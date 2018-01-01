Германия

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:15

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Луквус Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:14 by

Чёртов мост, также известный, как мост Ракотцбрюке, находится в немецком парке Кромлау. Эта надводная каменная дуга была построена в 1860 году и по сей день поражает многих своей дьявольской точностью и живописным окружением. Мост вместе со своим отражением образует чёткую окружность, независимо от точки наблюдения. Хотя, конечно, немаловажную роль в этом играет уровень воды в реке.По легенде, один малоуспешный архитектор заключил сделку с нечистым духом, который обещал помочь ему создать необычный мост, но взамен требовал душу первого, кто пройдёт по новорожденной переправе на другой берег.Нечистый вселился в человека и помог ему построить желаемое. Когда мост был завершён, злой дух вышел из тела и стал ждать свою "плату". Хитрый архитектор пустил по мосту собаку. От негодования нечисть бросилась в воду, и её больше никто не видел.По другому преданию, тот, кто в полнолуние проплывёт на лодке под Чёртовым мостом, сможет открыть в себе скрытые способности. При этом строго-настрого запрещается смотреть на своё отражение или касаться воды. Среди некоторых исследователей мистических явлений бытует мнение, что мост является порталом в другие миры. В 1983 году на территории парка бесследно пропало два шведских туриста, которых последний раз видели неподалёку от таинственного моста.Гозекский круг - необычное неолитическое сооружение в Гозеке (округ Бургенландкрайс, земля Саксония-Ангальт). Гозекский круг был случайно обнаружен в 1991 году при обзоре местности с самолёта, именно тогда на пшеничном поле пилоты заметили загадочные очертания.К несчастью, время изрядно потрепало сохранность древнего строения, но реконструкция вернула ему первоначальный вид. Гозекский круг, состоящий из двух бревенчатых окружностей с тремя воротами в чётко вымеренных местах, окольцован небольшим рвом.Через эти ворота в определённые дни проникают солнечные лучи, что подтверждает теорию учёных: данное неолитическое строение - одна из древнейших в мире обсерваторий. Раскопки производились экспертами из Университета Галле-Виттенберга в 2002. Исследователям удалось установить, что южные проходы точно отмечают дни наступления летнего и зимнего солнцестояний. Точность и качество расчёта круга говорят о том, что древние создатели «небесного календаря» имели довольно неплохие познания в области астрономии, но его точное использование - это неиссякаемый источник самых жарких споров. По предположительным подсчётам, обсерватория была построена в 4900 году до н.э. и, скорее всего, являлась первой в своём роде.В древней Европе был широко распространён «солнечный культ», поэтому строение использовалось в особом ритуале, возможно, и с принесением человеческих жертв. При первоначальном исследовании Гозекского круга археологи извлекли несколько человеческих костей, среди которых был и обезглавленный скелет.Стоить заметить, что в 25-ти километрах от Гозека был найден диск, на котором было отображено одно из древнейших в мире представлений о нашей Солнечной Системе. В месте, где его нашли, располагалось подобное сооружение в форме кольца, которое младше Гозекского круга на 14-15 столетий. Нет никаких сомнений, что космологическая схема изображённая на диске являются результатом многовековых наблюдений за небом, основа которых была положена в Гозекском круге.Удивителен и сам факт того, что в такие тёмные, по нашим меркам, времена люди стремились получить знания об устройстве вселенной за пределами и без того неисследованной Земли. Но кто или что могло натолкнуть людей на такие размышления - это вопрос, на который никто не даст ответа.

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