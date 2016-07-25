КПМ - УХ-90

Бегущий человек Просмотров: 413 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 08:44 by

Если вы родились в 80-ых или 70-ых, а то и раньше, то вы наверняка знакомы с таким понятием как «магнитоальбом». Если же нет, то я объясню кратко: магнитоальбом – это записанный на пленку альбом или сборник песен той или иной группы. Чаще всего занимались этим подпольные группы, такие как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино» и т.п. Во времена СССР большинство музыкальных ансамблей не имело доступа или средств на то, чтобы записать свой альбом на фирме звукозаписи «Мелодия», которая была также единственным издателем на виниловых пластинках. Поэтому им приходилось осуществлять запись на магнитной ленте в какой-нибудь подпольной студии или вообще в подвале завода им. Ленина или тому подобное. Пик популярности магнитофонных записей пришелся на 80-ые годы – тогда было записано более чем 1000 магнитоальбомов. Какие-то из них получили широкое распространение в нашей стране (как же тут не вспомнить «Группу Крови» группы КИНО), а какие-то нет, какие-то были записаны в суперпревосходном качестве, не уступая пластинкам фирмы «Мелодия», а какие-то наоборот, какие-то магнитоальбомы попадали в книгу Кушнира А. «100 магнитоальбомов Советского рока», а о каких-то забывали.Так вот, в СССР существовало много разных малоизвестных групп, исполнителей или музыкантов из закрытых городов, осуществляющих на магнитной ленте свои творения. К таким относятся «Братья По Разуму» или «Бэд Бойз» - они оба из одного города. Но речь пойдет не о них, а об одном коллективе, оставившем после себя только один альбом.В одном из закрытых городов СССР – где-то в Южной Сибири - существовала одна интересная группа под названием «КПМ», появившаяся в 1984 году, в то самое время, когда на любительские группы осуществлялись гонения. Об этой группе практические ничего неизвестно, о ней нет упоминания в рок-энциклопедии Бурлаки, в работах Кушнира – ее знают только те, кто был знаком с ее участниками. Известно только то, что одного из участников звали Дмитрий, а еще то, что она записала и выпустила в свет единственный альбом– «УХ-90». В альбоме было всего две композиции, однако они были довольно длинными, так как длились 41-44 минуты, что по тем временам было довольно необычно. Альбом записывался в подвале одной из муниципальных школ при помощи двух магнитофонов, на одном из которых осуществлялась запись, а второй использовался для воспроизведения катушек, на которых были записаны речь Брежнева, Горбачева, звуки машин, разговоры и т.п., которые делали искаженными до неузнаваемости. Поскольку приобрести портастудию тогда было невозможно, то приходилось довольствоваться тем, что имелось.Альбом продавался в небольших количествах. Он не имел оформления, не получил широкого распространения среди любителей магнитофонной записи и просто возвращался обратно тем, кто продавал его.Проект перестал существовать в 1986 году, когда гонения на любительские группы дошли до Сибири. Участники разошлись по домам, кого-то забрали в армию, а кто-то, не выдержав давления со стороны руководства, совершил суицид. Оригинал записи вместе с недописанными композициями были уничтожены.Не так давно одному из любителей случайно попалась копия того самого альбома. В мае 2016 года он оцифровал ее и выложил на своей странице ВКонтакте. К сожалению, спустя пару месяцев его аккаунт был заблокирован. Но сама запись осталась – он распространял ее своим знакомых по электронной почте, скайпу и т.п. Многие из тех, кто прослушал эту запись, жаловались на боль в ушах, на очень странные звуки, а некоторые из них слышали в записи странные голоса и не могли понять, о чем они говорили. В общем, запись оставляет после себя кучу вопросов.

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