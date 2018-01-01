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Страшно интересно

Драконья ферма Алёны Мерзликиной

Драконья ферма "Яркая звезда" - это место, где рождаются чудеса, о которых мы мечтали в детстве.
Маленькие, словно живые, дракончики Алены Мерзликиной из полимерной глины оживают в руках автора и буквально дышат огнем.

"С детства моя жизнь тесно связалась с такими великими созданиями, как драконы. Всё началось с простых игрушек из серии MegaBlocks и мультика "Полёт драконов" на кассете. На сегодняшний день моя любовь к ним не уменьшилась - мне до сих пор нравится изучать их. Мне нравятся они все - европейские, китайские, виверны. Воссоздавая дракона из своего вдохновения, я всячески пытаюсь уделить максимум внимания деталям - стараюсь соблюсти анатомические изъяны, подарить ему крылья, на которых он смог бы воспарить в небо, подарить им максимум грации и характера. К каждой работе я подхожу с большим вниманием и стараюсь создать не просто безжизненную фигурку, а настоящую Драконью Личность", - пишет Алена.

Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной
Драконья ферма Алёны Мерзликиной

Автор - Алена Мерзликина.
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Сегодня, 02:31 by LynxПросмотров: 19Комментарии: 0
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Ключевые слова: Полимерная глина творчество драконы

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