Подлинные истории о паранормальной активности, которые могли бы стать отменными сюжетами для фильмов ужасов

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:59

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Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:59 by

Верите вы в привидения или нет, но хорошая страшилка о явлениях с «того света» вас обязательно бросит в дрожь, а то и лишит сна. Не зря же жанр хоррора считается среди киношников самым беспроигрышным, в особенности истории, основанные на реальных событиях. Объяснить такую популярность проще простого – кого из нас не волнуют вопросы типа «Что происходит с нами после смерти?»Истории, которые вы здесь прочтете – подлинные. Они все достойны того, чтобы стать основой для хорошего хоррор-блокбастера. Некоторые из них уже привлекли внимание Голливуда и по ним готовятся снимать либо снимают фильмы. Но ни один из них пока еще не вышел на большой экран.За последние 50 лет больше 50 собак спрыгнули с моста Овертаун, что находится в Милтоне (Шотландия). Поразительно, что все собаки-самоубийцы прыгали почти с одной и той же точки и все они принадлежали к длинноносым породам. Шотландское Общество по предотвращению жестокого обращения с животными называет этот феномен «разрывающей сердце загадкой». Многие владельцы погибших животных пытались и пытаются расследовать обстоятельства таинственных «суицидов». Многие убеждены, что собаки были сильно напуганы внезапным появлением чего-то сверхъестественного. Сейчас большинство местных жителей стараются не ходить через этот мост с животными. Сама по себе эта история может показаться недостаточно захватывающей для полноценного ужастика, но она вполне может стать зловещим фоном для какого-нибудь более занятного сюжета.Элиза Лэм была канадской студенткой китайского происхождения. В последний раз живой ее видели 31 января 2013 года. В день исчезновения ее сняли камеры видеонаблюдения, установленные в холле и в лифте отеля Cecil, где она остановилась. Девушка вела себя крайне странно – то пряталась от кого-то, то активно жестикулировала, явно пытаясь подать знак кому-то невидимому в совершенно безлюдном коридоре. Спустя две недели, когда полиция опубликовала эти жуткие кадры, о тайне исчезновения Элизы Лэм заговорили во всем мире. Как водится, возникло огромное число безумных теорий, многие из которых имели отношение к одержимости и паранормальной активности. Через пару недель после исчезновения Элизы и постояльцы отеля Cecil стали жаловаться на странный цвет и неприятный запах воды. Рано утром 19 февраля сотрудник отеля пошел проверить резервуар с водой, расположенный на крыше здания, и обнаружил там обнаженное, полуразложившееся тело. Вскрытие и судебная экспертиза не выявили признаков насильственной смерти. Следователи так и не смогли понять, как Элизе удалось попасть на крышу здания – доступ туда имели только сотрудники отеля. Также осталось загадкой, как девушка умудрилась забраться внутрь резервуара. История Элизы Лэм вдохновила сценаристов студии Sony Pictures. Подготовка к съемкам фильма уже идет.Хмурым, тоскливым, январским утром 1987 года Мэри Джейн Хистер смотрела, как тело ее любимой дочери Зоны опускают в землю. Следователь, который вел дело, связал смерть молодой женщины с неудачными родами, однако в момент смерти Зона не была даже беременной.На протяжении нескольких недель после похорон призрак Зоны несколько раз навещал мать, в подробностях рассказав, кто, почему и как ее убил.Мэри Джейн пошла в полицию и потребовала возобновить расследование. В результате была проведена эксгумация и судебная экспертиза, в ходе которой обнаружились синяки на шее Зоны и смещение позвонков.Дыхательное горло было сильно повреждено, что и стало истинной причиной смерти женщины. После этого насильственный характер смерти Зоны стал очевиден.Убийцей оказался муж жертвы, который и был в результате осужден за это преступление. Киношники давно присматриваются к этой истории, но до съемок дело пока не дошло.В 1906 году 16-летняя Клара Германа Селе – воспитанница монастыря Святого Михаила южноафриканской провинции Натал, призналась на исповеди своему духовнику отцу Хорнеру Эразмусу, что заключила сделку с Сатаной. Монахини этого монастыря утверждали, что Клара вдруг начала понимать и говорить на нескольких языках, о которых она прежде не имела никакого представления, включая польский, немецкий и французский. Согласно сохранившихся с тех пор документам, у Клары также проявлялись способности ясновидящей, она могла подниматься метра на полтора над землей и периодически издавала жуткие «звериные» звуки. Для обряда изгнания нечистой силы были вызваны два католических священника. Два дня они молились над девушкой и, в конце концов, демон покинул тело несчастной. Фильм «Экзорцист» был основан на похожей, тоже реальной истории, которая произошла в Мериленде (США) в 1940-х годах.18 апреля 1943 года в Хэгли (Англия) четверо молодых людей отправились в местный лес и набрели на горный вяз, в дупле которого обнаружили человеческий череп. Парни тут же сообщили о своей находке властям, после чего полиция обследовала дерево и извлекла из дупла целый человеческий скелет молодой женщины. Вернее, почти целый – руки были отрублены и закопаны рядом с деревом. Установить личность убитой (убийство, согласно выводам экспертов, произошло за 18 месяцев до обнаружения скелета) так и не удалось, но местные звали ее Беллой. Вторая мировая война была в самом разгаре, ресурсов для проведения полноценного расследования не было, так что дело так и осталось нераскрытым. Однако с тех пор в окрестностях Хэгли на стенах зданий часто стала появляться надпись «Кто спрятал Беллу в горном вязе?» Идеальный сюжет для мистической драмы.