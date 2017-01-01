Химиотрассы — загадка неба

Летяга Просмотров: 39 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:39 by

Химиотрассы – это новое явление, которое наблюдают во всем мире. Они обычно непрерывно расширяются, постепенно превращаясь в слоистые облака, состоящие из множества колец. Обычные выхлопные полосы, оставляемые самолетами, быстро рассеиваются, не бывают достаточно длинными и зависят от режима работы двигателей. Следует отметить, что после наблюдения химиотрасс у людей обострялись хронические заболевания. Многие свидетели отмечали падение с неба паутинообразного вещества. Лабораторный анализ образцов, которые удалось получить, показал наличие биологических агентов, таких как: Pseudomonas Fluorescens, Streptomyces и редкий фермент, используемый для создания вирусов. Специалист по вирусам, имеющий 20-летний опыт исследований, обнаружил редкий вирус гриппа V2, который обычно можно найти только в лаборатории.Исследователи США и Канады смогли собрать внушительную коллекцию фотографий и отчетов очевидцев, описывающих странные явления, происходящие в небе над их головами, что позволило многим из них сделать заключение о том, что над нашими головами развертывается какой-то грандиозный национальный проект (правительства США), не имеющий четких границ. В настоящее время до конца не известны ни цели, ни исполнители этого проекта. Ясны только два факта: это необычная техногенная деятельность и данный феномен происходит каждый день, охватывая всю территорию США. Выхлопы самолетов не являются химиотрассами. Химиотрассы не являются обычными выхлопами двигателей самолетов, которые мы можем наблюдать каждый день.Есть вполне определенные различия в природе формирования, развития и поведении этих явлений, которые дают возможность проводить между ними четкую границу. Обычные самолетные выхлопы состоят из ледяных мельчайших кристалликов, которые образуются на высотах более 10 километров. На более низких высотах они просто не могут сформироваться вне зависимости от типа и скорости самолета. На высотах более 10 километров выхлопы кажутся тонкими заостренными линиями (если наблюдатель смотрит вертикально вверх, перпендикулярно положению самолета). Обычно они испаряются в течение минуты и очень редко простираются на достаточное расстояние позади самолета.Напротив, химиотрассы, создаваемые воздушными судами, наблюдались на высотах от 2,5 до 10,5 километров и чаще всего образуются на высотах ниже 9 километров. Обычный выхлоп не может сформироваться на этой высоте. Поэтому наблюдение выхлопов ниже 9 километров с большой вероятностью является химиотрассой. Обычно они проявляются в виде больших дымовых следов имеющих тенденцию непрерывно расширяться, постепенно превращаясь в слоистые облака, состоящие из множества колец. Они не испаряются и не теряют плотности, могут сливаться в большие перистые облака.Очень часто химиотрассы напоминают по форме рыбий хребет, состоящий из множества округлых сочленений. После появления химиотрассы голубое небо кажется испещренным паутинной сетью. Потом оно может стать пасмурным и даже серым. Есть мнение, что химиотрассы приводят к заболеваниям людей, проживающих в области их появления.Джордж Филер (George Filer), редактор популярной еженедельной Интернет-газеты, опубликовал статистику увеличения заболеваний странной болезнью, сходной по симптоматике с гриппом. Вспышка заболевания наблюдалась на севере Техаса в третью и четвертую недели декабря 1999 года: Плано – 98%, Левисвилл – 81%, Лэйквуд – 76%, Даллас – 30%.Центр наблюдения за химиотрассами (The Contrail Research and Reporting Center) сообщил, что в течение десяти декабрьских дней (1999 год) на севере Техаса было отмечено необычайно высокое число наблюдения химиотрасс. Джордж считает, что между этими двумя событиями есть прямая связь, несмотря на то, что медики комментировали вспышку заболевания по-другому.Канадский исследователь Уильям Томас (William Thomas) и журналист Ерминия Кассани (Erminia Cassani) сообщили, что в течение апреля 1999 года военно-транспортный самолет несколько раз выбрасывал химиотрассы над территорий Канады и США. Кассани удалось собрать образцы коричневого желеобразного вещества, которое осело на землю, после того как самолет улетел.Вслед за этим произошел ряд странных событий. Кассани вскоре заболела гриппом. Биолог, выполнявший анализ вещества, был госпитализирован с симптомами поражения верхних дыхательных путей. Женщина, на дом которой попала желеобразная субстанция, также переболела гриппом, а через месяц у нее случился сердечный приступ. В результате проведенных анализов были обнаружены различные биологические вещества чрезвычайно опасные для здоровья человека.Исследователь Том Донго (Tom Dongo) из города Седона (штат Аризона, США) придерживается альтернативной гипотезы использования химиотрасс. Том занимается исследованием порталов и аномальной зоны, расположенной в 20 милях от Седоны. По гипотезе Тома и других исследователей седонской аномалии, порталы могут являться проходами в иные измерения, чему посвящена книга Тома «Пересекающиеся измерения». Донго считает, что природу химиотрасс следует искать в другом направлении:Американский исследователь Майк Блейр более категоричен в своих выводах относительно природы и назначения химиотрасс. В официальном докладе от 11 июня 2001 года, выложенном в сеть Интернет, он четко называет основных виновников этого феномена и причины его возникновения. Основу химиотрасс составляют соли бария. Распыление этого химического вещества проходит в рамках военной программы испытания новейшей радарной системы (RFMP).