отличием от предыдущих примеров является то, что итог действий незнакомца показан в позитивном ключе.На сегодняшний день развитие сюжета о безымянном госте нашло свое отражение в крипипастах. Если легенды и литературные источники не акцентировали внимание на незнакомце, скорее используя его как функцию для запуска событий, то в интернет творчестве главным событием является само взаимодействие с незнакомцем. В связи с этим иногда опускается та часть легендарного сюжета, в которой гость приносит смерть и разрушение, хотя на нее практически всегда оставляют намек. История часто описана от первого лица и рассказывает, как в жизни главного героя каким-либо образом оказывается человек, который по непонятным причинам вызывает у рассказчика тревогу, ощущение неправильности и, наконец, уверенность в том, что перед ним существо мистического рода.Подробности и обстоятельства истории могут меняться, но основа вечна:1) Незнакомец всегда является инициатором событий – он сам приходит в дом/квартиру/город или сам начинает общение.2) Он никогда не проявляет агрессии в начале сюжета (а может и не проявить ее вообще), даже наоборот, при первой встрече он производит приятное впечатление.3) Несмотря на доброжелательность, его появление в истории приведет к разрушениям и смерти в конце сюжета.4) Даже если в истории нет сверхъестественных элементов, мысль или намек на нечеловеческую природу незнакомца присутствует.5) Обычно после сокрушительных событий незнакомец исчезает из сюжета, его судьба неизвестна.6) Чаще всего имя незнакомца остается неназванным, но может быть обозначена нечеловеческая природа или статус, положение (дьявол, принц).История о приятном госте, явившемся в наше безопасное убежище, чтобы принести страдания или освобождение, вновь и вновь появляется в творчестве всех видов, а многие легенды, в том числе и те, что приведены здесь, имеют под собой реальные основания. Можно предположить, что и за безымянным гостем, так похожим на человека, но за сотни лет сохранившим ореол потусторонней опасности, скрывается нечто большее, чем опасения перед человеком-чужаком.Лавкрафт говорил: «Самый древний и сильный страх – страх неведомого», возможно, еще большую силу этот страх принимает тогда, когда неведомое пытается выдать себя за нечто знакомое и привычное. И для древних страхов справедлив древний совет – остерегайтесь незнакомцев.

Ключевые слова: Незнакомец страх мистика авторская история

Другие, подобные истории: