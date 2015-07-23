Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Необычные вещи. Педиофобия. Проклятые куклы. Часть 1

Необычные вещи. Педиофобия. Проклятые куклы. Часть 1


Автор: vudis666.
Источник.
Сегодня, 00:38 by ЛетягаПросмотров: 31Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Педиофобия страх куклы фобии

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 02:53
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1037|0)
Публикаций: 123
Комментариев: 1 282
Есть в куклах что-то такое... неприятное.
Особенно в фарфоровых. Не одержимость духами, конечно, но все же.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.