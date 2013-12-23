Реальные истории чудес под Новый год и Рождество

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В дни Рождества и Нового года часто совершаются невероятные события. Впечатление такое, что именно в этот период высшие силы стремятся напомнить нам о своем существовании. Порой анекдотичным, порой возвышенным, а порой жутковатым образом.Типичное рождественское чудо – загадочное появление святых ликов на предметах и поверхностях, которые вроде бы являются для этого совсем неподходящими. Так, 20 декабря 2001 года, незадолго до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря, английский уфолог Джерри Хайнд обнаружил лик Христа… на ветровом стекле своего автомобиля! Изображение сложилось из грязи и льда, налипших на стекло.Рождество 2003 года в семействе бедной испанской крестьянки Долорес Тенарио, проживающей неподалеку от Толедо, выглядело безнадежно испорченным. Под разразившимся проливным дождем в очередной раз прохудилась ветхая кровля, и весь сочельник домочадцы были в основном заняты тем, что выносили из дома ведра, наполненные пролившейся с потолка водой, и пытались ликвидировать озера на полу.Однако когда через несколько дней дождевые подтеки на стенах подсохли, глазам ошарашенного семейства предстала изумительная картина: на облезлых, потемневших обоях гостиной стали явственно проступать черты Богородицы с младенцем на руках.– И я, и мои родные заметили святой образ почти одновременно, но поначалу боялись поделиться друг с другом своими наблюдениями. Нам казалось, что такое предположение кощунственно, – рассказывала впоследствии Долорес представителям прессы. – Не засмущался только мой маленький внук, вдруг громко заявивший, что дождь нарисовал нам на стене Святую Деву. А за падре мы побежали, только когда малыш вздумал раскрасить образ фломастерами – чтобы было уж совсем «как в церкви». Не знали, можно разрешить это ребенку или нет…Католический священник, войдя в гостиную Тенорио, буквально остолбенел и категорически запретил прикасаться к получившейся на обоях картине. Он немедленно начал процедуру признания случившегося чудом, но, увы, образ долго не продержался: по мере дальнейшего высыхания обоев он начал тускнеть, а сами обои отслаиваться.В Индии, где христиане составляют около пяти процентов населения, к подобным чудесам по традиции относятся с большим доверием и обращаться за санкцией вышестоящих инстанций, чтобы им поклоняться, особенно нужным не считают. Маронитка Шила Антонии (представительница одной из древних христианских церквей, по обрядности более сходной с православием, чем с католичеством) из пригорода Бангалора (Южная Индия) рождественским утром 2005 года готовила детям лепешки. И вдруг на одной из них, которая поначалу показалась подгоревшей, появился лик Иисуса Христа.– Я не могла поверить своим глазам! – поведала Шила журналистам. – Взволновавшись, я показала лепешку моим дочерям и соседям, которые подтвердили, что это изображен именно Иисус.Женщина отнесла лепешку священнику Георгу Якобу. Сейчас лепешка покоится в ларце посреди церкви. Посмотреть на чудо приезжают тысячи паломников со всей Индии.Похоже, вера, что добрый Санта-Клаус порой действительно приносит подарки, причем не только детям, но и взрослым, не лишена оснований.Странная история произошла в 2004 году с преподобным Уэсли Марклом из американского штата Орегон. Он нашел в тушеной капусте, приготовленной его женой в качестве гарнира к традиционной рождественской индейке, золотое распятие. Супруги Маркл обратились к менеджеру супермаркета, где была куплена капуста, и тот поведал, что посторонний предмет мог попасть внутрь кочана, когда тот рос на грядке. Священник попытался через поставщиков супермаркета отыскать владельца распятия, но это ему не удалось. Не помогло даже телевизионное обращение – владелец «крестика», оцененного в 20 тысяч долларов, так и не объявился.