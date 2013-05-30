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Страшно интересно

Ротонда на Гороховой: лестница Сатаны

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В Санкт-Петербурге немало мест с необычным происхождением, необъяснимыми явлениями и преданиями. Среди них — небольшой трехэтажный дом в стиле раннего классицизма, с восьмиколонным портиком на главном фасаде. В этом угловом доме с двойным адресом (Гороховая улица, 57 — набережная Фонтанки, 81) находится Ротонда — очень известное и, пожалуй, самое мистическое место Петербурга.

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За обычной дверью парадной в обычном доме находится помещение с шестью колоннами, поддерживающими площадку верхнего этажа, винтовой металлической лестницей и куполом, служащим антитезой куполам христианских храмов. Лестница, названная Ротондой, явно не вписывается в облик обычного жилого дома, она пропитана мистикой и легендами. Говорят, что из Ротонды можно уйти в 4-е измерение, пообщаться с Сатаной и услышать свой голос у себя за спиной.

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Подворотня во двор Ротонды на Гороховой

Дом Ротонды на Гороховой улице был построен по заказу Саввы Яковлева, семейство которого владело им до 1863 года. Происхождение Ротонды неизвестно. Дом, в котором она находится, построили в XVIII веке и много раз перестраивали. Случайный прохожий никогда не догадается, что в доме на набережной находится такая красота. Единственное окно Ротонды выходит во двор, а купол спрятан под высоким чердаком.

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С точки зрения архитектуры, Ротонда — это всего лишь подъезд дома, но зачем он здесь нужен? На первом этаже нет квартир, второго этажа не существует, на третьем этаже — всего три квартиры. Сам внешний вид подчёркивает её предназначение для некоего ритуала. Это чувство усиливается левой винтовой лестницей, которая ведёт в никуда — начинаясь от прямого марша первого этажа, она доходит до уровня несуществующего второго этажа и просто заканчивается.

Необычно и то, что при советской власти, когда все здания перестраивались под нужды нового времени, переделывались, а то и просто сносились, зданию с Ротондой был возвращён его первоначальный вид согласно проекту по окончанию строительства.
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План дома с Ротондой

Ещё один интересный артефакт Ротонды на Гороховой — огромный железный люк на первом этаже, расположенный как раз посередине лестницы. Уже в наше время в одну из ночей он сам по себе раскололся от коррозии, вызванной временем. Когда расколовшийся люк обследовали, то в нём обнаружили искусственные каверны, расположенные в виде пентаграммы, по которым и произошёл раскол. Зачем они были сделаны — загадка, как загадкой является и то, зачем здесь находится этот люк. Штольня под ним залита бетоном, возможно, чтобы любопытствующие не лазили, или чтобы закрыть вход в другое измерение. По одной из версий, изначально эта шахта служила тайным спуском к Фонтанке, по другой — это был колодец для забора воды, как в средневековом замке.

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Фото с сайта: петербург-санкт.рф

Стоит упомянуть, что в Санкт-Петербурге есть несколько зданий-ротонд. Если взять карту и соединить все ротонды Петербурга прямыми линиями, то получится истинная пентаграмма — знак огромной магической силы, сродни магическому символу, который образуют стены Петропавловской крепости. Истинной пентаграммой считается не просто пятиугольник, а пятиугольник, пересечённый внутри от углов прямыми линиями. Эти линии образуют пятиугольную звезду, то есть пентаграмма, вложенная в пентаграмму.

Но если основная цель Петропавловской крепости — защита сакрального артефакта — сокровища, сокрытого за её стенами, то магический щит, создаваемый ротондами, защищает весь город (в границах того времени, конечно). Речь идет о зданиях-ротондах, а вот центром пересечения всех этих линий будет лестница Ротонда на Гороховой, именно поэтому она является ключевой Ротондой — сосредоточением сил. Отсюда и неофициальное название Ротонды на Гороховой — Центр Мироздания.

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Чугунное ограждение кольцевой площадки верхнего этажа Ротонды

В конце XVIII — начале XIX вв. этот дом принадлежал графу Андрею Зубову, известному масону. Именно в нем, в подвальном помещении ротонды принимали посвященных в известную ложу. Интересный факт — раньше, сразу после строительства, стены Ротонды были расписаны масонскими символами, но сейчас они полностью утрачены.

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Ещё одной особенностью этого места являются акустические эффекты. Если, находясь наверху, что-то прошептать, то голос пролетит по своду и вернется к произносившему со спины. Он как будто прошепчет сам себе на ухо. А другой человек, находящейся в любой точке Ротонды, услышит всё настолько отчётливо и ясно, как будто это ему шепнули прямо в ухо.

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Само здание Ротонды обладает особыми, необъяснимыми физическими свойствами. Считается, что его конструкция способна преобразовывать пространство, и Ротонда работает как портал в четвёртое измерение. Случай с молодым человеком, ставшим за 15 минут стариком, подтверждает это.

