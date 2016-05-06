Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Великий Сет

Великий Сет


На заре Египетских сказаний,
Средь кровавых яростных песков,
Я возник. Принёс премного знаний.
Колыбельной был мне вой волков.

В мифах - много лжи и скрытых истин.
И меня пронзало лжи копьё.
Взял тогда я краски, холст и кисти.
Рисовать стал внове бытиё:

Пирамиды - мрачные громады.
И собратьев лики и вождей.
Далеко не все мне, Зверю, рады,
Оттого мечтать чуть-чуть сложней.

Многолик и даже - хаотичен.
Я иду-лечу сквозь времена.
Имя - Сет. К нему давно привычен,
Но вернее будет - Сатана.

Красной гривой огненною мысли
Вьются, полыхают и зовут!
И враги мои сломали кисти,
Но меня - не смогут. Не убьют!

Я теперь клинками всех рисую!
И друзья мои теперь со мной.
Помню о Египте. Но - колдую,
Чтобы этот мир стал тоже мой!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:14
Сегодня, 00:14 by ЭвиллсПросмотров: 36Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Бог Сет Египет шакал война огонь ненависть авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 06:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (856|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 900
"Помню о Египте. Но - колдую,
Чтобы этот мир стал тоже мой!"
Сет, как божество и художник бытия рисует судьбы всех и до сих пор борется за власть.

Несмотря на жестокость и некоторую демонизированность образа Сета, все-таки в нем есть нечто положительное по мнению египтян. Они, видимо, полагали, что без разрушения и насилия невозможно и само созидание и здесь роль Сета неоспорима.
Стихи впечатлили! От меня огромный ПЛЮС! ++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:16
0
Группа: Модераторы
Репутация: (6744|-1)
Публикаций: 104
Комментариев: 5 474
Стих классный! Без тьмы нет света.
Только на картинке Анубис, а не Сет. Это у Анубиса собачья/шакалья/волчья голова, у Сета голова ослиная
Сет
И, разумеется, плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.