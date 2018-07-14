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Страшно интересно

Зомби-чашки

Если для многих людей утренняя чашка кофе — это гарантированная бодрость и прилив сил, то владельцам этих чашек будет достаточно лишь одного взгляда на них, чтобы окончательно проснуться и взбодриться!

Автором этих зомби-чашек является мастер гончарных дел Кевин Мерк (Kevin Merck), более известный как Turkey Merck. Эти жуткие, но функциональные и очень популярные чашки он делает из глины с добавлением элементов из эпоксидной смолы.

Зомби-чашки

Зомби-чашки

Зомби-чашки

Зомби-чашки

Зомби-чашки

Зомби-чашки

Зомби-чашки

Зомби-чашки

Зомби-чашки

Зомби-чашки

Зомби-чашки

Зомби-чашки

Автор - masterok.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:29
Вчера, 22:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 32Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Чашки зомби страшно интересно

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Комментарии

#1 написал: Капитан-командор
Вчера, 22:38
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 79
Приходишь такой, кофейку попить... А туалет уже не нужен... +++++++)))))
Зарегистрирован: 14.07.2018
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:15
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1819|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 126
Они реально прикольные) но я бы не стала кофеек пить +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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