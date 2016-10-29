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Страшно интересно

Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker

Работы дизайнера-самоучки Caralyn Edwards-Tucker обязательно понравятся всем поклонникам хэнд-мэйда и стимпанка. Этот художник работает с полимерной глиной и создаёт из неё фигурки невероятных существ. Каждая фигурка делается и раскрашивается вручную. Caralyn утверждает, что не использует никаких форм, а каждая скульптура уникальна. А ещё эти необычные монстрики и драконы очень милые.
Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker
Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker
Хранитель тайн и секретов - лунный дракон Месяц

Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker
Группа опасных и непредсказуемых малышей Ктулху

Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker
Возродившийся из пепла огненный феникс

Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker
Маленький лесной дракончик с зелеными глазами

Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker
Лесной дракон - воинственный защитник природы

Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker
Прекрасная и изящная девушка-фавн с флейтой Пана

Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker
Спящий малыш Ктулху с добытым трофеем

Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker
Дракончики стихий – подрастающие хранители мира

Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker
Мечтательная лесная фея верхом на черепашке


Автор статьи неизвестен.
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Сегодня, 16:02 by LynxПросмотров: 28Комментарии: 1
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Ключевые слова: Творчество фантастические работы существа полимерная глина

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Комментарии

#1 написал: Asheera
Сегодня, 16:17
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Забавные фигурки)))
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