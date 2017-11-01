Как распознать знаки судьбы?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:05 by

Большинство людей в своей жизни хотя бы однажды сталкивалось с событиями, которые казались неважными, поэтому особого внимания на них никто не обращал.Однако именно такие пустяки и оказывались в конечном итоге предвестниками изменений в жизни. Это нельзя назвать предчувствием, это именно знак судьбы, который необходимо принимать во внимание, чтобы суметь вовремя остановиться.Так, к примеру, увидев во сне какую-то страшную картинку, большинство людей, вместо того, чтобы забыть об увиденном, начинает переживать, пытается объяснить, как именно это необходимо понимать. Человек открывает сонник, а там есть толкования на все случаи жизни, причем, в различных сонниках одни и те же символы и картинки могут иметь совершенно противоположные значения. К примеру, приснившееся яблоко по эзотерическому соннику – это крепкое здоровье, по соннику Ванги – награда, по Азару – измена в семье, а в Малом соннике – ложные друзья.Как реагировать в подобном случае – неизвестно. Однозначно то, что эти толкования информируют и предупреждают человека, но он просто не в состоянии их правильно понять. В некоторых случаях люди просто не хотят замечать знаки судьбы и прислушаться к ним. Очень часто люди спешат, пытаются догнать что-то, успеть куда-то, но при этом постоянно что-то мешает: то ключи куда-то подевались, то перчаток нет на привычном месте, то такси опаздывает.Но это не останавливает людей, в итоге весь день проходит наперекосяк… Подобных моментов в жизни происходит очень много, практически на каждом шагу. Иногда даже можно подумать, что где-то на небесах специально кто-то сидит и следит за тем, чтобы с тем или иным человеком ничего не случилось.Люди получают знаки постоянно, но редко обращают внимание на них, потому как просто не научились их правильно и вовремя распознавать. Но даже если и замечают, то стараются отвергнуть, как глупые суеверия и приметы. На первый взгляд знаки судьбы действительно очень похожи на приметы, но на самом деле это не так. У каждого человека есть свои знаки, которые предупреждают об опасности.К примеру, человек идет по улице, один раз споткнулся, второй раз, но продолжает двигаться в нужном направлении. Вдруг у него подворачивается нога. Вроде бы ничего особенного в этом нет, просто неудачный день. А ведь на самом деле человек трижды получил предупреждение об опасности.От примет знаки судьбы отличаются тем, что регулярно повторяются в аналогичных ситуациях, и если их игнорировать, может произойти настоящая трагедия. Так, один австралийский бизнесмен собирался совершить небольшое путешествие в Бомбей из Аделаиды. Но три раза опаздывал к отплытию. Первый раз он просто проспал, во второй раз – у нег заболела собака, и ему пришлось срочно искать ветеринара, а в третий раз – бизнесмен потерял паспорт. Как оказалось позже, все это были знаки судьбы, ведь этот человек узнал, что первый корабль захватили пираты, второе судно пропало без вести, а на третьем произошел пожар и более половины пассажиров сгорели.С другой стороны, знаки судьбы – это нечто большее, нежели обычные суеверия или совпадения. К примеру, такая ситуация: мужчина и женщина впервые встретились и понравились друг другу. Между ними начинают развиваться отношения. У них все прекрасно. Они постоянно общаются по телефону и чувства становятся все более серьезными.Но как только эти люди собираются отправиться в совместную поездку, возникают проблемы: то машина ломается, то появляются неотложные дела, то болезнь, и поездка каждый раз откладывается.А когда влюбленные все-таки отправляются в дорогу, то никак не могут доехать до заранее оговоренного места, они теряются и долго не могут найти правильный поворот. В конечном итоге, уставшие и злые, они возвращаются домой, договорившись отложить поездку. Мужчина уезжает, но буквально через несколько минут звонит и говорит о том, что то место, которое так долго искали, находится совсем рядом…Женщину переполняют досада, обида, но… на самом деле это ни что иное, как знак судьбы, ведь в будущем этот мужчина причиняет столько душевной боли, негатива и бед, что даже в страшном сне присниться не может… И только когда все это происходит, женщина начинает вспоминать, сколько предупреждений свыше было получено.Или другая ситуация: человек собирается к врачу, но не хочет идти в больницу, он переживает, боится, но причину своего страха объяснить не может. Тем не менее, этот человек выходит из дома, и его тут же обливает грязью проезжающая мимо машина. Человек возвращается домой, чтобы переодеться, в результате опаздывает и решает отложить визит в больницу, но под напором родных все-таки идет.В конечном итоге врач совершает ошибку, которая обходится человеку слишком дорого. Известный французский математик, физик и астроном Пьер-Симон Лаплас очень внимательно относился ко всем событиям, которые происходили вокруг него. Однажды он обратил внимание на весьма странную закономерность: если утром его домашние тапочки оказывались не на своем месте, то именно в этот день его пытались обворовать.Ученый решил проверить свои догадки: как только тапочки оказывались возле кровати, с ним никогда ничего плохого не происходило. Но если только Лаплас не мог найти обувь утром, то на протяжении дня его атаковали карманники, причем настолько активно, что ему приходилось даже отбиваться палкой.Вполне возможно, что это наблюдение легло в основу теории вероятности, одним из авторов которой является француз. Особой наблюдательностью всегда отличались моряки. Объяснить это довольно просто: каждый выход в море таит в себе большие опасности, и чтобы избежать их, необходимо очень внимательно приглядываться ко всем знакам. Так, к примеру, капитан корабля Джон Бенбоу однажды увидел, как дорогу ему перебежал рыжий кот и был уверен в том, что его судно не избежит морской катастрофы. Поэтому в таких случаях отплытие задерживалось.Позже, уже будучи адмиралом, Бенбоу всегда внимательно смотрел по сторонам. Помимо наблюдательности, он был еще и очень практичным человеком в обычной жизни. Так, в 1698 году на территорию Англии прибыло российское посольство во главе с Петром I, которое на протяжении трех месяцев жило в доме Бенбоу.После того, как делегация из России покинула его жилище, Бенбоу обратился к властям с прошением о возмещении компенсации за понесенные убытки. Еще дин известный моряк, флотоводец Уильям Август, также постоянно внимательно смотрел по сторонам. И если ему за одну поездку приходилось видеть более двух трубочистов, то он немедленно возвращался домой, поскольку большое число трубочистов для него было явным предзнаменованием морского шторма. Сделать выводы из этих историй очень просто – душевный дискомфорт – явный знак, и если необходимо принять какое-то важнее решение, только внутреннее «Я» сможет ответить, как поступить и что сделать.Но проблема в том заключается, что человек не прислушивается к своему внутреннему голосу, не замечает того, что происходит вокруг него. А ведь все, что случается с человеком – это в определенной степени намек на будущие события. Если человек что-то делает и при этом ощущает удовольствие и радость, то это явный знак того, что он движется в правильном направлении, и все задуманное получится.Если к какому-либо делу, поездке или визиту, как говорится, «не лежит душа», то лучше и не начинать ничего. Таким образом подсознание пытается подсказать человеку, чтобы обезопасить от разочарований и ошибок. Знаки судьбы находятся повсюду: и в мыслях человека, и в тех людях, которые появляются в жизни, в небольших происшествиях, в словах. Они сообщают о том, где человек находится в настоящее время и что его ждет в будущем.Поэтому просто необходимо быть более внимательными к себе и окружающему миру. И только тогда, когда человек научится замечать и понимать знаки судьбы, жизнь станет намного радостней и легче.

Ключевые слова: Предвестники изменений в жизни теория вероятности знаки судьбы

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