Однако, пожалуй, еще более удивительно, что через год распятия из золота и серебра, правда, намного меньших размеров и, соответственно, куда более дешевые, нашли в традиционном гарнире к рождественской индейке еще пятеро жителей Орегона.На жителей южноиндийского штата Керала 25 декабря 2006 года пролился дождь из свежей рыбы. Метеорологи только руками разводили: откуда взялся этот небольшой смерч, было совершенно непонятно – и море, и атмосфера вдоль всего побережья были совершенно спокойны. Кстати, рыба – один из древнейших символов христианства…Но вообще-то святой Николай, совершая свои многочисленные чудеса, театральных эффектов не любил, в чем нетрудно убедиться, полистав его житие. Поэтому и сегодня подарки свои он предпочитает преподносить скромно: как бы и не от него они вовсе, а так, само собой все произошло. К такому интересному выводу пришли авторы статьи в журнале «Монд кристьен», которые утверждают, что чаще всего потерянные или кем-то спрятанные вещи люди находят именно в рождественские дни и именно с помощью святого Николая.Например, в 2005 году, решив перебрать в ходе предпраздничной уборки скопившийся на чердаке родового гнезда за многие годы хлам, англичанка Дэзи Берден обнаружила там одно из первых изданий Байрона, стоящее сегодня десятки тысяч фунтов стерлингов. Вырученной суммы как раз хватило, чтобы заплатить задолженность по закладным, без чего дом наверняка пошел бы с молотка. А в 2006 году поляк Кшиштоф Ендрусик, выкорчевывая на своем участке пень из-под срубленной к Рождеству елки, нашел настоящий клад – закопанную неведомо кем шкатулку, доверху набитую царскими червонцами. Эти деньги пошли на то, чтобы сделать в Германии операцию его маленькой дочке, без которой девочка, скорее всего, умерла бы.В конце 2002 года газета «Киевские ведомости» сообщила, что в селе Студянка Ровенской области чудесным образом обновляются иконы. Так, супруги Василий и Надежда Коханец несколько ночей подряд замечали, как вокруг висящих в их доме образов распространяется сияние. Вскоре столетние иконы заблестели золотом как новенькие.В семье других местных жителей – Шевчуков – такое же чудо произошло с еще более древней маленькой иконой, которую хозяева передали в храм. Впрочем, рассказывают, что еще тридцать лет назад в доме одной из жительниц Студянки бумажная литография, изображающая Трех Святителей (учителей Православия), вдруг накануне Рождества засияла среди ночи и к утру обновилась! Сейчас она тоже находится в храме. На Рождество иконы могут просиять, даже если на них не молятся, находясь, например, в музее. В 2005 году в картинной галерее болгарского города Тырново старинная икона Рождества Христова засветилась в православный сочельник, 6 января, и продолжала испускать таинственные лучи в течение целых трех дней. Примечательно, что ярче всего на ней сияло изображение Вифлеемской звезды над вертепом со святым Младенцем. После этого чуда сотрудники музея передали чудесную икону в местный храм.Но самое большое чудо случилось, пожалуй, в конце 2002 года в Кармадоне (Северная Осетия). На месте схода ледника Колка, уничтожившего множество людей, было решено отслужить молебен. Для этого сюда доставили из Москвы и Ивановской области православные иконы святого Георгия, Иверской Божьей Матери и Николая Страстотерпца. И вот в зоне трагедии иконы начали мироточить! На них выступила благоуханная жидкость, обычно употребляемая в религиозных обрядах, – миро.Последним таким чудом на Украине является мироточение распятия в Свято-Никольском храме Мариуполя. Совсем недавно из распятия начало сочиться миро, это происходит и сейчас.По словам священников, иконы часто «плачут» на месте радостных или трагических событий. Их плач может служить и знамением. Если очевидцем феномена является лишь один человек, это свидетельствует о том, что ему необходимо покаяться в своих грехах или что его ждут важные перемены. Если же несколько – это может стать предзнаменованием глобальных событий, чаще всего драматического характера. Так, обильное мироточение православных образов наблюдалось накануне Великой Отечественной войны.