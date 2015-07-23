У берегов Японии был найден мёртвый плезиозавр?

Сделано_в_СССР Просмотров: 85 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 08:52 by

В наше время возле Японии найден ящер, живший 65 миллионов лет назад. Сторонники креационизма считают, что останки туши принадлежат плезиозавру.Могла ли рыбацкая лодка найти мёртвого плезиозавра?Многие верующие, последователи креационизма, утверждают, что мир был создан творцом, они отрицают эволюционизм и вымирание одних видов и их смену следующими, более прогрессивными видами. Некоторые из креационистов постоянно пытаются найти доказательства того, что виды, считающиеся давно вымершими, существуют в современном мире, и этим опровергнуть доводы эволюционистов, доказать что они ошибались. Так, в апреле 1977 года японский рыболовный траулер у берегов Новой Зеландии поймал в сети огромную тушу мёртвого существа. Её подняли с глубины около 1000 метров. Скелет существа был около 33 футов в длину и весил около 4000 фунтов. Мнения рыбаков о происхождении туши расходились.Одни считали, что это похоже на гниющего кита, другие - что это может быть гигантская черепаха, потерявшая свой панцирь. В конечном счёте, нельзя было определить это наверняка. Капитан рыболовного судна не хотел, чтобы гниющая туша испортила улов, и решил выбросить её обратно в море. Один из членов экипажа за несколько минут попытался изучить существо. Он сделал несколько фотографий и взял куски рогового волокна с переднего плавника. После этого тушу выбросили обратно в море.По возвращении в Японию должностные лица рыболовной компании связались с учёными, которые рассмотрели фотографии. Состоялась пресс-конференция, что привело к ещё более широкому освещению открытия «морского монстра». Ряд японских учёных настаивал, что существо было, по сути, плезиозавром. Креационисты с большим энтузиазмом подхватили эту новость, что бы привести её в доказательство, что вымерший вид до сих пор жив. Боевой клич креационистов, заявляющих, что найдены плезиозавры, продолжается и по сей день.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Ящер существо море

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