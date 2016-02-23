НЛО в Сочи, а точнее - на горе Ахун

НЛО в Сочи, а точнее - на горе АхунЯ отдыхал в санатории в апреле 2014 года. Там была экскурсия на гору Ахун.
Когда поднялись на смотровую вышку, я начал фотографировать оттуда.
Потом я про это вообще забыл, но, когда рылся на жестком диске, случайно обнаружил эти фотографии. Где-то в январе 2017 года и обратил внимание на то, что я запечатлел НЛО, хотя тогда я не придал особого значения этому.
Это не фотошоп! Фотографии оригинальные. Прошу разъяснений, что это за фигня?
Присмотритесь в левый нижний угол:
Ссылка на оригинальный размер фото здесь.
Присмотритесь в центр:
Ссылка на оригинальный размер фото здесь.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30 by anoninПросмотров: 34Комментарии: 1
Ключевые слова: НЛО гора Сочи нечто в небе авторские фото