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Купол Ротонды

Кроме того, есть легенда о том, что если подниматься по лестнице Ротонды с закрытыми глазами, то никогда не дойдёшь до конца. Если подняться не по правой, а по левой лестнице, которая ведёт в никуда, то, дойдя до тупика, можно увидеть тень от седьмой, невидимой колонны. В народе конечная площадка на левой лестнице называется Башлачёвка из-за нарисованного там портрета Александра Башлачёва. Говорят, что лестница Башлачёвки должна была быть достроена до конца, но когда строительство было в заключительной стадии, выяснилось, что она ведет в пятое измерение, строители испугались и её не стали достраивать. Но в определённые моменты окончание этой лестницы возникает само собой и уводит людей в неведомое.

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Фото с сайта: петербург-санкт.рф

У Ротонды на Гороховой есть ещё одно неофициальное название — лестница Дьявола, или лестница Сатаны. По одной из легенд, Дьявол спускается в Петербург как раз по лестнице Ротонды и, если прийти сюда с какой-нибудь просьбой к нему в полночь, то Сатана обязательно откликнется на неё.

И тому есть реальные подтверждения. Так, например, один из петербургских краеведов XIX века описал такой случай: «Некая молодая девица в конце 40-х годов XIX века обратилась в Ротонде к Антихристу с просьбой наказать мужчину, которого она любила, но который не отвечал ей взаимностью. И Сатана ответил жертве несчастной любви — на следующее утро после разговора с Лукавым её возлюбленный мужчина, отвергнувший её любовь, был найден в постели мёртвым без каких-либо признаков насильственной смерти».

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Существует и такая история: в конце 80-х годов ХХ столетия студент экономического факультета Ленинградского Университета Сушков, несмотря на уговоры своих товарищей, коротавших очередной вечер в Ротонде, остался там до полуночи, так как захотел обзавестись долларовым капиталом. Больше его никто не видел.

Основной же легендой на Гороховой является легенда об исполнении желаний — если написать желание на стене Ротонды, то оно непременно сбудется. На стенах писали последние лет 30. Каждые четыре года надписи закрашивали, а они появлялись снова. Процесс бесконечен: сначала люди просто что-то пишут, потом, когда на стенах нет свободного места, пишут всё более крупными буквами. Затем — используют баллончики с краской. И, когда на стенах полный хаос, начинают царапать гвоздем.

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Несколько лет назад всё окончательно закрасили. В настоящий момент записывать желания можно только на специальном стенде.

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Автор неизвестен.
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Сегодня, 10:49 by ЛетягаПросмотров: 106Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Ротонда лестница Дьявола пентаграмма исполнение желаний

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:19
+2
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 10
Комментариев: 1 434
Интересный текст и фото. Плюсанул. Не знаю как Ленин, но Свердлов интересовался чёрной магией, информация есть в документах.
Как ещё физики не дошли до исследований ротонд и куполов. Явно, купола усиливают вибрации. Кто знает, может и верно утверждение, что там вход в другие измерения.
Студент исчез, да ещё кто-то там одряхлел. Думаю, ещё сейчас эту информацию можно проверить. Только зачем?
А вот поэкспериментировать с вибрациями в состоянии транса можно. Дело за будущим.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 12:46
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Комментариев: 434
Хотелось бы увидеть историю про постаревшего человека.
замечательная тема, плюс несомненный!
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#3 написал: акжана
Сегодня, 12:58
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Комментариев: 906
Получается, что с улицей Гороховой связано немало мистики. Например,знаменитый Григорий Распутин жил в доме на Гороховой 64, а Ротонда находится в доме №57, почти рядом.
Ротонда на Гороховой не зря обросла легендами и мифами, значит были на то причины, тем более наличие пентаграмм говорит само за себя и масоны эти тоже там обитали.
Кстати, пишут , что Пушкин А. С. тоже посещал Ротонду.

ПЛЮС! ++++++++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#4 написал: Летяга
Сегодня, 13:48
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Комментариев: 5 483
Цитата: Восьмая тень
Хотелось бы увидеть историю про постаревшего человека.

Что нашла:
1. В советское время в 80-х один парень зашел в подвал, пробыл там 15 минут и вышел стариком 70 лет. О случившемся с ним, кроме близких родственников и врачей дурдома он так и не рассказал. Телевидение тогда было слишком далеким от мистицизма и чересчур верным идеалам Марксизма-Ленинизма. Представляю с каким восторгом этого "юношу" показывали бы сегодня по ТВ-3 или НТВ./ Отсюда
2. Подвалов под парадной с ротондой сейчас нет (по одной из легенд, дверь в подвал в Ротонде якобы ведёт в четвёртое измерение, и некий юноша, войдя туда, вышел через 15 минут состарившимся на 70 лет. — Прим. ред.)/отсюда
Есть ещё, но, в принципе, подробностей никто не знает. А вот фотографий и описаний самой Ротонды ещё на 100500 публикаций smiley
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
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