Драконья ферма Алёны Мерзликиной

Lynx Просмотров: 19 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:31 by

Драконья ферма "Яркая звезда" - это место, где рождаются чудеса, о которых мы мечтали в детстве.Маленькие, словно живые, дракончики Алены Мерзликиной из полимерной глины оживают в руках автора и буквально дышат огнем."С детства моя жизнь тесно связалась с такими великими созданиями, как драконы. Всё началось с простых игрушек из серии MegaBlocks и мультика "Полёт драконов" на кассете. На сегодняшний день моя любовь к ним не уменьшилась - мне до сих пор нравится изучать их. Мне нравятся они все - европейские, китайские, виверны. Воссоздавая дракона из своего вдохновения, я всячески пытаюсь уделить максимум внимания деталям - стараюсь соблюсти анатомические изъяны, подарить ему крылья, на которых он смог бы воспарить в небо, подарить им максимум грации и характера. К каждой работе я подхожу с большим вниманием и стараюсь создать не просто безжизненную фигурку, а настоящую Драконью Личность", - пишет Алена.Автор - Алена Мерзликина.

Ключевые слова: Полимерная глина творчество драконы

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