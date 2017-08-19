30 фобий в рисунках художника Шона Косса

30 фобий в рисунках художника Шона КоссаШон Косс - художник, создающий иллюстрации для "Цианида и Счастья", а также рисующий криповые рисунки. Этот проект посвящен разным фобиям человека.
Атазагорафобия - страх быть забытым или проигнорированным, страх забыть
Клаустрофобия - страх быть заключенным в маленьком пространстве или комнате и быть неспособным к побегу
Хронофобия - страх времени
Арахнофобия - страх пауков
Трипанофобия - страх перед иглой
Никтофобия - боязнь темноты
Токофобия - страх перед родами
Агорафобия - страх открытых пространств и толп
Кулофобия - страх клоунов
Тафофобия - страх быть похороненным живым
Филофобия - страх влюбляться
Экклесиофобия - страх церквей
Скопофобия - боязнь пристальных взглядов
Черофобия - страх счастья
Эйзоптрофобия — боязнь зеркал
Автоафобия - страх вещей, которые имитируют живых существ, в том числе манекены, аниматронные существа, марионетки и восковые статуи
Кенофобия - страх открытых или пустых пространств, пустот
Эпистемофобия - страх знаний
Некрофобия - страх трупов, смерти
Сомнифобия - страх сна
Талассофобия - страх перед морем или морским путешествием
Апоеменофобия - боязнь людей с ампутациями
Пирофобия - боязнь огня
Трипофобия - страх или отвращение к слишком близко проделанным отверстиям
Педиофобия - страх кукол
Эметофобия – боязнь рвоты
Гилофобия – боязнь лесов
Бленнофобия – боязнь, отвращение к слизи
Офидиофобия - страх змей
Вербофобия - страх слов
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