Тайна анастаза: воскрешение из мертвых

Летяга Просмотров: 53 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 11:55 by

Фантастическая идея воскрешения мертвецов стала необычайно популярной сегодня. Фильмы и сериалы, книги и компьютерные игры, посвященные грядущему зомби-апокалипсису, словно бы готовят нас к мысли о том, что если не личность, то хотя бы тело может быть бессмертным.Появление научной фантастики как жанра знатоки часто связывают с выходом в 1818 году романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». В нем описывались мрачные последствия тайного опыта доктора Виктора Франкенштейна, сшившего нового человека из кусков трупов и сумевшего оживить его с помощью «гальванизации».В то время активно обсуждались опыты итальянского анатома Луиджи Гальвани, который занимался так называемым «животным электричеством» и, в частности, установил, что под действием электрического тока сокращаются мышцы у лягушки.О своем открытии он впервые сообщил в 1791 году, после чего обрел множество поклонников. На основании утверждений Гальвани, что любое живое существо можно представить как электрическую схему, ученые пытались оживить разные части умерших людей. Например, такими экспериментами «баловались» Гийом Дюпюитрен, Пьер Нистен и Жозеф Гильотен.Значительных успехов на этом поприще добился племянник Гальвани — Джованни Альдини. В 1803 году он приложил электроды к телу повешенного, в результате чего, губы и веки трупа начали подергиваться. Эффектно выглядели и публичные эксперименты доктора Эндрю Ура из Глазго: он сумел заставить трупы «дышать», а однажды подопытный мертвец открыл глаза.Публика с восторгом следила за развитием медицинской гальванизации. С ней связывали большие надежды, вплоть до обретения бессмертия, что и проиллюстрировал роман Шелли. Однако, хотя электротерапия и кардиостимуляторы нашли широкое применение в практической медицине, идея воскрешения за счет гальванизации так и осталась фантастикой.В ХХ веке огромный интерес публики вызвала процедура зомбирования. О ней впервые рассказал репортер «Нью-Йорк Таймс» Уильям Сибрук в книге «Магический остров», изданной в 1929 году и посвященной «дикарским» обычаям гаитян.Благодаря местной колдунье Маман Сели, которая прониклась к нему доверием, репортер принял участие в вудуистских обрядах и позднее, в частности, описал практику превращения людей в живых мертвецов — зомби, с целью их эксплуатации на плантациях сахарного тростника.За пугающую идею ухватились деятели Голливуда, из-за чего возникло целое зомби-направление в кинематографе, достигшее невиданного размаха. Под влиянием массой культуры специалисты занялись изучением зомбирования всерьез, и в 1982 году стартовал международный исследовательский проект под незамысловатым названием «Зомби», который возглавил американский антрополог Уэйд Дэвис.В результате было установлено, что живые мертвецы получаются из обычных людей путем отравления их сильнейшим ядом — тетродотоксином, добываемым из рыбы иглобрюха. Человек впадает в состояние, похожее в летаргический сон, а после пробуждения превращается в исполнительного дебила, который подчиняется любым громким приказам.Хотя гальванизация и зомбификация не имеют прямого отношения к проблеме продления жизни или реанимации умирающих, ученые уделяли им немалое внимание, пытаясь выявить биологические механизмы, отвечающие за наступление смерти. Вскоре стало ясно, что искать эти механизмы нужно на клеточном уровне, ведь любой более или менее развитый организм — это колония взаимодействующих клеток.Первые научные работы, в которых рассматривался процесс старения и умирания отдельных клеток, появились еще в XIX веке. Однако настоящий расцвет этого направления начался в начале 1970-х годов, когда был зафиксирован и описан феномен программируемой клеточной смерти. В 1972 году группа британских ученых во главе с Джоном Керром предложили называть этот феномен апоптозом — от древнегреческого слова, означающего «листопад».В ходе дальнейших исследований было показано, что, например, в организме среднестатистического взрослого человека в результате апоптоза погибает ежедневно порядка 50-70 миллиардов клеток, а суммарная масса клеток, которые на протяжении года жизни разрушаются в нашем теле, эквивалентна его массе.Со временем этапы умирания клеток были изучены во всех подробностях, на уровне биохимического взаимодействия молекул, за что трое ученых из Кембриджа получили Нобелевскую премию. В первую очередь разрушаются ядерная и митохондриальная ДНК, затем рвутся пептидные связи между аминокислотами, а в итоге распадаются и молекулы белков.Подобные исследования имеют и практическое значение, ведь в организме часто заводятся вредоносные раковые клетки, поэтому поиск способов запуска искусственного апоптоза для них — самой прямой путь борьбы с онкологическими заболеваниями.Ранее считалось, что восполнение популяции клеток идет исключительно за счет пролиферации — размножения клеток путем деления. Однако в 2012 году биохимики из Калифорнийского государственного университета к своему огромному удивлению зафиксировали процесс реанимации умирающих клеток, который назвали анастазом, что на древнегреческом означает «выздоровление».Оказалось, что часть клеток, подвергшихся воздействию сильнейшего радиационного облучения или губительных химикатов, что неизбежно вызывает запуск апоптоза, не хотят умирать. В них начали происходить невероятные биохимические процессы, которые помогли клеткам, несмотря на сильнейшее повреждение ДНК, не только восстановиться, но и успешно размножаться дальше.Сначала анастаз был обнаружен в клетках лабораторных мушек дрозофил, а затем и млекопитающих — подопытных мышей и крыс. Исследования продолжаются, а пока ученые выдвинули гипотезу, что этот загадочный процесс, в буквальном смысле воскрешающий мертвеца, представляет собой биологический механизм, выработанный в ходе эволюции еще простейшими доисторическими существами для выживания в суровых условиях древней Земли.При этом первооткрыватели анастаза подчеркивают, что хотя он напоминает регенерацию поврежденных тканей (например, восстановление кожи после порезов и ожогов), но на самом деле имеет иную природу и, вероятно, назначение.Тайна анастаза пока не раскрыта. Однако значимость его открытия для биологии и медицины трудно переоценить. Прежде всего, становится понятным, каким образом происходят рецидивы онкологических заболеваний, то есть появляется ответ на вопрос, почему раковые опухоли возникают в организме даже после интенсивной лучевой и химиотерапии.Соответственно, если получится раскрыть механизм анастаза, как ранее был раскрыт механизм апоптоза, у медиков появится новый и более надежный инструмент для лечения рецидивов онкологии.С другой стороны, стимуляция воскрешающего анастаза при нормальной работе организма будет способствовать его устойчивости к различным вредоносным воздействиям. Представьте себе, насколько изменится отношение к лучевой болезни, если ее развитие научатся купировать превентивно.С помощью искусственного анастаза можно будет бороться с последствиями тяжелых отравлений и даже блокировать развитие старческих изменений. Увы, возродить мертвых к жизни, даже в виде зомби, не получится, однако перспектива обрести здоровье и выносливость супермена притягательна сама по себе.Использованы материалы статьи Антона Первушина, журнал «Оракул», №12, 2017

Ключевые слова: Зомби клетки токсин воскрешение мертвецы

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