Последние слова великих людей. Часть 2

Последние слова великих людей. Часть 2Вероятно, многим интересно, о чём они будут думать в последние мгновения своей жизни. Перед лицом смерти каждый размышляет и говорит о своём — кто-то прощается с родными и близкими, другие до самого конца стараются заниматься любимым делом, а третьи не находят ничего лучше, чем произнести какую-нибудь колкость в адрес присутствующих. Вашему вниманию — предсмертные высказывания личностей, которые, так или иначе, оставили свой след в истории.
1. Рафаэль Санти, художник.
«Счастлив».
2. Густав Малер, композитор.
Густав Малер скончался в своей постели. В последние минуты жизни ему казалось, что он дирижирует оркестром и его финальным словом было: «Моцарт!».
3. Бесси Смит, певица.
«Я ухожу, но я ухожу во имя Господа».
4. Жан-Филипп Рамо, композитор.
Умирающему композитору не нравилось, что священник поёт псалмы у его смертного одра и он заявил: «На кой чёрт мне все эти песни, святой отец? Вы же фальшивите!».
5. Фрэнк Синатра, певец.
«Я теряю его».
6. Джордж Оруэлл, писатель.
«В пятьдесят каждый человек имеет лицо, которое он заслуживает».
Оруэлл умер в возрасте 46 лет.
7. Жан-Поль Сартр, философ, писатель.
В последние минуты жизни Сартр, обращаясь к своей возлюбленной, Симоне де Бовуар, произнёс: «Я так люблю тебя, мой дорогой Бобр».
8. Владимир Набоков, писатель.
Кроме литературной деятельности, Набоков интересовался энтомологией, в частности — изучением бабочек. Его последними словами были: «Кое-какая бабочка уже взлетела».
9.Сэр Исаак Ньютон, физик, математик.
«Я не знаю, каким меня воспринимал мир. Самому себе я всегда казался мальчишкой, игравшим на берегу моря и развлекавшим себя поиском красивых камешков и ракушек, в то время как великий океан истины лежал предо мной неизведанным».
10.Ричард Фейнман, физик, писатель.
«Умирать скучно».
11. Бенджамин Франклин, политик, дипломат, учёный, журналист.
Когда дочь попросила 84-летнего тяжело больного Франклина лечь по-другому, чтобы ему было легче дышать. Старик, предчувствуя скорый конец, сварливо сказал: «Умирающему ничего не даётся легко».
12. Чарльз «Счастливчик» Лучано, гангстер.
Лучано умер во время съёмок документального фильма, посвящённого сицилийской мафии. Его предсмертной фразой была: «Так или иначе, я хочу попасть в кино».
Последнее желание мафиози исполнилось — по мотивам жизни Лучано снято несколько художественных и документальных фильмов, он был одним из немногих гангстеров, умерших своей смертью.
13.Сэр Артур Конан Дойл, писатель.
Создатель Шерлока Холмса умер у себя в саду от сердечного приступа, в возрасте 71-го года. Его последние слова были обращены к любимой жене: «Вы замечательны» — произнёс писатель и скончался.
14.Уильям Клод Филдс, комик, актёр.
Умирая, великий американец сказал своей любовнице Карлотте Монти: «Да будет проклят Господом весь этот чёртов мир и каждый в нём, кроме тебя, Карлотта».
15.Перси Грейнджер, пианист, композитор.
На смертном одре композитор в последний раз признался своей жене: «Ты единственная, кого я хотел».
16.Оскар Макинтайр, журналист.
Когда один из самых талантливых американских журналистов начала XX-го века умирал, он попросил свою жену, которая отвернулась, не в силах видеть агонию мужа: «Любопытная моя, повернись, пожалуйста, сюда. Мне нравится любоваться тобой».
17.Джон Уэйн, актёр.
Прежде чем умереть, 72-летний актёр, которого называют «королём вестерна», нашёл в себе силы в последний раз объясниться жене в любви: «Я знаю, кто ты. Ты моя девочка, я люблю тебя».
18.Эрнест Хемингуэй, писатель.
2-го июля 1961-го года Хемингуэй произнёс, обращаясь к супруге: «Спокойной ночи, котёнок». Затем он ушёл в свою комнату, а через несколько минут жена услышала громкий отрывистый звук — писатель покончил с собой выстрелом в голову.
19. Юджин О’Нил, драматург, писатель.
В последние минуты жизни О’Нил воскликнул: «Я так и знал! Так и знал! Родился в гостинице и умираю, чёрт побери, в гостинице!».
Юджин О’Нил появился на свет в гостиничном номере отеля «Broadway Hotel» 16-го октября 1888-го года, а скончался в отеле «Boston», 27-го ноября 1953-го.
20.Жозефина Бейкер, танцовщица, певица, актриса.
Жозефина Бейкер умела веселиться. Всю жизнь она дарила людям радость музыки и танца, а в последнюю ночь своей жизни, уходя с очередной вечеринки, эта незаурядная женщина сказала гостям на прощанье: «Вы молоды, а ведёте себя, как старики. Вы скучны».
21.Граучо Маркс, комик, актёр.
«Так и не поживёшь».
22.Леонард Маркс, комик, актёр, брат Граучо Маркса.
Перед смертью один из знаменитых братьев-комиков напомнил своей жене: «Дорогая, не забудь, о чём я тебя просил. Положите в мой гроб колоду карт и симпатичную блондинку».
23.Уилсон Мизнер, драматург, предприниматель.
Когда к находящемуся на последнем издыхании Уилсону со словами - «Вероятно, вы хотите поговорить со мной?» - подошёл священник, Мизнер, известный своим острым языком, ответил: «Почему я должен говорить с вами? Я только что общался с вашим начальством».
24.Питер «Пистолет Пит» Маравич, баскетболист.
Великий американский спортсмен рухнул с сердечным приступом прямо во время баскетбольного матча, успев произнести только: «Я отлично себя чувствую».
25.Владимир Ильич Ленин, революционер, один из основателей СССР.
Перед смертью Владимир Ильич, обращаясь к любимому псу, принёсшему ему мёртвую птицу, сказал: «Вот собака».
26.Джоан Кроуфорд, актриса.
Находясь одной ногой в могиле, Джоан обратилась к экономке, читавшей молитву: «Чёрт побери! Не смей просить Бога помочь мне!».
27. Бо Диддли, певец, основоположник рок-н-ролла.
Знаменитый музыкант умер во время прослушивания композиции «Walk Around Heaven», за авторством американской певицы Патти ЛаБелль. По свидетельствам очевидцев, перед смертью Диддли произнёс: «Ух ты!».
28.Эмили Дикинсон, поэтесса.
«Я должна войти, чтобы туман рассеялся».
29.Джозеф Генри Грин, хирург.
В последние минуты жизни врач проверял свой пульс. Последним, что он сказал, было: «Остановился».
30.Стив Джобс, предприниматель, основатель корпорации «Apple».
«Ух ты. Ничего себе. Ух ты!».
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55 by КосмонастьПросмотров: 13Комментарии: 0
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