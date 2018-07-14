Зомби-чашки

Зомби-чашкиЕсли для многих людей утренняя чашка кофе — это гарантированная бодрость и прилив сил, то владельцам этих чашек будет достаточно лишь одного взгляда на них, чтобы окончательно проснуться и взбодриться!
Автором этих зомби-чашек является мастер гончарных дел Кевин Мерк (Kevin Merck), более известный как Turkey Merck. Эти жуткие, но функциональные и очень популярные чашки он делает из глины с добавлением элементов из эпоксидной смолы.
Автор - masterok.
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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:29
Вчера, 22:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 32Комментарии: 2
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