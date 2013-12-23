Чревовещатели и их жуткие куклы

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 18:26

FataMorgana Просмотров: 27 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 18:26 by

Если посмотреть на эти винтажные фото, то кажется, что детям, увидевшим представление с таким куклами, да еще говорящими человеческими голосами, обеспечены ночные кошмары надолго! Может, отсюда возникла у человечества потребность в психотерапии, не только по сложным фрейдистким мотивам?И уж точно куклы-чревовещателей сыграли немалую роль в возникновении городских легенд на эту тему. Страшных – жуть! Одну из них помещу в конце поста.На самом деле, все не так ужасно. Чревовещание – искусство, конечно, на любителя, но это искусство, и у него есть своя история развития и свои выдающиеся таланты. Расскажу о некоторых.1-е фото. Фред Аллен - это псевдоним, настоящее имя - Джон Флоренс Салливан (1894 —1956 гг.). Американский комик, чьё абсурдное шоу на радио (1934—1949 гг.) сделало его одним из самых популярных юмористов в так называемую классическую эру американского радио. Жутковатый у него соратник, хоть и с улыбкой. А смотрит-то как - прямо в душу заглядывает!Фото неизвестного артиста. Кукла у него настолько жуткая, что невозможно представить себе в его исполнении милую сказку. Только кровавую историю!Тоже неизвестный артист.Господи! Кажется, что это члены банды, которые ищут еще пару голов себе в коллекцию! Часть собрания перед вами.В конце зимы 1924-го года в полицейском участке города Детройта появился довольно необычный задержанный.Им оказался Фрэнк Байрон - кукла, принадлежащая известному чревовещателю начала 20-го века, выступавшему под псевдонимом Великий Лестер. Лестер был чревовещателем-новатором, его считают первым человеком, который мог пить воду в тот момент, когда его кукла разговаривала или насвистывала популярные мотивчики того времени.На фото выше официальное удостоверение личности для куклы: «Трудящийся, 30-летний, манекен белого чревовещателя Великого Лестера". Удостоверение выдано в 1924 году Департаментом полиции Детройта.Во время одного из своих выступлений Лестер выдал особенно смешную шутку. Какую именно - история умалчивает, но в полицейском рапорте указано, что от приступа смеха в зале скончались три пожилые дамы. По факту гибели женщин полиция завела уголовное дело. Но задержать в качестве обвиняемого самого Лестера полицейские так и не смогли, поскольку десятки свидетелей утверждали, что сам Лестер в момент произнесения злосчастной шутки молча прогуливался по залу. Пришлось арестовывать куклу.Американский эстрадный чревовещатель польского происхождения, выступавший под сценическим псевдонимом Великий Лестер (The Great Lester). Великий Лестер считается самым знаменитым и успешным вентрологом времен расцвета варьете и одним из основоположников этого непростого эстрадного ремесла.Дальше будет подборка фотографий неизвестных артистов со своими жуткими партнерами.А это бо-о-ольшой бонус - городская легенда о говорящей кукле. Их вообще-то много, я выбрала самую старую."Говорящая кукла".Жила старая пара, которая наняла новую горничную, чтобы та помогала им по дому. У жены была огромная коллекция кукол, и горничной требовалось раз в неделю стирать с них пыль.Так однажды горничная вошла в комнату с куклами и с отвращением посмотрела на них. Она ненавидела кукол. Вытирая пыль, она наткнулась на очень странную куклу. Это была говорящая кукла, и у неё был шнурок в спине. Горничной стало интересно, и она потянула за шнурок. Кукла сказала: “Привет”. Горничная снова потянула за шнурок. “Я люблю маму”, - сказала кукла. Горничная положила куклу на место и продолжила убираться.Несколько недель спустя, стирая пыль с куклы, горничная случайно уронила её. От удара о пол кукла разбилась. Старая женщина услышала звук и пошла разузнать, что случилось. Когда она вошла в комнату и увидела разбитую куклу, она очень расстроилась.Горничная увидела это и сказала: “Мне очень жаль. Я не хотела разбивать её. Я больше так не сделаю”. Старуха в печали посмотрела на разбитую куклу и сказала, что не уволит горничную, только если та пообещает, что будет поосторожней с куклами. Горничная согласилась.На следующий день старые супруги оставили горничную одну дома, потому что им нужно было уйти по каким-то делам. Горничная была в таком дурном настроении, что не хотела выполнять свою работу. Когда она сидела на кухне, наслаждаясь прекрасным шоколадом супругов, ей в голову пришла отвратительная идея. Она медленно поднялась в комнату, где хранились куклы. Она вспомнила, какой печальной выглядела старуха, когда разбилась кукла. Горничная взяла куклу, и сказала: “Она, должно быть, действительно любит этих кукол”, - и бросила куклу на пол. Она разбилась, и горничная улыбнулась.Ей нравилось бить кукол. Она бросала всё больше и больше кукол на пол. Она всё ещё была в своём яростном припадке, разбивая кукол, когда старики вошли в дверь. Старуха бросилась к своим куклам. Она с ненавистью посмотрела на горничную, и спросила: “Что ты наделала?”. Муж, увидев, как расстроена его жена, немедленно сказал горничной, что она уволена.Горничная забрала свои вещи, и теперь её настроение стало ещё хуже, чем раньше. Она так разозлилась, что той же ночью пробралась обратно в дом престарелых супругов. Зная, что они будут крепко спать, она прокралась в кухню, нашла самый большой нож и пошла в спальню.Следующим утром горничная вернулась к дому и вела себя, как невинный свидетель, рассказав полиции, что работала у супругов. Она изображала из себя невинную жертву, потерявшую добрых друзей. Она рассказала полиции, что старики были любящими, милыми, заботливыми людьми, и она не представляет, кто мог хотеть их убить.Она медленно вошла в дом, сказав, что хочет убедиться, что драгоценная коллекция старой женщины не пострадала. Когда она нашла говорящую куклу, то подняла её, и потянула за шнурок. “Привет”, - сказала кукла. Она потянула за шнурок снова, и кукла сказала: “Зачем ты убила мою маму?”.Служанка в ужасе посмотрела на куклу: ”Что ты сейчас сказала?”.“Зачем ты убила мою маму?”- спросила кукла. Горничная смотрела в шоке. Она опять потянула за шнур. “Зачем ты убила мою маму? Она была хорошей мамой. Я ее очень любила. Зачем ты убила мою маму?”- горничная не могла оторвать глаз от куклы. Она не могла поверить в то, что происходит. “ТЫ УБИЛА МОЮ МАМУ!”- закричала кукла. Горничная бросила её на землю и выбежала из дома.Следующим утром горничная была найдена мертвой в своей постели. В её руках была говорящая кукла. Когда следователи дернули за шнур куклы, она стала повторять одну фразу: “Она убила мою маму. Она убила мою маму. Она убила мою маму… “.Автор - tanjand.

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