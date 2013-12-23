Интересно странные сайты #1

Интересно странные сайты #1Всем здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим парочку странных, может быть, интересных сайтов. Долго на вступлении застревать не хочу, поэтому - поехали!
1 сайт.
Сайт про Джона Тайтора, который в 2000 и 2001 году в Интернете объявил себя пришельцем из будущего (из 2036 года) и сделал ряд предсказаний, впоследствии не сбывшихся (возможно, оттого, что будущее оказалось изменено).
Очень многие элементы утверждений Тайтора в 2009 году легли в основу сюжета японского визуального романа «Steins; Gate», а также его манга-адаптации и аниме-экранизации.
2 сайт.
Сайт со множеством гиперссылок на прочие странные сайты, в том числе на сайты, представленные в этом списке. Также в некоторых текстах прослеживается тема уничтожения людей. Короче, посмотрите сами.
3 сайт (если честно, при первом входе на сайт я маленько пересрался и засмеялся).
3 сайт. БЕЗНОГNM хочет поиграть))
Это все! Надеюсь, вам понравилось, а если здесь будет хотя бы 10 плюсов, то я выложу еще один выпуск! Всем удачи!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21 by СТРАLLIНЫЙ_СОNПросмотров: 61Комментарии: 3
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