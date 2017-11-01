Демоны среди людей

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:47 by

Существование потусторонних сил современная наука опровергает. А вот наши далёкие предки очень серьёзно относились к любой нечисти, верно служащей Сатане. В XIII-XVII веках священнослужители утверждали, что демоны среди людей являются обычным явлением. Они тревожат граждан, принуждают женщин к соитию и похищают мужские семена, чтобы продлить свой нечестивый род. Нередки случаи, когда женщины оказываются беременными от демонов.Интересно то, что описанные в Средние века встречи с демонами часто совпадают с современными свидетельствами, повествующими о похищении людей инопланетянами. Но давайте обратимся к истории и рассмотрим некоторые случаи из далёкого прошлого, указывающие на то, что демоны вовсе не сказка, а суровая реальность.В феврале месяце 1606 года в городе Базеле судили Франсуазу Босс. Женщину обвинили в связи с демоном, который, якобы, заколдовал её мужа. Обвиняемая же утверждала, что мерзкий демон возник в супружеской спальне из ниоткуда. Он парализовал мужа, и тот беспробудно проспал всю ночь. Сама же подсудимая не помнила, что произошло между ней и потусторонней силой.Здесь следует заметить, что в наши дни похищенные то ли демонами, то ли инопланетянами жертвы тоже говорят о параличе, который охватывает находящихся рядом людей. Когда загадочный злоумышленник исчезает, то спящих очень долго невозможно разбудить. Сами же пострадавшие плохо помнят, что с ними произошло. Иногда они способны вспомнить подробности лишь в состоянии гипноза.Сохранился исторический документ XVI века. В нём говорится, как в Шотландии жена вместе с мужем находились в кладовой дома. Вдруг перед женщиной возник демон, и перепуганная женщина стала звать мужа. Но, оглянувшись, увидела, что тот неподвижно лежит на мешках с мукой. Пока демон находился в доме, муж спал, и жена не могла разбудить его.В XV веке в Германии случилось загадочное происшествие. Неожиданно для всех пропала дочь важного вельможи. Вечером девушка ушла спать, а ночью одна из служанок заметила яркий свет, который лился из-под двери спальни. Служанка попыталась открыть дверь, но та оказалась запертой изнутри. Поднялся переполох, и дверь взломали. Но та оказалась пустой, а непонятный свет пропал.Слуги обыскали дом и территорию вокруг, но дочь знатного вельможи не нашли. Она отсутствовала 2 дня, а на третью ночь неожиданно появилась в своей спальне. Когда наутро девушке объяснили, что её не было дома целых 2-е суток, то та не поверила. Она заявила, что легла спать, спокойно проспала всю ночь, а утром проснулась в своей постели. Но потом, правда, вспомнила какой-то яркий свет и незнакомые жутковатые лица. Однако не смогла ничего ясно и толково объяснить.В Ирландии существует предание, согласно которому живущая в маленькой деревне девушка отдалась демону. Потом она утверждала, что не могла сопротивляться нечистой силе, так та её заколдовала. Но бедную девушку это не спасло. Её судили, приговорили к смерти и утопили в озере.То, что демоны среди людей творят разные безобразия, вполне объяснимо, если верить в потусторонние силы. Но история знает случаи, когда нечисть похищала детей. Так во французском фольклоре описывается случай, когда мать, проснувшись ночью, увидела возле кроватки, в которой лежал её малыш, уродливое существо с горящими глазами. Оно пыталось забрать младенца, и мать страшно закричала. Жуткий монстр тут же исчез.Аналогичный случай имел место в Нижней Саксонии. Там одну женщину тоже посетило жутковатое существо. Дама лежала в постели, когда увидела за окном яркий свет. Через мгновение ей показалось, что в комнате находится кто-то посторонний. Женщина вскочила с кровати и зажгла свечу. У колыбели, где лежал её младенец, стоял карлик с серой кожей и огромной головой. Мать закричала и бросилась к карлику, но то тут же растворился в воздухе.Большинство легенд, повествующих о демонах среди людей, связано с женщинами. Но мужчин загадочные создания из потустороннего мира тоже никогда не обходили своим вниманием. Имеется свидетельство одного священника, который говорил, что в одну из ночей подвергся искушению демона. Тот явился к святому отцу в огненном шаре и пытался соблазнить прекрасными ведьмами. Но служитель Господа не поддался на уговоры нечисти. Он осенил огненный шар крестным знамением, и тот исчез вместе с незваным гостем.В Швеции крестьянин пас овец и был похищен демоном среди бела дня. А случилось это так: день стоял тёплый, и пастух прилёг на землю. Он заснул, а когда открыл глаза, то увидел возле себя нечисть, одетую в серый плащ. Та взяла крестьянина за руку и подняла в небо. Высоко в воздухе пастуху показали тварей небесных и духов, мечущихся между землёй и небом. Когда крестьянин очнулся, то подумал, что прошло много часов. Но в действительности стадо овец паслось на том же месте, и всё ещё продолжался день.Автор: Вадим Сухов.

Ключевые слова: Потусторонние силы средние века демон монстр нечисть

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