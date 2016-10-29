Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker

Lynx Просмотров: 28 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:02 by

Работы дизайнера-самоучки Caralyn Edwards-Tucker обязательно понравятся всем поклонникам хэнд-мэйда и стимпанка. Этот художник работает с полимерной глиной и создаёт из неё фигурки невероятных существ. Каждая фигурка делается и раскрашивается вручную. Caralyn утверждает, что не использует никаких форм, а каждая скульптура уникальна. А ещё эти необычные монстрики и драконы очень милые.Автор статьи неизвестен.

Ключевые слова: Творчество фантастические работы существа полимерная глина

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