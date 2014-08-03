40 заброшенных мест, от которых прямо мурашки по коже

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:57

курилка-дурилка Просмотров: 105 Комментарии: 12 +7 Сегодня, 14:57 by

1. Ранчо "Кадиллаков" или памятник американской мечте.Перед всеми, кто едет по трассе 40 рядом с техасским городом Амарилло, открывается любопытная картина: чуть в стороне от дороги на одинаковом расстоянии друг от друга в землю вкопаны десять автомобилей. Это – знаменитое Ранчо Кадиллаков, и самое лучшее, что вы можете сделать, это съехать с трассы, взять в руки баллончик с краской и вывести на кузове одной из машин нечто вроде «Здесь был Вася».Ранчо Кадиллаков было создано в 70-х годах прошлого века по прихоти американского мультимиллионера Стэнли Марша 3 (Stanley Marsh 3). Десять автомобилей разных годов выпуска (1949, 1950, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962 и 1963) вкопали в землю, соблюдая при этом наклон, равный углу наклона египетских пирамид в Гизе. Туристы быстро раскрасили Кадиллаки рисунками и надписями, и в результате это стало доброй традицией. Когда на машинах не остается свободного места, их просто перекрашивают в однотонный цвет – и все начинается сначала.«Обязательно берите с собой баллончик с краской, - говорит один из создателей Ранчо. – Ведь цель этого произведения – позволить аудитории поучаствовать в работе над ним. Вы можете просто написать свое имя или оставит какое-то сообщение, которое другие зрители либо прочитают, либо сотрут».Кстати, обычно основной цвет, в который выкрашены автомобили, выбирается не случайно. Скажем, дважды Кадиллаки были розовыми: один раз в поддержку кампании по борьбе с раком молочной железы, другой – в честь для рождения жены Стэнли Марша 3. За свою историю машины успели побывать и черными (когда умер один из создателей Ранчо), и белыми (именно в таком цвете их хотел видеть тележурналист в своем репортаже), и желтыми (как нью-йоркское такси).Как утверждает Стэнли Марш 3, Ранчо Кадиллаков – это своеобразный памятник американской мечте. За 35 лет своего существования этот монумент стал иконой американской поп-культуры: он неоднократно появлялся на экранах телевизоров в фильмах и мультфильмах (к примеру, в мультфильме «Тачки»), в рекламах и просто новостных репортажах.2. Дерево-пианино, Форт Орд, Монтерей, штат Калифорния, СШАДерево проросло сквозь старое пианино в лесопарке форта Орд и долгое время было достопримечательностью Монтерея. К сожалению, не так давно диковина была разрушена пьяным вандалом.3. Дома-НЛО в Саньчжи, Тайвань.Также известные как дома-тарелочки в Саньчжи — футуристический комплекс из 60 домов в форме НЛО из прочного стекловолокна в округе Саньчжи, Синьбэй, Тайвань. Нереализованный проект группы компаний под патронажем государства комплекса ультрасовременных домов для столичных богачей.4. Заросший дворец, Польша.В 1910 году этот дворец был построен в качестве дома для польской знати. При коммунистическом режиме дворец стал сельскохозяйственным техникумом, а затем психбольницей. После 90-х годов здание пустует.5. Горки парка развлечений Jet Star, штат Нью-Джерси, США.Эти горки остались в Атлантическом океане после шторма Сэнди в 2013 году. Они так и ржавели шесть месяцев, пока не были демонтированы.6. Заброшенный дом в лесу (местонахождение неизвестно).А ведь довольно вместительный был когда-то дом на лоне природы, с лужайками и клумбами. Сегодня он навевает страх…7. Церковь в Сен-Этьен, Франция.Церковь Сент-Этьен-дю-Мон стоит на горе Святой Женевьевы близ Пантеона. До Французской революции в этих местах находилось аббатство Святой Женевьевы. Это был один из крупнейших монастырей Парижа, основанный ещё Хлодвигом и его женой Клотильдой (V –VI век). Население прилегающих кварталов росло, прихожан становилось всё больше (в частности, за счёт студентов расположенной неподалеку Сорбонны), и в 1222 году папа Гонорий III благословил строительство приходской церкви Святого Стефана. К концу XV века, однако, и эта церковь уже оказалась тесна для прихожан. В 1492 году аббатство выделило землю на горе Святой Женевьевы под более вместительный храм. Строительство обновлённой церкви продолжалось больше века, в 1622-1626 годах был завершён её фасад, и здание освятил архиепископ Парижа Жан-Франсуа де Гонди.8. Брошенная церковь с манекенами прихожан, Нидерланды.В этом покинутом по неизвестным причинам, совершенно жутком голландском храме с отсыревшими стенами время остановилось, и немногочисленные посетители больше никогда не встанут со своих мест.9. Завод кукол, Испания.Эта фабрика была закрыта всего несколько лет назад. На ее территории когда-то трудилось много людей. Здесь было налажено ручное производство керамических кукол. Единственным механизмом, установленным на фабрике, была печь для обжига.10. Велодерево, остров Вашон, США.В начале 1990-х годов в дебрях леса острова Вашон было обнаружено дерево с ржавым детским велосипедом в стволе. Долгое время никто не мог найти объяснение удивительному феномену, и «велодерево» стало главной достопримечательностью острова. В конце концов, местный пенсионер Дон Пуз рассказал, что в 1954 году он спрятал велосипед в крону саженца, надеясь, что родители купят ему новый. С тех пор тот поднялся над землей на два метра, и туристы уже успели утащить руль — видимо, на сувениры.11. Затонувшие корабли на песчаной отмели, Бермудский треугольник.Бермудский треугольник интересует ученых всего мира с прошлого века. Уже не первое поколение исследователей пытается разгадать его тайну. О загадочных исчезновениях судов в нем заговорили в середине XX века.Географические карты не дают чёткого представления о границах таинственного Бермудского треугольника, где, по отзывам тысяч свидетелей, творится аномальщина. Тут пропало множество кораблей. Однако фотообъектив нашёл часть их.12. Плавающий лес, Сидней, Австралия.Судно было спущено на воду в Британии в 1911 году. Во время Второй мировой войны Австралия использовала его для транспортировки припасов американским войскам, находившимся в Тихоокеанском регионе. Затем корабль много трудился на других поприщах, пока не был списан и не отдал швартовые в заливе у Сиднея.13. Кинотеатр в Детройте, штат Мичиган, США.С упадком некогда цветущего американского индустриального города Детройта многие из его исторических зданий пришли в негодность. Этот кинотеатр – печальный тому пример.14. Верфь в Вальехо, Калифорния, США.Эта судоверфь в годы обеих мировых войн эксплуатировалась в качестве порта для субмарин. Однако в 1990-х её забросили, а позже затопили.15. Дом между двух деревьев, Флорида, США.Домик викторианской эпохи на развесистом дереве во Флориде когда-то был частью большого жилого комплекса. Но пришло время, и домишко стал ветшать, а ремонтировать его не сочли нужным.16. "Титаник", Атлантический океан.«Титаник» отправился в первый и последний рейс в апреле 1912 года. 73 года спустя самый большой корабль начала 20 века был найден на дне Атлантического океана.17. Круговая железная дорога, Париж, Франция.Железнодорожная ветка была проложена в XIX веке для военных задач. Она называлась Петит Сантюр (Малый пояс). В 1930-х годах потребность в этой инфраструктуре отпала, хотя застройка города продолжалась и вдоль дороги выросли дома.18. Шпреепарк, Берлин, Германия.Это был единственный парк развлечений в Восточном Берлине в 60-х годах прошлого века. Но когда Берлинская стена пала, появились новые парки, а Шпреепарк в 2001 году был заброшен.19. Заброшенная библиотека, Россия.Как можно было допустить сочетание двух этих слов? Библиотека - кладезь знаний и информации, коллекция и архив в одном целом. Библиотека, куда десятки лет подряд стремились люди, оказалась не нужна никому. Книги не раздали школам, не продали за бесценок детским домам и интернатам, провинциальным домам культуры или профтехучилищам... Их оставили как было, на стеллажах, в здании с протекающей крышей, с отключенным отоплением, с разбитыми окнами и открытой дверью...20. Дом на острове, Финляндия.Одинокое здание с зияющими окнами в окружении деревьев композиционно пленяет взор, но хочется ли войти внутрь? Эта избушка одним своим видом наводит невыразимую тоску и вызывает желание быстрее вернуться в цивилизацию.21. Бирюзовый канал, Венеция, Италия.Как и в любом другом городе, в Венеции есть заброшенные места. Но там они выглядят еще более живописно.22. Лестница в никуда, Pismo Beach, Калифорния, США.Когда-то эту пляжную лестницу со смотровой площадкой соединяла с утёсами дорожка, но она уже давно пропала из виду.23. Парк Нара Dreamland, Япония.Нара Dreamland был построен в 1961 году как японский ответ на Диснейленд, и даже включал свою версию Замка Спящей красавицы. Был закрыт в 2006 году из-за низкого числа посетителей.24. Заброшенная шахтерская дорога, Тайвань.Старая железная дорога находится в национальном парке Taipingshan на Тайване, расположена на высоте 1950 метров.25. Заброшенный причал (местонахождение неизвестно).Таких покинутых людьми причалов можно встретить на водных артериях планеты очень много. Причины? А разве это важно?26. Следы голых ног в заброшенном ядерном реакторе (местонахождение неизвестно, но почему-то я думаю, что это небезысвестная Чернобыльская АЭС).Информации об этом фото я так и не смогла найти, так что тут все зависит от вашей фантазии, уважаемые форсторовцы. Пишите пришедшие на ум мысли по поводу этого снимка в комментариях.27. Закрытый аквапарк (также ни местонахождение, ни какая-либо информация мной не установлены).28. Эллинг, озеро Obersee, Германия.Озеро Оберзее c прозрачнейшей водой изумрудного цвета находится в Германии, на востоке Баварии, в Альпах. Эта одинокая док-станция вызывает много вопросов и грусти.29. Заброшенное административное здание в Италии.Когда-то помпезное здание с роскошным коридором ныне вселяет страх и ужас. Загадочное сооружение – своеобразная «Голубая миля» фотографа Маттиаса Хакера, охотника за такими вот артефактами.30. Методистская церковь в штате Индиана, США.Город Гэри, штат Индиана, был основан в 1905 во время сталелитейного бума в США. В 1950-е более 200 000 человек жили и работали в этом городе. После падения спроса на сталь почти половина города опустела.31. Церковь в снегу, Канада.Какая-либо информация мной, к сожалению, не обнаружена.32. Синяя винтовая лестница в европейском замке.Былое величие некогда роскошного европейского замка и полёт фантазии построившего его средневекового архитектора сегодня представляют собой только слабый отблеск – пыль времён, растрескавшиеся стены да вот эта печальная голубая лестница, ведущая в никуда.33. Советская морская испытательная станция в Махачкале, Россия.Этот заброшенный объект в береговой линии Махачкалы — бывший восьмой цех завода «Дагдизель». Он был построен в 1939 году в качестве испытательной станции морского оружия. Строительство 8-го цеха началось по инициативе министра тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе в 1934 и было закончено в 1939 году, здание было сдано в эксплуатацию уже после начала Второй Мировой войны. Цех имел официальное название — «Испытательная и сборочная станция для сверхмощных изделий» и являлся засекреченным объектом. Целью строительства цеха на воде было испытание торпед и другого оружия, которое выпускалось на заводе № 182 (в дальнейшем его переименовали в «Дагдизель»). Это было единственное советское предприятие подобного типа.В 1942 году, после продвижения немецких войск вглубь Советского Союза, завод по производству морского оружия был перенесён в Казахстан, и 8-й цех был временно закрыт. После окончания ВОВ завод «Дагдизель» и его 8-й цех вновь возобновили работу. В послевоенное время быстрыми темпами стали меняться требования к оружию, в частности, для испытания торпед стала необходима намного большая глубина. Поэтому уже к середине 1960-х годов было принято решение о нецелеобразности работы 8-го цеха. В апреле 1966 года испытательная станция морского оружия была окончательно списана с заводского баланса. С тех пор здание 8-го цеха завода «Дагдизель» заброшено и постепенно разрушается бурным Каспийским морем.34. Колокольня церкви в озере, Reschen, Италия.Решен – водохранилище искусственного происхождения. Когда оно разлилось, то затопило несколько деревень и храм XIV века. С тех пор одинокую башенку беспокоят только редкие птицы.35. Электростанция Glenwood, Нью-Йорк, США.Эта электростанция, построенная в 1906 году, уже давно устарела. После закрытия в 1968 году используется как локация для съемок триллеров и фильмов про зомби. Если честно, то лично мне этот антураж напомнил первую часть широко известной хоррор-игры "Outlast".36. Заброшенный торговый центр в Бангкоке, живой аквариум с тысячами рыб.Когда-то здесь был торговый центр New World Mall. Когда он стал заброшенным, внутри начала скапливаться вода, на которой отлично увеличивали свою популяцию комары. Это сильно не понравилось местным жителям и они решили запустить в воду рыб. Сейчас это просто amazing огромный аквариум, в котором плавают какие-то крутые и экзотические виды, среди них есть огромные и не очень рыбины разных цветов. Сейчас торговый центр закрыт, официально пройти в него нельзя.37. Вокзал в Канфранке, Испания.