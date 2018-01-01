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Милые куклы Шайна Эрина


Милые куклы Шайна Эрина

Шайн Эрин (Shain Erin) родился и вырос в США, получил степень бакалавра изобразительных искусств в Художественном Институте Сан-Франциско. Его работы выставлялись во множестве художественных выставках по всему свету, в том числе в США ("Raining Art Dolls" в Show at Ten Women Gallery и "Circus" в Studio Space Arts Gallery), Канаде, Германии, Австралии, Англии, Франции, Норвегии и других странах. Он работает в скульптурой, традиционной и цифровой живописью и постоянно ищет новые способы самовыражения.

Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина

Шайн чувствовал, что кукла имеет огромный потенциал для художника в качестве формы самовыражения, и в один прекрасный момент решил попробовать поработать с этим материалом.

- Куклы очень необычные предметы, и хотя они неподвижны, но где-то в них есть душа, - говорит Шайн.

Этот парадокс увлекателен и имеет множество интересных возможностей для изучения. Они представляют собой некий сосуд для души и изготовление их есть своего рода общение и взаимодействие с душами этих кукол.

Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина
Милые куклы Шайна Эрина


Автор - flashzoom.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:21
Сегодня, 13:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 12Комментарии: 0
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Ключевые слова: Шайн Эрин куклы скульптура ужасы хоррор

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