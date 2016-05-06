Великий Сет
На заре Египетских сказаний,
Средь кровавых яростных песков,
Я возник. Принёс премного знаний.
Колыбельной был мне вой волков.
В мифах - много лжи и скрытых истин.
И меня пронзало лжи копьё.
Взял тогда я краски, холст и кисти.
Рисовать стал внове бытиё:
Пирамиды - мрачные громады.
И собратьев лики и вождей.
Далеко не все мне, Зверю, рады,
Оттого мечтать чуть-чуть сложней.
Многолик и даже - хаотичен.
Я иду-лечу сквозь времена.
Имя - Сет. К нему давно привычен,
Но вернее будет - Сатана.
Красной гривой огненною мысли
Вьются, полыхают и зовут!
И враги мои сломали кисти,
Но меня - не смогут. Не убьют!
Я теперь клинками всех рисую!
И друзья мои теперь со мной.
Помню о Египте. Но - колдую,
Чтобы этот мир стал тоже мой!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:14
Сегодня, 00:14 by ЭвиллсПросмотров: 36Комментарии: 2
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