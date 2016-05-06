Великий Сет

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:14

Эвиллс Просмотров: 36 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 00:14 by

На заре Египетских сказаний,Средь кровавых яростных песков,Я возник. Принёс премного знаний.Колыбельной был мне вой волков.В мифах - много лжи и скрытых истин.И меня пронзало лжи копьё.Взял тогда я краски, холст и кисти.Рисовать стал внове бытиё:Пирамиды - мрачные громады.И собратьев лики и вождей.Далеко не все мне, Зверю, рады,Оттого мечтать чуть-чуть сложней.Многолик и даже - хаотичен.Я иду-лечу сквозь времена.Имя - Сет. К нему давно привычен,Но вернее будет - Сатана.Красной гривой огненною мыслиВьются, полыхают и зовут!И враги мои сломали кисти,Но меня - не смогут. Не убьют!Я теперь клинками всех рисую!И друзья мои теперь со мной.Помню о Египте. Но - колдую,Чтобы этот мир стал тоже мой!

Ключевые слова: Бог Сет Египет шакал война огонь ненависть авторский стих

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