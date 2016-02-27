Бликлинг Холл. Здесь обитают привидения

Бликлинг Холл. Здесь обитают привиденияАнглия. Графство Норфолк. Здесь в деревне Бликлинг находится величественный замок, возведенный при короле Якове I в 1616 году – Бликлинг Холл.
Старинный особняк окружен великолепным ухоженным садом, который занимает почти 2000 га, — с тисовыми изгородями, лужайками, фигурно подстриженными кустарниками и клумбами с цветущими растениями.
Наряду с красивейшим парком славится и библиотека Бликлинг Холл, в которой хранится одна из наиболее полных и значимых коллекций рукописей и книг в Англии.
Но не сад и поместье прославили замок на всю Англию.
Бликлинг Холл считается одним из самых страшных замков Англии – его облюбовали привидения.
Самый «именитый» призрак Бликлинг Холл – дух Анны Болейн, жены короля Генриха VIII, казненной по обвинению в измене королю и Англии.
Женщина, ради которой король пошел на невозможное – чтобы получить развод и жениться на той, которая заявила: «Я буду королевой или никем», он провозгласил себя главой Англиканской церкви, стала жертвой интриг и заговора. Любовь Генриха оказалась быстротечной и ненадежной. Его брак с Анной Болейн дал трещину и, в конце концов привел ее на эшафот. Не найдя счастья и покоя при жизни, призрак Анны Болейн из года в год в день своей казни, возвращается туда, где она была счастлива — в дом, где она родилась – Бликлинг Холл.
Но возвращение это ужасно – в карете, запряженной обезглавленной четверкой лошадей, которыми правит кучер без головы. Держа свою голову в руках, печально бродит казненная королева по коридорам замка до самого рассвета.
Кроме Анны Болейн, в замке обитают еще два призрака. Один из них – сподвижник Генриха IV Джон Фастольф, которого увековечил в своих пьесах великий Шекспир в образе Фальстафа. А другой – призрак надменного сэра Генри Хобарта, погибшего на дуэли в конце 17 века.
Как поговаривают, иногда перед полнолунием, в глухую полночь все призраки собираются вместе в большой гостиной перед старинным камином и чинно пьют традиционный английский чай с молоком и булочками.
Автор - неизвестен.
Текст и фотографии взяты здесь.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:35 by A.NortonПросмотров: 54Комментарии: 4
Ключевые слова: Замок призраки городские легенды Англия страшно интересно