Синяя Борода, или история Жиля де Рэ

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Считается, что прототипом страшного убийцы под прозвищем Синяя Борода стал французский маршал Жиль де Монморанси-Лаваль, барон де Рэ, граф де Бриен. Кем же был этот человек и так ли он виновен?Жиль де Рэ родился около 1404 года в замке Машкуль на границе Бретани и Анжу, в знатной и весьма состоятельной семье. В возрасте одиннадцати лет Жиль с младшим братом Рене после смерти родителей попал под опеку своего деда Жана де Краона.Этот образованный человек привил внуку тягу к чтению и наукам. В шестнадцать лет Жиль женился на красавице Катрин де Туар, получив при этом в приданое обширные земли в Пуату и два миллиона ливров. В 1429 году у них родилась единственная дочь Мари де Лаваль.В это время бушевала Столетняя война, англичане со своими союзниками бургундцами к тому времени заняли уже половину территории Франции. Жиль де Рэ решил встать на сторону французской короны. Благодаря своему огромному состоянию, он расположил к себе наследника короля — принца Карла Валуа и получил место в его свите.Военная карьера Жиля сложилась успешно и он сумел достичь громкой славы. Он был храбр и удивительно хорошо владел оружием. Сформировав за свой личный счет крупные вооруженные отряды, Жиль де Рэ с 1427 по 1429 год захватил несколько замков и совершил удачные рейды по французским землям, занятым врагом.В двадцать пять лет он был произведен в маршалы Франции, удостоившись чести включить в свой герб королевские лилии. Когда в начале 1429 года семнадцатилетняя Жанна д’Арк предстала перед дофином Карлом и заявила, что изгонит англичан и коронует Карла VII в Реймсе, маршал Жиль де Рэ, как и многие другие, был ею очарован. Король доверил барону охрану Жанны, и от Орлеана до неудачной осады Парижа Жиль де Рэ неотлучно находился при ней.Военная карьера Жиля сложилась успешно и он сумел достичь громкой славы. Он был храбр и удивительно хорошо владел оружием. Сформировав за свой личный счет крупные вооруженные отряды, Жиль де Рэ с 1427 по 1429 год захватил несколько замков и совершил удачные рейды по французским землям, занятым врагом.В двадцать пять лет он был произведен в маршалы Франции, удостоившись чести включить в свой герб королевские лилии. Когда в начале 1429 года семнадцатилетняя Жанна д’Арк предстала перед дофином Карлом и заявила, что изгонит англичан и коронует Карла VII в Реймсе, маршал Жиль де Рэ, как и многие другие, был ею очарован. Король доверил барону охрану Жанны, и от Орлеана до неудачной осады Парижа Жиль де Рэ неотлучно находился при ней.Победы Жанны д’Арк следовали одна за другой. 17 июля 1429 года в Реймсе, где традиционно короновались французские короли, состоялась коронация Карла VII. По правую руку короля стояла Жанна д’Арк, по левую — Жиль де Рэ.Уверившись в победе Франции, Жиль де Рэ совершил ошибку — он дал понять новоиспеченному государю, что теперь пора начинать расплачиваться по займам. В результате, маршал впал в немилость и был удален от двора.Вскоре ситуация при французском дворе изменилась. Жанне д’Арк не могли простить того, что девушка семнадцати лет знала о ведении военных действий больше, чем лучшие воины Франции. До Жиля дошли слухи о пленении Жанны и он бросился к королю и королеве, но получил отказ: Жанна — лицо неофициальное и выкупу не подлежит.После казни Жанны д’Арк Жиль вернулся в замок Тиффож в глухой Бретани и начал заниматься алхимией: надежд на возврат королем займов не осталось, а его финансовые дела шли очень плохо. В 1436 году новый дофин – Людовик (будущий король Франции Людовик XI), интриговавший против отца, посетил его замок.Барону де Рэ пришлось финансировать Людовика, закладывая свои замки один за другим. Непосредственным образом тень вражды короля и дофина легла и на Жиля – высочайшим указом короля он был ограничен в коммерческих операциях со своими владениями.Видя, что его финансовое положение катастрофически ухудшается, Жиль со своим алхимиком Жилем де Силле с еще большим рвением принялся искать способ получения золота из свинца. Почти весь первый этаж замка Тиффож был переоборудован в алхимическую лабораторию, а агенты Жиля скупали в промышленных объемах очень дорогие по тем временам компоненты, например, такие как акулий зуб, мышьяк и ртуть. Однако, все было зря, золото он так и не получил.Простившись в 1439 году со своим алхимиком Жилем де Силле, он пригласил на его место Франческо Прелатти — шарлатана, который со временем приобрел огромную власть над ним. Франческо прямо заявил, что он является колдуном и имеет личного демона, через которого держит связь с миром мертвых.Вскоре слухи об их опытах, некоторые из которых описывались как дьявольские, распространились по всей Бретани, вследствие чего герцогу Бретонскому, вассалом которого был Жиль де Рэ, пришлось реагировать на них.Монсеньор Жан де Малеструэ, епископ Нантский и главный советник герцога Бретонского выступил в 1440 году перед своими прихожанами в кафедральном соборе с сенсационной проповедью, в которой обвинил маршала Жиля де Рэ в жутких преступлениях «против малолетних детей и подростков обоего пола».В конце он призвал, чтобы все, кто имеет об этом какие-либо сведения, доносили ему о них. Слухи и пламенная речь епископа создали впечатление того, что властям известно очень многое о преступлениях Жиля де Рэ, хотя в действительности был известен только один случай пропажи ребенка, который даже не связывали с маршалом.