Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Ужасное творчество

Если приложить к полимерной глине немного фантазии, то можно делать милые украшения. А если фантазии будет слишком много, тогда получатся настоящие монстры, которые поселятся в вашем доме.

Давайте посмотрим подробнее такое творчество…

Аксессуары и различные «украшательства» для дома в виде выключателей, фигурок, ручек книг и розеток понравятся всем любителям ужастиков и фильмов о пришельцах. Занимательные фигурки от американского художника Morgan Loebel (который предпочитает называть себя Morgans Mutations) ужасают. Использование невероятного количества реалистичных зубов и глазных яблок только усиливает впечатление.

Интересно то, что работать Морган стал с полимерной глиной всего лишь с конца 2012 года. А свое мастерство в изготовлении фигурок он оттачивал в течение долгих 20 лет, работая зубным техником. За свою карьеру он вылепил тысячи зубов, коронок и мостов, поэтому творения Моргана получаются такими живыми. И зубастыми тоже!

Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество
Ужасное творчество

Автор - masterok.
Источник1.
Источник2.
Источник3.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 18Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Morgan Loebel художник полимерная глина украшения фигурки из глины ужас страх

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Red Scorpion
Сегодня, 11:18
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3503|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 370
А прикольное творчество, мне бы такие сувениров и брелочков , девчонок попугать! laughing ПЛЮС!
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:22
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1248|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 431
Цитата: Red Scorpion
девчонок попугать! ПЛЮС

Как не солидно, господин офицер! laughing
У меня мысля одна — буэээ(
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.