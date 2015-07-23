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Необычные вещи. Педиофобия. Проклятые куклы. Часть 1
Автор: vudis666.
Источник
.
Сегодня, 00:38 by
Летяга
Просмотров: 31
Комментарии: 1
+2
Ключевые слова:
Педиофобия
страх
куклы
фобии
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Комментарии
#1 написал:
Estellan
Сегодня, 02:53
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Публикаций: 123
Комментариев: 1 282
Есть в куклах что-то такое... неприятное.
Особенно в фарфоровых. Не одержимость духами, конечно, но все же.
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