Фотографии Стоунхенджа, которые никто не должен был видеть

Летяга Просмотров: 75 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 09:58 by

Стоунхендж (Stonehenge) — это древний памятник, посмотреть на который приезжают миллионы туристов каждый год. На самом деле, этот объект имеет много секретов, и один из них заключается в том, что стоящие камни, которые мы видим сегодня, были установлены менее, чем 50 лет назад после многочисленных реставраций, которые длятся уже более 100 лет.Согласно опубликованным археологами данным, этот невероятный каменный комплекс в Уилтшире (Wiltshire, Англия) был построен в период с 3000 года до 2000 года до нашей эры. Радиоуглеродный анализ, проведённый в 2008 году показал, что первые камни были установлены между 2400 и 2200 годами до нашей эры, в то время, как другая теория предполагает, что синеватые камни, возможно, были установлены на этом участке еще до 3000 года до нашей эры.Согласно новому исследованию археологов и геологов из Лондонского университетского колледжа (University College London, UCL), камни Стоунхенджа были привезены с холмов Презели (Preseli Hills), что в графстве Пембрукшир (Pembrokeshire). Это место находится в 225 километрах от памятника, а процесс перевоза камней шёл с 1920 года. К сожалению, исследователи не смогли указать точное место, откуда именно были взяты эти камни.В добавок к этому, пока нет объяснения, как люди в древности могли транспортировать огромные валуны. Исследователи ставят под сомнение и сам возраст памятника. Древние люди начали добывать камни в период где-то между 3400 и 3200 годами до нашей эры, а памятник был построен, по превалирующему мнению ученых, около 2900 года до нашей эры. Это означает, что древний памятник может быть на 500 лет старше, чем считалось ранее.Результаты новых исследований стали известны лишь в последние годы. Однако, большинство людей не знает, что тот знаменитый Стоунхендж, который мы видим сегодня, в реальности перестраивался несколько раз. И фото, и видео-свидетельства подтверждают, что камни на самом деле были установлены там всего 50 лет назад. Другими словами, — это «новодел».Как было затейливо замечено на сайте indymedia.org.uk, в период с 1901 по 1964 год большинство камней в круге было восстановлено по оставшимся изображениям, а по словам одного из археологов, этот объект стал «продуктом промышленности XX века».К сожалению, правда состоит в том, что памятник, который мы видим сегодня, был восстановлен еще в 1901 году. Тогда процесс восстановления вызвал большое возмущение, и потому редко упоминался в официальных источниках.Уильям Гоуланд (William Gowland) наблюдал за первой крупной реставрацией памятника, которая включала в себя изменение положения и фиксацию бетоном саренского камня №56, поскольку ему грозило падение. Выпрямив положение камня, он переместил его примерно на полметра от первоначального положения.Во время реставрации 1920 года Уильям Хоули (William Hawley) вёл раскопки неподалеку от Старого Сарума (Old Sarum) и нашёл отдельное сооружение из шести камней с выходящей наружу канавой. В 1940-х и 1950-х годах Ричард Аткинсон (Richard Atkinson), Стюарт Пигготт (Stuart Piggott) и Джон Ф.С. Стоун (John F. S. Stone) провели повторные раскопки того места, обнаружили изображения резных топоров и кинжалов на камнях Сарсена (Sarsen Stones).В 1958 году камни снова реставрировали — три из камней Сарсена передвигались и были установлены на специально подготовленных основаниях. Последняя реставрация была проведена в 1963 году после того, как камень №23 из Круга Сарсена (Sarsen Circle) упал.Археологический архивариус Кембриджского университета и автор многочисленных статей по Стоунхенджу Кристофер Чиппиндейл (Christopher Chippindal) признался:Ничто из того, что мы видим в Стоунхендже, не осталось первозданным (неприкосновенным).Другой исследователь истории, студент Брайан Эдвардс (Brian Edwards), нашел редкие снимки Стоунхенджа. Он сказал:Слишком долго люди были в неведении о реставрации Стоунхенджа. Я поражен тем, как мало людей знает об этом и замечательно, что в учебниках теперь будут рассказывать всю историю об этом объекте.В качестве бонуса два видео со стройки от 1958 года.

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