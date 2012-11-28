Ужасное творчество

Ужасное творчествоЕсли приложить к полимерной глине немного фантазии, то можно делать милые украшения. А если фантазии будет слишком много, тогда получатся настоящие монстры, которые поселятся в вашем доме.
Давайте посмотрим подробнее такое творчество…
Аксессуары и различные «украшательства» для дома в виде выключателей, фигурок, ручек книг и розеток понравятся всем любителям ужастиков и фильмов о пришельцах. Занимательные фигурки от американского художника Morgan Loebel (который предпочитает называть себя Morgans Mutations) ужасают. Использование невероятного количества реалистичных зубов и глазных яблок только усиливает впечатление.
Интересно то, что работать Морган стал с полимерной глиной всего лишь с конца 2012 года. А свое мастерство в изготовлении фигурок он оттачивал в течение долгих 20 лет, работая зубным техником. За свою карьеру он вылепил тысячи зубов, коронок и мостов, поэтому творения Моргана получаются такими живыми. И зубастыми тоже!
Автор - masterok.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 18Комментарии: 2
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