Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-Tucker

Фантастические фигурки от Caralyn Edwards-TuckerРаботы дизайнера-самоучки Caralyn Edwards-Tucker обязательно понравятся всем поклонникам хэнд-мэйда и стимпанка. Этот художник работает с полимерной глиной и создаёт из неё фигурки невероятных существ. Каждая фигурка делается и раскрашивается вручную. Caralyn утверждает, что не использует никаких форм, а каждая скульптура уникальна. А ещё эти необычные монстрики и драконы очень милые.
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Прекрасная и изящная девушка-фавн с флейтой Пана
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Дракончики стихий – подрастающие хранители мира
Мечтательная лесная фея верхом на черепашке
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Сегодня, 16:02 by LynxПросмотров: 28Комментарии: 1
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