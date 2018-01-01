Последние слова великих людей. Часть 2

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:55

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Вероятно, многим интересно, о чём они будут думать в последние мгновения своей жизни. Перед лицом смерти каждый размышляет и говорит о своём — кто-то прощается с родными и близкими, другие до самого конца стараются заниматься любимым делом, а третьи не находят ничего лучше, чем произнести какую-нибудь колкость в адрес присутствующих. Вашему вниманию — предсмертные высказывания личностей, которые, так или иначе, оставили свой след в истории.1. Рафаэль Санти, художник.«Счастлив».2. Густав Малер, композитор.Густав Малер скончался в своей постели. В последние минуты жизни ему казалось, что он дирижирует оркестром и его финальным словом было: «Моцарт!».3. Бесси Смит, певица.«Я ухожу, но я ухожу во имя Господа».4. Жан-Филипп Рамо, композитор.Умирающему композитору не нравилось, что священник поёт псалмы у его смертного одра и он заявил: «На кой чёрт мне все эти песни, святой отец? Вы же фальшивите!».5. Фрэнк Синатра, певец.«Я теряю его».6. Джордж Оруэлл, писатель.«В пятьдесят каждый человек имеет лицо, которое он заслуживает».Оруэлл умер в возрасте 46 лет.7. Жан-Поль Сартр, философ, писатель.В последние минуты жизни Сартр, обращаясь к своей возлюбленной, Симоне де Бовуар, произнёс: «Я так люблю тебя, мой дорогой Бобр».8. Владимир Набоков, писатель.Кроме литературной деятельности, Набоков интересовался энтомологией, в частности — изучением бабочек. Его последними словами были: «Кое-какая бабочка уже взлетела».9.Сэр Исаак Ньютон, физик, математик.«Я не знаю, каким меня воспринимал мир. Самому себе я всегда казался мальчишкой, игравшим на берегу моря и развлекавшим себя поиском красивых камешков и ракушек, в то время как великий океан истины лежал предо мной неизведанным».10.Ричард Фейнман, физик, писатель.«Умирать скучно».11. Бенджамин Франклин, политик, дипломат, учёный, журналист.Когда дочь попросила 84-летнего тяжело больного Франклина лечь по-другому, чтобы ему было легче дышать. Старик, предчувствуя скорый конец, сварливо сказал: «Умирающему ничего не даётся легко».12. Чарльз «Счастливчик» Лучано, гангстер.Лучано умер во время съёмок документального фильма, посвящённого сицилийской мафии. Его предсмертной фразой была: «Так или иначе, я хочу попасть в кино».Последнее желание мафиози исполнилось — по мотивам жизни Лучано снято несколько художественных и документальных фильмов, он был одним из немногих гангстеров, умерших своей смертью.13.Сэр Артур Конан Дойл, писатель.Создатель Шерлока Холмса умер у себя в саду от сердечного приступа, в возрасте 71-го года. Его последние слова были обращены к любимой жене: «Вы замечательны» — произнёс писатель и скончался.14.Уильям Клод Филдс, комик, актёр.Умирая, великий американец сказал своей любовнице Карлотте Монти: «Да будет проклят Господом весь этот чёртов мир и каждый в нём, кроме тебя, Карлотта».15.Перси Грейнджер, пианист, композитор.На смертном одре композитор в последний раз признался своей жене: «Ты единственная, кого я хотел».16.Оскар Макинтайр, журналист.Когда один из самых талантливых американских журналистов начала XX-го века умирал, он попросил свою жену, которая отвернулась, не в силах видеть агонию мужа: «Любопытная моя, повернись, пожалуйста, сюда. Мне нравится любоваться тобой».17.Джон Уэйн, актёр.Прежде чем умереть, 72-летний актёр, которого называют «королём вестерна», нашёл в себе силы в последний раз объясниться жене в любви: «Я знаю, кто ты. Ты моя девочка, я люблю тебя».18.Эрнест Хемингуэй, писатель.2-го июля 1961-го года Хемингуэй произнёс, обращаясь к супруге: «Спокойной ночи, котёнок». Затем он ушёл в свою комнату, а через несколько минут жена услышала громкий отрывистый звук — писатель покончил с собой выстрелом в голову.19. Юджин О’Нил, драматург, писатель.В последние минуты жизни О’Нил воскликнул: «Я так и знал! Так и знал! Родился в гостинице и умираю, чёрт побери, в гостинице!».Юджин О’Нил появился на свет в гостиничном номере отеля «Broadway Hotel» 16-го октября 1888-го года, а скончался в отеле «Boston», 27-го ноября 1953-го.20.Жозефина Бейкер, танцовщица, певица, актриса.Жозефина Бейкер умела веселиться. Всю жизнь она дарила людям радость музыки и танца, а в последнюю ночь своей жизни, уходя с очередной вечеринки, эта незаурядная женщина сказала гостям на прощанье: «Вы молоды, а ведёте себя, как старики. Вы скучны».21.Граучо Маркс, комик, актёр.«Так и не поживёшь».22.Леонард Маркс, комик, актёр, брат Граучо Маркса.Перед смертью один из знаменитых братьев-комиков напомнил своей жене: «Дорогая, не забудь, о чём я тебя просил. Положите в мой гроб колоду карт и симпатичную блондинку».23.Уилсон Мизнер, драматург, предприниматель.Когда к находящемуся на последнем издыхании Уилсону со словами - «Вероятно, вы хотите поговорить со мной?» - подошёл священник, Мизнер, известный своим острым языком, ответил: «Почему я должен говорить с вами? Я только что общался с вашим начальством».24.Питер «Пистолет Пит» Маравич, баскетболист.Великий американский спортсмен рухнул с сердечным приступом прямо во время баскетбольного матча, успев произнести только: «Я отлично себя чувствую».25.Владимир Ильич Ленин, революционер, один из основателей СССР.Перед смертью Владимир Ильич, обращаясь к любимому псу, принёсшему ему мёртвую птицу, сказал: «Вот собака».26.Джоан Кроуфорд, актриса.Находясь одной ногой в могиле, Джоан обратилась к экономке, читавшей молитву: «Чёрт побери! Не смей просить Бога помочь мне!».27. Бо Диддли, певец, основоположник рок-н-ролла.Знаменитый музыкант умер во время прослушивания композиции «Walk Around Heaven», за авторством американской певицы Патти ЛаБелль. По свидетельствам очевидцев, перед смертью Диддли произнёс: «Ух ты!».28.Эмили Дикинсон, поэтесса.«Я должна войти, чтобы туман рассеялся».29.Джозеф Генри Грин, хирург.В последние минуты жизни врач проверял свой пульс. Последним, что он сказал, было: «Остановился».30.Стив Джобс, предприниматель, основатель корпорации «Apple».«Ух ты. Ничего себе. Ух ты!».

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