Основанная на эффекте отражения радиоволн, она позволяет наблюдать за объектами в трех измерениях. Для получения трехмерной картинки также используются спутники на орбите Земли и сеть мощных компьютеров, обрабатывающих и сводящих поступающие сигналы. Для этих целей была разработана специальная компьютерная программа (VTPRE). Первоначально система трехмерного радарного слежения позволяла наблюдать только за объектами, находящимися на воде. Опыты с объектами на поверхности земли не удавались, так как требовались особые атмосферные условия, позволяющие проводить сигнал специальным образом (на сленге военных – «трубопровод»).Проблема была решена после того, как над территорией США начали распылять аэрозольную смесь из солей бария. Таким образом, атмосфера становилась пригодной для проведения высокочастотных сигналов – «труб». Исследователь-физик из Брукхэвена объяснил этот эффект так:Однако, это не единственное применение химиотрасс. Другой проект, известный как HAARP, также основан на использовании солей бария и предназначен для манипулирования природными процессами. Данный проект курируют ВВС США. Об этом проекте известно немного, несмотря на то, что работы над ним начались уже в середине 50-х годов. По заявлению некоторых независимых исследователей, успешные испытания установок управления климатом по проекту HAARP были проведены в 1998 году. Ясно, что возможность управления погодой может поставить на колени любого противника без единого выстрела.Еще один проект, с которым связывают появлением химиотрасс, финансируется Управлением Перспективных исследований министерства обороны США (DARPA) и нацелен на обнаружение и подавление возможной биологической атаки противника. Эта программа также использует в качестве аэрозольной основы смесь бариевых солей вместе со специальными волокнами полимера, что позволяет обнаруживать биологические агенты. С целью проверки эффективности программы, в атмосфере распыляют некоторые биологические агенты.Исследователи полагают, что распыление смеси бариевых солей, полимерных волокон и других химических реагентов в атмосфере может являться причиной внезапных и необъяснимых кровотечений из носа, астмы, различного рода аллергии, пневмонии, болезней верхних дыхательных путей и артритов. Химикаты, распыляемые в атмосфере, приводят воздух и почву в состояние, которое может быть опасно для здоровья человека, одновременно стимулируя рост болезнетворных бактерий.Соли бария очень хорошо впитываются в кишечный тракт и мышечную ткань. При этом нет никаких клинических данных, которые бы описывали длительное воздействие на организм человека малых доз солей бария. «Программа держится в секрете, потому что Комитету по охране окружающей среды вовсе не обязательно знать о ее побочных действиях на организм человека. Негативные факторы – это основная причина секретности,» – заявил один исследователь.Соли бария используются в производстве красок, стекол, эмалей и в медицине. Токсичны все растворимые соли бария. Практически нетоксичен нерастворимый сульфат бария, применяемый в рентгенологии. Смертельная доза хлорида бария при приеме внутрь 0,8-0,9 грамм, углекислого бария — 2-4 грамма. Симптомы: при приеме внутрь ядовитых солей бария возникают жжение во рту, боли в области желудка, слюнотечение, тошнота, рвота, жидкий стул, головокружение. Кожные покровы бледные, покрыты холодным потом, через 2-3 часа возникает выраженная мышечная слабость (вялый паралич мышц верхних конечностей и шеи). Пульс замедлен, слабый, отмечаются нарушения сердечного ритма, падение артериального давления. Одышка, цианоз слизистых оболочек.В поисках ответов на вопросы, которые так и не удалось получить, было просмотрено множество статей, рассылок, форумов и новостных групп в Интернете. В большинстве случаев люди просто обсуждали, чем могут являться химиотрассы, выдвигая общеизвестные гипотезы. В результате общения с некоторыми исследователями, утверждавшими, что они располагают исчерпывающей информацией, на e-mail была получена копия письма, текст которого может дать ответ на вопрос: «Как это делается». Ниже приводится полный текст письма, без литературной правки и сокращений. Был выполнен максимально точный перевод, хотя некоторые технические термины были необычными.ВыводыХимиотрассы существуют. Их наблюдают в США и Канаде. После того, как я показал черновой вариант статьи своим друзьям, они сообщили, что также наблюдали подобные явления. Следовательно, химиотрассы существуют и в России.Химиотрассы наносят вред здоровью человека.Исследования показывают, что в состав химиотрасс входят соли бария и активные биологические компоненты.Химиотрассы могут использоваться военными для создания перспективной радарной системы трехмерного наблюдения.Химиотрассы могут использоваться военными для управления погодой.Химиотрассы могут использоваться военным для предотвращения последствий возможной биологической войны.Химиотрассы могут использоваться военными для подавления порталов и аномальных зон.Комитет по охране окружающей среды не знает о проведении подобных испытаний и не располагает результатами анализов химиотрасс.Проблема существует. Несмотря на многочисленные мнения исследователей, которые кажутся убедительными и обоснованными, мы не можем быть в полной мере уверены в том, что же на самом деле представляют собой химиотрассы и зачем они нужны. Ясно одно: мы снова сталкиваемся с проблемой сокрытия информации. По опыту мы знаем, что обычно скрывают информацию, которая «работает на войну» или представляет «потенциальную опасность для здоровья человека».И до тех пор, пока военные и правительство будут молчать, до тех пор пока самолеты будут оставлять за собой зловещие химиотрассы, до тех пор, пока люди будут заболевать в результате «небесных опылений», нам следует держать наготове противогаз, а при виде самолета в голубом небе, бежать в сторону убежища. Кто знает, что он несет на своем борту?Автор: Николай Субботин

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