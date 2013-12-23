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Интересно странные сайты #1

Всем здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим парочку странных, может быть, интересных сайтов. Долго на вступлении застревать не хочу, поэтому - поехали!

1 сайт.

Сайт про Джона Тайтора, который в 2000 и 2001 году в Интернете объявил себя пришельцем из будущего (из 2036 года) и сделал ряд предсказаний, впоследствии не сбывшихся (возможно, оттого, что будущее оказалось изменено).

Очень многие элементы утверждений Тайтора в 2009 году легли в основу сюжета японского визуального романа «Steins; Gate», а также его манга-адаптации и аниме-экранизации.

2 сайт.

Сайт со множеством гиперссылок на прочие странные сайты, в том числе на сайты, представленные в этом списке. Также в некоторых текстах прослеживается тема уничтожения людей. Короче, посмотрите сами.

3 сайт (если честно, при первом входе на сайт я маленько пересрался и засмеялся).

3 сайт. БЕЗНОГNM хочет поиграть))

Это все! Надеюсь, вам понравилось, а если здесь будет хотя бы 10 плюсов, то я выложу еще один выпуск! Всем удачи!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21 by СТРАLLIНЫЙ_СОNПросмотров: 61Комментарии: 3
0

Ключевые слова: Сайт интересно непонятное авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:41
0
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Комментариев: 1 413
Смертельными файлами не интересуюсь. Да и этот пост не способен заинтересовать
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#2 написал: george
Сегодня, 17:46
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Врата Штайнера, одно из моих любимых аниме.
Зарегистрирован: 26.09.2012
#3 написал: Fahrengeit
Сегодня, 21:05
0
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Цитата: зелёное яблочко
Смертельными файлами не интересуюсь. Да и этот пост не способен заинтересовать

Эммм... А зачем тогда в этот раздел заходить-то?
Зарегистрирован: 1.03.2014
        
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