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Криптозоология

У берегов Японии был найден мёртвый плезиозавр?

В наше время возле Японии найден ящер, живший 65 миллионов лет назад. Сторонники креационизма считают, что останки туши принадлежат плезиозавру.

У берегов Японии был найден мёртвый плезиозавр?

Могла ли рыбацкая лодка найти мёртвого плезиозавра?

Многие верующие, последователи креационизма, утверждают, что мир был создан творцом, они отрицают эволюционизм и вымирание одних видов и их смену следующими, более прогрессивными видами. Некоторые из креационистов постоянно пытаются найти доказательства того, что виды, считающиеся давно вымершими, существуют в современном мире, и этим опровергнуть доводы эволюционистов, доказать что они ошибались. Так, в апреле 1977 года японский рыболовный траулер у берегов Новой Зеландии поймал в сети огромную тушу мёртвого существа. Её подняли с глубины около 1000 метров. Скелет существа был около 33 футов в длину и весил около 4000 фунтов. Мнения рыбаков о происхождении туши расходились.
У берегов Японии был найден мёртвый плезиозавр?
У берегов Японии был найден мёртвый плезиозавр?
У берегов Японии был найден мёртвый плезиозавр?
Одни считали, что это похоже на гниющего кита, другие - что это может быть гигантская черепаха, потерявшая свой панцирь. В конечном счёте, нельзя было определить это наверняка. Капитан рыболовного судна не хотел, чтобы гниющая туша испортила улов, и решил выбросить её обратно в море. Один из членов экипажа за несколько минут попытался изучить существо. Он сделал несколько фотографий и взял куски рогового волокна с переднего плавника. После этого тушу выбросили обратно в море.
По возвращении в Японию должностные лица рыболовной компании связались с учёными, которые рассмотрели фотографии. Состоялась пресс-конференция, что привело к ещё более широкому освещению открытия «морского монстра». Ряд японских учёных настаивал, что существо было, по сути, плезиозавром. Креационисты с большим энтузиазмом подхватили эту новость, что бы привести её в доказательство, что вымерший вид до сих пор жив. Боевой клич креационистов, заявляющих, что найдены плезиозавры, продолжается и по сей день.


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Сегодня, 08:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 85Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Ящер существо море

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 17:49
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (488|0)
Публикаций: 97
Комментариев: 862
Как жаль блин что никто не может перевести единицы измерения в понятные нашему человеку.(( А то каждый раз сиди с калькулятором высчитывай.
А вообще везет японцам, то дохлый плезиозавр, то утонувший 200 лет назад корабль, на днях вон прибило к берегу деревяную лодку с человеческими скелетами. А мне до любой большой воды не менее 1000 км в любую сторону. Хотя с моей удачей я даже после шторма на Балтийском море даже самого завалящего янтаря не находил(
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#2 написал: Летяга
Сегодня, 18:47
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (8349|-3)
Публикаций: 251
Комментариев: 6 235
Для плезиозавра шея короткая, для китообразного - черепушка мелковата. Ставлю на ластоногих.Кто там возле Японии водится? Тюлени?
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
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