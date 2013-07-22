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Истории из жизни / Легенды

Путник

Испокон веков в каждом уголке мира существуют различные мифы и легенды о великой халяве. У некоторых народов за бесплатные плюшки ответственны джины, у других – золотые колодцы, исполняющие желания, а у третьих – щуки или золотые рыбки. Я же хочу рассказать вам легенду нашего края.
Со слов отца, существует у нас легенда о Волшебном Путнике. Повстречать его нелегко, т.к. появляется он в первые семь ночей после Рождества Христова. Он всегда одет во все чёрное, и встретить его можно только в пустынных местах. А повстречав его, нужно исполнить его просьбу, какой бы нелепой она ни была, будь то поправить его воротник или же вытереть ему нос.
Только вот после таких просьб неподготовленного человека обычно начинает мучить жуткий страх: пошевелиться ему становится невероятно тяжело, хочется бежать без оглядки и не смотреть назад. Но тот, кто найдёт в себе силы и справится со страхом, исполнив просьбу Путника, в мгновенье ока разбогатеет, ибо по легенде Путник немедленно рассыплется золотом.
Отец рассказывал, что когда он был маленький, то учился в музыкальной школе, дорога к которой проходила через пустырь рядом с небольшим лесом. Возвращаясь с занятий, повстречал он на своём пути странного человека, одеяние которого было черно, как ночь, а лицо было скрыто глубоким капюшоном.
Спросил тот человек моего отца:
— Мальчик, не будет ли у тебя платка? Не мог бы ты вытереть мне нос?
И, слегка приподняв капюшон, приоткрывает тем самым своё лицо. Мой отец ошалел от страха, т.к. глаза незнакомца слегка светились красным, а его лицо было белым, как мел. Вне себя от ужаса, отец быстро прошмыгнул мимо путника, пробормотав какой-то невнятный отказ себе под нос.
Спустя несколько минут мой отец осмелился обернуться. Странный незнакомец стоял на том же месте, и его глаза горели алым огнем. Еще мгновенье он смотрел на моего отца, а после обернулся и устремился в лес.
Отец часто рассказывал мне эту жуткую мистическую историю и всегда в конце сам себя спрашивал: а что бы случилось, если бы он тогда согласился?

Автор: juk7799.
Источник.
Сегодня, 12:59 by CoverПросмотров: 912Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Путник золото желание

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 13:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (180|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 628
судя по легенде - рассыпался бы золотом.
байка
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#2 написал: Вареньевна
Сегодня, 13:51
+2
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Репутация: (215|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 238
А ничего бы не случилось. Вытер бы нос незнакомому чуваку, выкинул платок, а потом долго-долго мыл руки. И еще от мамки бы огреб, что с незнакомыми дядьками разговаривает.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#3 написал: акжана
Сегодня, 13:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (646|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 760
В легендах и в сказках награждают золотом, а в жизни наоборот, воры не дремлют - отберут последнее.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#4 написал: vorona2017
Сегодня, 14:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
А я бы с удовольствием этому путнику нос вытерла,а если б нужно было и колготки заправила.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#5 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 14:04
0
Группа: Авторы
Репутация: (1725|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 705
интересно, но раздел не тот
от меня +
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#6 написал: az.ecmb
Сегодня, 16:54
0
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 2
Комментариев: 811
Волшебный Путник? Тьфу, сослепу прочел было не так. А что, и вовсе это не легенда. До сих пор вера в этот источник халявы неистребима.
Плюс за правду
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 18:13
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Репутация: (13|0)
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Странная просьба. Перед самой этой нелепый ситуацией должно было что-то произойти с мальчиком, в частности, он мог получить подарок.
В принципе, пацан поступил правильно, лучше в таких случаях руководствоваться страхом.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#8 написал: Snejnay
Сегодня, 19:39
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Комментариев: 222
Я сталкивалась однажды с путником. Но выглядел он иначе. На сайте есть у меня об этом история. Не знаю насколько в моем случае и что он мне мог дать... Но подруга меня в прямом смысле от него утащила держа за руку. Верю в такие явления. +
Зарегистрирован: 14.10.2016
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