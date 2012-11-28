Ужасное творчество

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:03 by

Если приложить к полимерной глине немного фантазии, то можно делать милые украшения. А если фантазии будет слишком много, тогда получатся настоящие монстры, которые поселятся в вашем доме.Давайте посмотрим подробнее такое творчество…Аксессуары и различные «украшательства» для дома в виде выключателей, фигурок, ручек книг и розеток понравятся всем любителям ужастиков и фильмов о пришельцах. Занимательные фигурки от американского художника Morgan Loebel (который предпочитает называть себя Morgans Mutations) ужасают. Использование невероятного количества реалистичных зубов и глазных яблок только усиливает впечатление.Интересно то, что работать Морган стал с полимерной глиной всего лишь с конца 2012 года. А свое мастерство в изготовлении фигурок он оттачивал в течение долгих 20 лет, работая зубным техником. За свою карьеру он вылепил тысячи зубов, коронок и мостов, поэтому творения Моргана получаются такими живыми. И зубастыми тоже!Автор - masterok.

Ключевые слова: Morgan Loebel художник полимерная глина украшения фигурки из глины ужас страх

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