Зомби-чашки

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 2 +4 Вчера, 22:29 by

Если для многих людей утренняя чашка кофе — это гарантированная бодрость и прилив сил, то владельцам этих чашек будет достаточно лишь одного взгляда на них, чтобы окончательно проснуться и взбодриться!Автором этих зомби-чашек является мастер гончарных дел Кевин Мерк (Kevin Merck), более известный как Turkey Merck. Эти жуткие, но функциональные и очень популярные чашки он делает из глины с добавлением элементов из эпоксидной смолы.Автор - masterok.

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