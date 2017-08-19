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Страшные Арты

30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Шон Косс - художник, создающий иллюстрации для "Цианида и Счастья", а также рисующий криповые рисунки. Этот проект посвящен разным фобиям человека.
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Атазагорафобия - страх быть забытым или проигнорированным, страх забыть
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Клаустрофобия - страх быть заключенным в маленьком пространстве или комнате и быть неспособным к побегу
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Хронофобия - страх времени
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Арахнофобия - страх пауков
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Трипанофобия - страх перед иглой
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Никтофобия - боязнь темноты
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Токофобия - страх перед родами
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Агорафобия - страх открытых пространств и толп
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Кулофобия - страх клоунов
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Тафофобия - страх быть похороненным живым
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Филофобия - страх влюбляться
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Экклесиофобия - страх церквей
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Скопофобия - боязнь пристальных взглядов
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Черофобия - страх счастья
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Эйзоптрофобия — боязнь зеркал
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Автоафобия - страх вещей, которые имитируют живых существ, в том числе манекены, аниматронные существа, марионетки и восковые статуи
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Кенофобия - страх открытых или пустых пространств, пустот
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Эпистемофобия - страх знаний
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Некрофобия - страх трупов, смерти
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Сомнифобия - страх сна
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Талассофобия - страх перед морем или морским путешествием
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Апоеменофобия - боязнь людей с ампутациями
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Пирофобия - боязнь огня
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Трипофобия - страх или отвращение к слишком близко проделанным отверстиям
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Педиофобия - страх кукол
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Эметофобия – боязнь рвоты
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Гилофобия – боязнь лесов
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Бленнофобия – боязнь, отвращение к слизи
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Офидиофобия - страх змей
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Вербофобия - страх слов
30 фобий в рисунках художника Шона Косса

Автор статьи - Button.
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Сегодня, 13:40 by LynxПросмотров: 43Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Шон Косс художник страхи фобии

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:42
0
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 872
Комментариев: 7 472
Как же многолик страх человека.... Вот одно удивляет, почему у наркоманов нет страха Трипанофобии, загадка однако. Интересная публикация. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#2 написал: FataMorgana
Сегодня, 15:43
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (116|0)
Публикаций: 125
Комментариев: 3 009
Интересное выражение фобий в рисунках. Вообще, отличная тема для размышлений и артов.
Плюс за пост)
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
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