Канфранк - это небольшой город в испанской Арагоне, расположенный недалеко от границы с Францией. Мир услышал об этом месте в 1928 году, когда с большой помпой здесь открылся международный вокзал, который был настоящей жемчужиной на железнодорожном маршруте Пау-Канфранк, соединяющему две страны. Здание имело 240 метров в длину и внушительное количество окон и дверей (300 и 156, соответственно). Кроме того, в Канфранке был построен роскошный отель. За пребывание в нем люди платили гигантские суммы, и при этом он никогда не пустовал. Великолепная архитектура здания вблизи с французской границей привлекала сюда путешественников из соседних стран. Крупнейшую и красивейшую на тот момент железнодорожную станцию в мире называли не иначе, как «сверкающий драгоценный камень модерна».Вторая мировая война - это совершенно новая глава в истории железнодорожного вокзала. Первоначально он стал пристанищем для тысяч евреев, бежавших в Канфранк из оккупированной Франции. Однако вскоре вокзал перешел под контроль фашистов. На его здании висела свастика, через железнодорожные пути проходили сотни тонн похищенного золота. В архивах даже сохранилась фотография, на которой запечатлены генерал Франко и Гитлер, стоящие на одной из платформ Канфранка.После войны вокзал был вновь открыт. В 1965 году он даже послужил декорацией фильма – здесь был снят знаменитый «Доктор Живаго» режиссера Дэвид Лин. Однако в 1970 году был разрушен железнодорожный мост возле L'Estanguet Accous, что сделало невозможным преодолевать маршрут Пау-Канфранк, и станция была закрыта. Мост не был восстановлен, и бывшая «жемчужина модерна» начала приходить в упадок. Туристов становилось все меньше, на территории вокзала орудовали вандалы и грабители, а стены были покрыты граффити.В 1985 году вокзал вновь вызвал интерес, на этот раз в научном сообществе. Испанские физики искали изолированное место, которое было бы подходящим для экспериментов. И таким образом в Канфранке была создана подземная лаборатория, местом для которой стали старые железнодорожные туннели. И хотя сегодня вокзал выглядит заброшено, внутри него находится вход в современный, хорошо охраняемый объект.38. Заброшенный театр (местонахождение неизвестно, также, как и какая-либо информация).39. Автокладбище, Арденны, Бельгия.В центре небольшого леса, возле деревеньки Шатийон, находящейся в южной Бельгии, расположилось настоящее кладбище брошенных и красивых когда-то автомобилей. Эти машины во время Второй мировой войны принадлежали американским солдатам. Остается загадкой, как американским военным во время войны удалось приобрести эту красоту. Когда Вторая Мировая война закончилась, все американские войска начали отправлять обратно в США. Однако стоимость транспортировки легковых автомобилей через океан была довольно высока, причем командование Армии США, заявило, что новые американские владельцы автомобилей обязаны взять на себя личную ответственность за все расходы по доставке. Ответственные служащие тыловых подразделений Армии США решили временно оставить все автомобили в Бельгии. Машины были отогнаны от населенного пункта и аккуратно припаркованы одна за другой в лощинке между холмами.Вернувшись домой в США, солдаты, которые хотели получить свои машины, столкнулись с бюрократическими препонами, и завышенными таможенными тарифами по доставке авто. В результате так ни один автомобиль не прибыл в Америку.Со временем коррозия постепенно съедала некогда шикарные транспортные средства, а то немногое, что оставалось от них, понемногу подворовывалось местными жителями и автомобильными коллекционерами.Проходили годы, и постепенно вокруг автомобилей вырос лес, закрыв их от глаз окружающих. Они теперь стоят здесь на вечной стоянке до тех пор, пока само время не похоронит их.40. Заброшенный дом в штате Вирджиния, США.Ну и напоследок самая жуткая, на мой взгляд фотография. Информацию о ней, кроме местоположения я так и не смогла найти. Возможно, у вас получится? Если вы вдруг что-то найдете, можете кинуть ссылку в комментарии. А с вами была курилка-дурилка, спасибо за просмотр!!!

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