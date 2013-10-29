Адское ранчо Скинуокер

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:00

Летяга Просмотров: 37 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 07:43 by

Ранчо Скинуокер, расположенное в американском штате Юта, издавна пользуется дурной репутацией. В преданиях индейцев, уходящих на 15 поколений в прошлое, есть сведения, что там проходит тропа Скинуокера — колдуна-оборотня. Аборигены никогда «не брали пищу с этих земель». Документально зафиксировано порядка 400 аномальных инцидентов, но на самом деле их гораздо больше.В 1994 году семья Шерман приобрела эту землю, чтобы разводить скот. Там были все условия: хорошее пастбище, вода, несколько небольших рощиц. К ранчо вела единственная дорога, другого пути проехать туда или оттуда не было.Новые хозяева были слегка озадачены, увидев на дверях зданий и даже мебели большое количество замков и засовов, а чулан и вообще запирался изнутри. Вокруг дома стояли металлические столбы с мощными цепями. По словам соседей, прежние обитатели ранчо держали на этих цепях огромных злых собак.Но это не особо насторожило Шерманов. Первым сигналом о том, что что-то здесь неладно, послужили странные круги, образованные примятой травой на полях. При этом никто не видел, как и кто это сделал. Ведь любой «гость» не мог миновать единственную дорогу, а она хорошо просматривалась отовсюду.Вскоре после этого на ранчо появился огромный волк. Он совершенно не боялся людей и вел себя как домашняя собака. Шел дождь, и от шерсти животного пахло мокрой псиной. «Познакомившись» с Шерманами, волк отправился к загону и схватил теленка.Хозяева стали бить его палками, но он не отпускал добычу. Тогда Шерман выстрелил в него в упор из ружья, но ни крови, ни раны не было видно. Животное лишь попятилось, крепко держа теленка. Только после шестого выстрела, выбившего кусок шкуры и плоти, волк скрылся в заболоченных зарослях.Когда мужчины пошли по его следам, оказалось, что в одном месте они обрываются, будто волк растворился в воздухе. Кусок волчьего мяса, выбитого выстрелом, издавал запах гнили. По мнению криптозоологов, животное внешне напоминало лютоволка, жившего в этих местах в плейстоценовом периоде.В течение следующих двух лет Шерманы, а также их соседи наблюдали и других странных животных. Однажды небольшое, но мускулистое животное, покрытое пушистой рыжей шерстью, напало на лошадь, пустив в ход когти. Но, когда люди приблизились к нему, оно исчезло.О его присутствии напоминали только раны на ногах лошади. Кроме этого, обитатели ранчо видели ярких неизвестных птиц, огромных существ, внешне напоминающих снежного человека, слышали зловещие звуки и ощущали неприятные запахи гнилого мяса.Все эти истории привлекали на ранчо любопытных. Один из таких гостей занялся медитацией прямо посреди поля. И вдруг краем глаза заметил, что к нему движется нечто. Огромное полупрозрачное существо, приблизившись к человеку, издало леденящий душу рев. Напуганный медитатор бросился бежать и больше никогда не возвращался в эти места.Тем временем странные события на ранчо продолжались. По ночам окрестности освещались, как футбольное поле, бьющим неизвестно откуда светом. Из-под земли слышались звуки, будто там работало мощное оборудование. А потом Шерман обнаруживал ямы идеальной формы. Кто-то извлекал грунт, и тот исчезал в неизвестном направлении.В небе над ранчо то и дело появлялись светящиеся объекты разной формы. Один из них напоминал холодильник с красным фонарем на дверце, другой — сигару, третий — сомбреро, четвертый — черный треугольник.Иногда появлялось облако, в нем вспыхивали огни и будто что-то взрывалось. Однажды такой странный объект опустился на землю, и Шерманы увидели в свете его огней огромную человеческую фигуру в темной одежде и защитной маске на лице.Но больше всего обитателей ранчо пугали светящиеся шары, которые летали слишком близко к жилью и, судя по всему, особенно интересовались животными. Они зависали перед мордами лошадей и коров, а люди при этом ощущали сильную тревогу и страх.