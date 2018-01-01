Милые куклы Шайна Эрина

Шайн Эрин (Shain Erin) родился и вырос в США, получил степень бакалавра изобразительных искусств в Художественном Институте Сан-Франциско. Его работы выставлялись во множестве художественных выставках по всему свету, в том числе в США ("Raining Art Dolls" в Show at Ten Women Gallery и "Circus" в Studio Space Arts Gallery), Канаде, Германии, Австралии, Англии, Франции, Норвегии и других странах. Он работает в скульптурой, традиционной и цифровой живописью и постоянно ищет новые способы самовыражения.Шайн чувствовал, что кукла имеет огромный потенциал для художника в качестве формы самовыражения, и в один прекрасный момент решил попробовать поработать с этим материалом.- Куклы очень необычные предметы, и хотя они неподвижны, но где-то в них есть душа, - говорит Шайн.Этот парадокс увлекателен и имеет множество интересных возможностей для изучения. Они представляют собой некий сосуд для души и изготовление их есть своего рода общение и взаимодействие с душами этих кукол.