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Страшно интересно

Бликлинг Холл. Здесь обитают привидения

Англия. Графство Норфолк. Здесь в деревне Бликлинг находится величественный замок, возведенный при короле Якове I в 1616 году – Бликлинг Холл.

Бликлинг Холл


Старинный особняк окружен великолепным ухоженным садом, который занимает почти 2000 га, — с тисовыми изгородями, лужайками, фигурно подстриженными кустарниками и клумбами с цветущими растениями.

Сад


Замок Бликлинг Холл и сад


Наряду с красивейшим парком славится и библиотека Бликлинг Холл, в которой хранится одна из наиболее полных и значимых коллекций рукописей и книг в Англии.

Библиотека


Библиотека


Но не сад и поместье прославили замок на всю Англию.

Бликлинг Холл


Бликлинг Холл


Бликлинг Холл считается одним из самых страшных замков Англии – его облюбовали привидения.

Бликлинг Холл


Бликлинг Холл


Самый «именитый» призрак Бликлинг Холл – дух Анны Болейн, жены короля Генриха VIII, казненной по обвинению в измене королю и Англии.

Бликлинг Холл


Бликлинг Холл


Женщина, ради которой король пошел на невозможное – чтобы получить развод и жениться на той, которая заявила: «Я буду королевой или никем», он провозгласил себя главой Англиканской церкви, стала жертвой интриг и заговора. Любовь Генриха оказалась быстротечной и ненадежной. Его брак с Анной Болейн дал трещину и, в конце концов привел ее на эшафот. Не найдя счастья и покоя при жизни, призрак Анны Болейн из года в год в день своей казни, возвращается туда, где она была счастлива — в дом, где она родилась – Бликлинг Холл.

Бликлинг Холл


Бликлинг Холл


Но возвращение это ужасно – в карете, запряженной обезглавленной четверкой лошадей, которыми правит кучер без головы. Держа свою голову в руках, печально бродит казненная королева по коридорам замка до самого рассвета.

Гостиная


Спальня


Гостиная с камином


Кроме Анны Болейн, в замке обитают еще два призрака. Один из них – сподвижник Генриха IV Джон Фастольф, которого увековечил в своих пьесах великий Шекспир в образе Фальстафа. А другой – призрак надменного сэра Генри Хобарта, погибшего на дуэли в конце 17 века.

Парадный вход


Бликлинг Холл


Как поговаривают, иногда перед полнолунием, в глухую полночь все призраки собираются вместе в большой гостиной перед старинным камином и чинно пьют традиционный английский чай с молоком и булочками.

Бликлинг Холл


Автор - неизвестен.
Текст и фотографии взяты здесь.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:35 by A.NortonПросмотров: 54Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Замок призраки городские легенды Англия страшно интересно

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Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 16:02
+2
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Комментариев: 378
Мрачноватенько, конечно, особенно Анна, блуждающая с собственной головой в руках. Гнусные эти передряги королевские. За публикацию +.
Зарегистрирован: 27.02.2016
 
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 16:06
+2
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Комментариев: 3 529
Страшный замок или нет, но он удивительно красив! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
#3 написал: A.Norton
Сегодня, 16:16
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Комментариев: 144
Цитата: Эвиллс
Страшный замок или нет, но он удивительно красив! +

За красоту и выбрал. У английских привидений хороший вкус.
Зарегистрирован: 25.12.2017
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:44
0
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Красивейший замок, богатый на историю, прекрасные сады, знаменитые призраки. Отличная публикация.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
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