Весной 1996 года Шерман решил преследовать один такой шар. Он натравил на объект трех своих собак. Но шар будто кем-то управлялся и виртуозно уходил от собачьих зубов. В какой-то момент собаки в азарте погони скрылись в кустарнике. Раздался их визг, и все стихло. На другой день Шерману удалось найти то, что осталось от псов, — три выжженных круга на земле, заполненных черной жирной субстанцией.Постепенно стадо коров Шермана стало насчитывать 80 голов, у него имелись и четыре элитных быка, каждый из которых весил под тонну. Но происходящее на ранчо наносило огромный ущерб его бизнесу.Однажды фермер нашел одну корову мертвой, причем, вместо глаза у животного зияла дыра правильной формы. При этом крови не было, зато туша так сильно пахла мускусом, что даже падальщики не тронули ее. Потом так же погибла и вторая корова. Дыра в глазнице доходила до центра мозга. Такие раны не могли нанести дикие животные.Собаки Шермана боялись выходить из будок даже для того, чтобы поесть. С фермы исчезли все кошки, а потом стал исчезать скот, причем бесследно. Таким образом фермер потерял 14 голов скота.Наконец случилось совсем невероятное. Шерман нашел четырех своих огромных быков в металлическом трейлере, стоявшем во дворе. Непонятно, как они туда попали, к тому же трейлер оставался запертым на засов.Но и это еще не все. В доме то и дело появлялись призраки, какие-то темные сущности по ночам заглядывали в окна, мебель и другие предметы сами по себе перемещались по дому, а то и просто исчезали, двери хлопали, как от сквозняка. Бывало, что всей семье снился один и тот же кошмар.Шерманы приняли решение продать ранчо. В последнюю перед переездом ночь им спалось особенно крепко. А утром они обнаружили, что их постели все в крови, а на большом пальце правой руки у всех оказались следы, будто кто-то брал кровь на анализ.Новому владельцу ранчо досталось почти за бесценок — за 200 тысяч долларов. Им стал мультимиллионер из Лас-Вегаса Роберт Бигелоу, интересующийся всякими аномальными явлениями. Он обеспечил на ранчо постоянное присутствие ученых и полиции.Любопытствующим категорически запрещалось посещать его владения. Подозревая, что прежние владельцы являются одной из причин аномалий, Бигелоу выдвинул условие, чтобы Шерманы остались работать на ранчо.Тем временем странные летающие объекты продолжали курсировать в небе над Скинуокер, только снять их на фото почему-то не удавалось. Не прекращалась и гибель скота. А однажды вечером собаки столпились у дерева неподалеку от дома и громко залаяли. Подойдя поближе, люди увидели на дереве существо, похожее на древнюю рептилию, а у подножия стояло нечто с собачьей головой и мускулистыми ногами.По чудовищам открыли огонь, стреляли примерно с 35 метров, то есть попасть было не сложно. То, что стояло на земле, исчезло, а сидящее на дереве рухнуло вниз. Однако люди не нашли ничего, только трехпалый отпечаток, напоминающий след динозавра.Вскоре был найден мертвым еще один теленок, и опять не было никаких следов крови. По мнению специалистов, животное было разделано двумя инструментами — чем-то похожим на мачете и ножницами.Ко всему перечисленному можно добавить, что иногда на ранчо, похоже, открывалась дверь в другой мир. Появлялся тусклый свет над землей, открывался тоннель, из него выходил «черный человек» и тоннель исчезал. Но сделать фото- и видеосъемку опять же не удавалось, так как то пленка оказывалась засвеченной, то кто-то вынимал провода из скрытых камер, то исчезал кабель.Иногда что-то невидимое проносилось в стаде коров, разделяя его надвое. Порой вода в ручьях была взмучена, будто кто-то бежал по ней, слышался плеск и мускусный запах, а видно никого не было. В 2008 году Бигелоу принял решение прекратить исследования на ранчо, так как, по его мнению, наука еще не готова разгадать эти загадки.Ответов на вопрос, кто устраивает людям такие потрясения, так и не нашлось. Правда, осталось предположение, что это некий разум, постоянно обновляющийся, реагирующий на людей и оборудование. Ранчо сейчас находится под охраной хорошо обученных людей, нанятых Бигелоу. Запрет на его посещение все еще не снят.Автор неизвестен.

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