Отсюда можно сделать вывод, что верхушка Бретонского герцогства воспользовалась представившимся случаем, чтобы навсегда избавиться от опального Жиля де Рэ. Жиль де Рэ обвинялся в человеческих жертвоприношениях домашнему демону, в убийстве детей с их расчленением и сжиганием тел, сексуальных извращениях и в колдовстве с «применением специальных технических средств». Учитывая мировоззрение людей того времени, можно представить себе, какое впечатление все эти обвинения произвели на них.13 сентября 1440 года маршал Жиль де Рэ был официально поставлен в известность об обвинительном заключении, состоявшим из 47 пунктов. Ему было предложено прибыть 19 сентября в епископальный суд для дачи объяснений. Кроме того, по материалам обвинительного заключения герцог Бретонский санкционировал светское разбирательство.Прекрасно понимая, чем грозит ему обвинения в колдовстве, Жиль де Рэ, в отличие от своего алхимика Жиля де Силле, подавшегося в бега, дал свое согласие прибыть в суд. Прокурором Бретани были арестованы телохранители барона Корийо и Гриар, а также колдун-итальянец Прелатти.О процессе над маршалом Жилем де Рэ было объявлено на площадях всех городов Бретани, а зрители на него допускались свободно. Многие из них были настроены по отношению к обвиняемому очень агрессивно. Просьба маршала об адвокате судом была отклонена. Перед судьями Жиль де Рэ держался надменно, отвергая полностью свою вину и тогда начали допрашивать его людей.Пойманный алхимик Жиль де Силле подтвердил, что обвиняемый маршал принимал участие в алхимических экспериментах, прекрасно зная, что это запрещено. Для некоторых опытов в чашу нужно было помещать разные части тела младенца. Также он дал показания о жестоких сексуальных надругательствах Жиля де Рэ над несовершеннолетними мальчиками и девочками.Еще более страшные показания дал алхимик Франческо Прелатти, заявивший о том, что маршал подписал кровью договор с демоном Барроном. За дар богатства, власти и всеведения он обещал демону приносить кровавые жертвоприношения. По его словам, обвиняемый пробовал откупиться курицей, но демон потребовал крови младенцев.Были допрошены и родители пропавших детей, которые заявили, что детей видели в последний раз, отправляя их просить милостыню во владениях маршала. Не стали молчать и арестованные телохранители барона Жиля де Рэ. Они единогласно заявили, что маршал коллекционировал отрезанные человеческие головы и во время обыска замка барона они не были найдены только потому, что почувствовавший опасность Жиль де Рэ приказал им эту коллекцию уничтожить.Несмотря на то, что все эти показания свидетелей вызвали у маршала потрясение, внешне он оставался спокойным и невозмутимым, продолжая заявлять о своей невиновности и требуя предоставить адвоката. Однако, ему было в очередной раз отказано.В конце концов, устав от необоснованных обвинений, барон Жиль де Рэ заявил, что лучше умрет на виселице, чем будет продолжать слушать лживые свидетельства на этом постыдном судилище. В результате, маршал был отлучен от церкви, а 19 октября 1440 года суд принял решение о пытках барона, чтобы «побудить прекратить гнусное запирательство».К нему была применена самая популярная в те времена во Франции пытка – привязав за руки и ноги, его растянули на горизонтальной решетке, как на дыбе. Перенеся жуткую боль, Жиль де Рэ пообещал палачам быть сговорчивее на суде. Преклонив колени перед епископом, он попросил снять с него отлучение от церкви, а затем в процессе дачи показаний признал все свои грехи.21 октября 1440 года барон де Рэ подвергся новым пыткам, после чего официально признался в том, что «наслаждался пороком», детально описав все свои любимые способы убийства и свои чувства при этом. Что интересно, маршал сознался в убийстве восьмисот невинных младенцев, однако суд принял решение, что будет вполне достаточно и ста пятидесяти.За «столь тяжкие прегрешения против догматов веры и законов человеческих, что невозможно человеку и вообразить их» 25 октября 1440 года епископ Нантский повторно «исторг Жиля де Рэ из лона Церкви Христовой», а самого маршала приговорили к смерти на костре. Ему было предложено условие, что если он покается и примирится с церковью, его не будут сжигать живьем, а предварительно удушат. Барон согласился.Суд над Жилем де Рэ26 октября 1440 года маршал Франции Жиль де Рэ и два его приближенных – Анри Гриар и Этьен Корийо были казнены. Жиль всячески ободрял своих телохранителей и, как свидетельствует хроника, просил казнить его первым, чтобы научить их как умирать.Стоя на костре, Жиль де Рэ обратился к толпе и сказал, что он брат всем присутствующим и просит всех, и в особенности тех, у кого он убил детей, не только простить, но и молиться за него. И тут произошло невероятное — толпа стала на колени и начала молиться. Жиль де Рэ подал знак, что готов к смерти. Палач, набросив петлю гарроты, задушил его, затем подожгли костер. С этого момента французский король Карл VII уже не должен был отдавать ему огромный долг.Тело барона сняли почти сразу и торжественно похоронили в усыпальнице баронов де Рэ. По другим сведениям родственники отказались хоронить его в семейном склепе, и он был похоронен под безымянной плитой в кармелитском монастыре на окраине Нанта.Прошли столетия, но по-прежнему местные крестьяне повторяют, что в этих замках на берегу Луары жил когда-то богатый барон по прозвищу Синяя Борода, который убивал жен и детей.Французские ученые считают доказанным, что прототипом Синей Бороды был Жиль де Рэ. Но был ли маршал Франции барон Жиль де Рэ действительно так виновен? «Посмертный суд», состоявшийся в Сенате Французской республики в 1992 году, маршала Жиля де Рэ полностью оправдал.

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