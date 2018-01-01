Карта сказок, или Страна, в которую верят

Карта сказок, или Страна, в которую верятДэвид Рамси - коллекционер-энтузиаст, который собрал невероятное количество древних исторических карт. На их сканирование он потратил годы. Но перевести в цифровой формат смог только половину. Жемчужиной коллекции можно назвать «The Land of make believe». Рассматривать ее можно с удовольствием весь вечер. Нарисована эта карта была в 1930 году Яром Хессо и размещает на своем полотне около пятидесяти персонажей сказок разных народов.
Подойдем поближе и разберемся, какие персонажи живут на этой волшебной карте. В левом верхнем углу спрятался замок Синей Бороды. Это персонаж французской народной сказки, литературно обработанной Шарлем Перро. Синюю Бороду боятся все девушки, ведь судьба его семи жен была неизвестна, пока последняя не раскрыла тайну исчезновений. Легенда повествует о том, что когда Синяя Борода покидал замок, он оставлял своих жен дома и давал им ключ от всех дверей, но запрещал открывать лишь одну. Когда последняя жена не смогла сдержать любопытство, она открыла дверь и обнаружила трупы пропавших женщин. Ее братья вовремя подоспели, спасли девушку, а Синюю Бороду убили.
Домик, что виднеется вдалеке за скалами, место, где живет северный ветер. Сказки о северном ветре встречаются у многих народов. Итальянская рассказывает о дарах ветра, норвежская о том, как мальчик ходил к ветру за мукой. У индейцев Северной Америки есть сказка о том, как северный ветер победил селезень.
Недалеко от замка великана вы увидите корову, которая повисла в воздухе рядом с луной. Об этой, перепрыгнувшей луну, корове слогали стихи еще в шестнадцатом веке. В современном виде прочитать это стихотворение можно в различных вариациях. В переводе писателя Самуила Маршака, оно звучит так:
Играет кот на скрипке,
На блюде пляшут рыбки,
Корова взобралась на небеса,
Сбежали чашки, блюдца,
А лошади смеются.
Вот, говорят, какие чудеса!
Обратите внимание на центр карты. Эта девочка персонаж английской песенки-потешки. В ее саду растут не розы, а ракушки, колокола и красавицы. Считается, что у этой песни есть религиозное и историческое значение. Серебряные колокола обозначают католицизм, ракушки символизируют значки, которые носили паломники к могиле Апостола Иакова, а красавицы-девицы – это монахини. Но есть и другие интерпретации.
Если присмотреться к дорожке у озера, в правом нижнем углу можно увидеть Агасфера. Первоначальная легенда говорит, что это бессмертный еврей, предатель Иисуса, вынужденный блуждать по миру до Второго Пришествия. Этот образ активно использовался в литературе и искусстве разных стран, существует множество характеров этого персонажа.
В озере в левой части карты купаются водные малыши из сказки английского писателя Чарльза Кингсли. По сюжету герой книги мальчик-трубочист тонет в реке и становится дитем воды. В подводном мире он проходит длинный путь воспитания. Эта сказка затрагивает религиозные и социальные проблемы Англии девятнадцатого века.
На этой карте нарисованы и знакомые нам с детства герои. Например, Питер Пен, который спрятался в лесу, старик с золотой рыбкой, Красная Шапочка, Джек на бобовом дереве. Она наполнена волшебными местами: бездонное озеро, таинственный остров, зачарованный лес. Смотрите внимательно, и вы найдете сказочный мир внутри себя.
Автор: Юля Рокицкая.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:11
Сегодня, 23:11 by Mina HarkerПросмотров: 17Комментарии: 0
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