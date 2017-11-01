Джиннов обвинили в пирокинезе

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:13 by

Шесть лет назад в малазийском городке Кампунг-Бару-Субанг начались необъяснимые пожары. Объектом паранормальной активности стал дом, где жила семья торговки Зайнаб Сулейман. В деревянном строении то и дело сами собой загорались предметы (матрасы, шкафы и одежда), вызывая панический ужас у его обитателей.По этому случаю дом Зайнаб посещали маги, шаманы и колдуны со всех уголков мира: всем им хотелось испытать свои силы. Среди них были китайский сифу (мастер кунг-фу), малазийский бомох (колдун) и австралийский исследователь паранормальной активности Пол Кроппер. Все они в один голос твердили, что во всём виноваты злые духи – полтергейст, но помочь так и не смогли. Впрочем, случаи пирокинеза прекратились так же внезапно, как и начались, – и люди вздохнули с облегчением.В сентябре 2017 года самовозгорания начались снова. В этот раз пожар повредил не только имение 80-летней Зайнаб, но и дома её сестры и соседей. Семья вынуждена была переехать в арендованное жильё.«Последний инцидент случился в пятницу. Мы находились на съёмной квартире вместе с нашей пятидесятилетней дочерью, Ропией Закария, и тремя её детьми возрастом от 17 до 21 года. Внезапно наша одежда и коврики для молитвы загорелись в пяти местах», – рассказывает малазийка журналистам. «Огонь начал быстро распространяться, нам едва удалось потушить его водой», – сетует она.По словам Зайнаб, после случившегося они боятся спать, ведь квартира может загореться в любое время суток. «В прошлом месяце мы обратились за помощью к священнослужителям всех конфессий, но злые духи продолжают нас преследовать», – говорит женщина.Вдобавок ко всем несчастьям, семья стала изгоем в местной общине: жители города обходят их дом десятой дорогой, а некоторые даже отказались снимать квартиры по соседству с «проклятыми» людьми. «Сначала мы хотели арендовать один из домов в нашей родной деревне, но никто из местных не согласился. Все думали: как только мы поселимся, их жилище сразу сгорит», – сокрушается Зайнаб Сулейман.Помочь пострадавшим вызвался Саад Джаафар – медиум из Селангора. Он сказал семье Зайнаб, что их преследуют два враждующих между собой джинна: один является духом дома, а второй – многовековым хранителем семьи Сулейман. Первый джинн любит играть с огнём, а второй предпочитает пакостить по мелочам: воровать деньги и резать одежду. Экстрасенс заверил своих клиентов, что в скором времени сумеет помирить нечистую силу и семья сможет жить спокойно.

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