Новый год считается семейным праздником, и, может, именно поэтому умершие родные очень часто выбирают именно этот праздник, чтобы посетить своих близких.В семье Беляковых в 2005 году умер отец. Прошло полгода. На Новый год двое его сыновей решили сфотографироваться вместе с гостями. Когда снимок проявили, на нем была видна рука, лежащая на краю стола, а над головой одной из женщин просматривалось пятно, напоминающее человеческое лицо. Обладатель загадочной руки был в пиджаке. Стали разбираться – рука не могла принадлежать никому из присутствующих, все были в рубашках или свитерах. А «лицо» – тем более. Присмотревшись, браться Беляковы пришли к выводу, что это их покойный отец приходил поздравить с Новым годом – хоронили его как раз в таком пиджаке.Анатолий П. в 14 лет заболел пневмонией в тяжелой форме. Накануне Нового года мальчику стало лучше, и на новогодние праздники его отпустили из больницы домой. Целый день Толю навещали друзья с подарками, к вечеру он переутомился так, что не стал дожидаться боя курантов и лег спать.Вскоре Толя почувствовал, что ему становится плохо. У него закружилась голова. Внезапно он понял, что прекрасно различает все вещи в темноте. А потом вдруг очутился под потолком. Он смотрел сверху на самого себя. Его тело лежало на кровати с закрытыми глазами, а кровать вращалась по часовой стрелке. Это напугало Толика, и он «поплыл» к двери, чтобы позвать на помощь родителей. Дверь открывать не пришлось, он легко прошел сквозь стену. Родители мирно смотрели телевизор, ничего не подозревая о происходящем с их сыном. Толя запомнил, что в новогодней программе шло выступление популярного в то время ансамбля «Самоцветы». Он послушал песню, а затем, почему-то успокоившись, вернулся в свою комнату.Кровать больше не вращалась, а тело по-прежнему лежало на ней с закрытыми глазами. И тут в углу комнаты появился дед мальчика, умерший, когда тот был совсем маленьким. Толя сразу узнал деда. Тот был одет в какой-то белый балахон. Дед улыбался и показывал рукой в другой угол. Там стояло нечто вроде телевизора, по экрану которого шли кадры. Толик понял, что это сцены из его собственной жизни. Он увидел все свои хорошие и плохие поступки, даже те, о которых никто не знал. Потом лента стала быстро перематываться обратно. Дед махнул рукой в сторону глухой стены, на которой не было окон. Взглянув туда, Толик увидел на ее месте прозрачное небо с серебристыми облаками. Откуда-то исходил лучезарный свет. Он манил к себе, и мальчик сделал шаг в этом направлении. Но помешал дед. Он мягко, но настойчиво положил руку внуку на лоб и оттолкнул назад. Голова у подростка опять закружилась, и в следующий миг он очутился на кровати. Она вновь вращалась, но уже против часовой стрелки, и, наконец, остановилась.Очнувшись, Анатолий обнаружил, что в комнате находятся его родители и врачи. Оказалось, мать нашла его лежащим без сознания и вызвала «скорую помощь».Ему сделали уколы, и с того дня мальчик резко пошел на поправку. Сейчас, тридцать лет спустя, Анатолий считает, что той новогодней ночью перед ним отворилась дверь в потусторонний мир, но дедушка вернул его обратно к жизни.Отчего в рождественские и новогодние дни «плотность» чудес так высока? Конечно, в случае икон и других, связанных с религией, феноменов нельзя отрицать возможности божественного вмешательства. Но может существовать и еще одно, парадоксальное, объяснение: мы сами притягиваем к себе чудеса! Дело в том, что праздничные хлопоты и ожидания вызывают у большинства людей психическое возбуждение, сродни так называемому измененному состоянию сознания, которое наступает во время медитаций или в гипнотическом состоянии. И это состояние способно влиять на окружающую нас физическую реальность.Вывод таков: верьте в чудо, ждите его – и тогда оно, вполне вероятно, явится!

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