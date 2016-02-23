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НЛО

НЛО в Сочи, а точнее - на горе Ахун

Я отдыхал в санатории в апреле 2014 года. Там была экскурсия на гору Ахун.

Когда поднялись на смотровую вышку, я начал фотографировать оттуда.
Потом я про это вообще забыл, но, когда рылся на жестком диске, случайно обнаружил эти фотографии. Где-то в январе 2017 года и обратил внимание на то, что я запечатлел НЛО, хотя тогда я не придал особого значения этому.

Это не фотошоп! Фотографии оригинальные. Прошу разъяснений, что это за фигня?
Присмотритесь в левый нижний угол:
НЛО в Сочи, а точнее - на горе Ахун
Ссылка на оригинальный размер фото здесь.

Присмотритесь в центр:
НЛО в Сочи, а точнее - на горе Ахун
НЛО в Сочи, а точнее - на горе Ахун
Ссылка на оригинальный размер фото здесь.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30 by anoninПросмотров: 34Комментарии: 1
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Ключевые слова: НЛО гора Сочи нечто в небе авторские фото

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:31
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Увеличила по оригинальной ссылке, как по мне, так то - обыкновенный вертолет.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
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