Белый дом во многих отношениях можно считать одним из самых зловещих зданий на планете, в том числе и в мистическом. В разное время здесь являлись призраки бывших хозяев – президентов Генри Гаррисона, Томаса Джефферсона и Авраама Линкольна. Их видело множество людей. Однажды призрак Линкольна явился британскому премьер-министру. Уинстон Черчилль только что принял ванну, вошел в спальню в чем мать родила и остолбенел: у камина стоял призрак Линкольна при полном параде, в мантии, и поддерживал огонь. Черчилль был человеком недюжинного самообладания, поэтому уже через секунду взял себя в руки: «Добрый вечер, мистер президент. Сожалею, что вы застали меня в неподобающем виде», – сказал он почтительно. После этого призрак исчез. Президент, который в трудные годы является, чтобы помочь в управлении страной – тянет, скорее, на комедию, чем на ужастик.Томас Эдисон, безусловно, принадлежит к числу величайших изобретателей всех времен. И хотя картины о его жизни и его творениях много раз появлялись в кино и на телевидении, история самого необычного изобретения Эдисона до сих пор не попала на большой экран. А жаль. В 1920 году Эдисон задумал создать машину, которая позволила бы общаться с представителями других измерений. Эта машина, по замыслу изобретателя, должна была облегчить пришельцам с «того света» общение с родными и близкими, оставшимися на «этом свете». То есть это была бы значительно более совершенная альтернатива спиритической доске. Построил ли свою спиритическую машину Эдисон и что стало с этим изобретением – история умалчивает.История Элизы Лэм была последней жуткой историей, произошедшей в отеле Cecil и получившей широкую огласку, но далеко не единственной. В 50-х и 60-х годах прошлого века здесь произошло множество убийств и самоубийств. В 1964 году женщина по имени Пиджен Голди Осгуд была обнаружена в своем номере с множеством ножевых ранений на теле. Печально знаменитые серийные убийцы Ричард Рамирес и Джек Унтервегер останавливались в этом отеле перед тем, как начали убивать. В этом же отеле в последний раз видели живой Элизабет Шорт, известную как Черный Георгин. Ее тело было позже найдено на бесхозном земельном участке, разрубленое на две части в талии и расчлененное (были удалены наружные и внутренние половые органы, а также соски). Рот женщины был разрезан, чтобы изобразить подобие зловещей улыбки.История поезда Сильверпиллен (что означает «серебряная стрела») – одна из самых известных городских легенд в Швеции. Поезд с таким названием действительно существовал и был списан в 1996 году. С тех пор рабочие регулярно сообщают о появлении призрака этого состава в заброшенных туннелях метро Стокгольма после полуночи. Некоторые свидетели утверждают, что видели, как в поезд-призрак садились пассажиры, которых потом никто и никогда больше не видел. Чаще всего поезд-призрак видят на недостроенной станции Kymlinge.23 января 1974 года жителей деревень Лланддерфел и Лландрилло напугал страшный грохот в горах. Земля сотряслась и вечернее небо осветила яркая вспышка. Сейсмологи в это время зафиксировали землетрясение в 3,5 баллов по шкале Рихтера. Сразу после происшествия одна местная жительница побежала, как она предположила, к месту крушения самолета, но вместо дымящихся обломков увидела на склоне пульсирующие красные и оранжевые огни. Вскоре место предполагаемого крушения оцепила полиция. Через некоторое время власти объявили, что абсолютно ничего там не нашли. Никто им, конечно же, не поверил. Уфологи убеждены, что в этом месте британские власти нашли живых инопланетян в потерпевшем крушение космическом корабле.С 1977 по 1979 год две сестры (11 и 13 лет) постоянно рассказывали о происходящих в их доме странностях: передвигающейся самой по себе мебели, зловещих демонических голосах, летающих игрушках и других предметах. Были даже случаи левитации самих девочек. Эта история привлекла большое внимание СМИ, затем к расследованию подключилась полиция и несколько детских психологов. Некоторые скептики посчитали, что девочки просто притворяются и выдумывают, хотя многие свидетели подтвердили подлинность их слов. Как бы то ни было, история полтергейста из Энфилда является на сегодняшний день одним из наиболее подробно задокументированных паранормальных явлений. Ей было посвящено множество документальных фильмов, радио- и телепрограмм. В настоящее время идут съемки фильма, в основу которого легла эта история.Детство близнецов Джун и Дженнифер Гиббонс было безрадостным. В школьные годы над ними издевались, как над единственными чернокожими детьми в классе.В конце концов девочки стали общаться только друг с другом и даже изобрели свой собственный язык, который кроме них никто не мог понять.В 14 лет девочек разделили и отправили в разные пансионы. Однако вскоре их пришлось воссоединить – так тяжело обе сестры переживали разлуку.Повзрослев, Джун и Дженнифер пытались сделать карьеру писательниц и совершили ряд преступлений. В результате они оказались запертыми в психиатрической клинике, где их посадили на антипсихотические препараты.В этот период сестры договорились, что одна из них умрет, чтобы вторая могла прожить нормальную жизнь. Дженнифер вызвалась принести себя в жертву и вскоре действительно умерла от острого миокардита.Джун же через некоторое время вышла из клиники и уехала в Уэльс, где вела нормальную, ничем не примечательную тихую жизнь. В настоящее время несколько британских кинокомпаний проявляют интерес к этой истории.

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