Ротонда на Гороховой: лестница Сатаны

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В Санкт-Петербурге немало мест с необычным происхождением, необъяснимыми явлениями и преданиями. Среди них — небольшой трехэтажный дом в стиле раннего классицизма, с восьмиколонным портиком на главном фасаде. В этом угловом доме с двойным адресом (Гороховая улица, 57 — набережная Фонтанки, 81) находится Ротонда — очень известное и, пожалуй, самое мистическое место Петербурга.За обычной дверью парадной в обычном доме находится помещение с шестью колоннами, поддерживающими площадку верхнего этажа, винтовой металлической лестницей и куполом, служащим антитезой куполам христианских храмов. Лестница, названная Ротондой, явно не вписывается в облик обычного жилого дома, она пропитана мистикой и легендами. Говорят, что из Ротонды можно уйти в 4-е измерение, пообщаться с Сатаной и услышать свой голос у себя за спиной.Подворотня во двор Ротонды на ГороховойДом Ротонды на Гороховой улице был построен по заказу Саввы Яковлева, семейство которого владело им до 1863 года. Происхождение Ротонды неизвестно. Дом, в котором она находится, построили в XVIII веке и много раз перестраивали. Случайный прохожий никогда не догадается, что в доме на набережной находится такая красота. Единственное окно Ротонды выходит во двор, а купол спрятан под высоким чердаком.С точки зрения архитектуры, Ротонда — это всего лишь подъезд дома, но зачем он здесь нужен? На первом этаже нет квартир, второго этажа не существует, на третьем этаже — всего три квартиры. Сам внешний вид подчёркивает её предназначение для некоего ритуала. Это чувство усиливается левой винтовой лестницей, которая ведёт в никуда — начинаясь от прямого марша первого этажа, она доходит до уровня несуществующего второго этажа и просто заканчивается.Необычно и то, что при советской власти, когда все здания перестраивались под нужды нового времени, переделывались, а то и просто сносились, зданию с Ротондой был возвращён его первоначальный вид согласно проекту по окончанию строительства.План дома с РотондойЕщё один интересный артефакт Ротонды на Гороховой — огромный железный люк на первом этаже, расположенный как раз посередине лестницы. Уже в наше время в одну из ночей он сам по себе раскололся от коррозии, вызванной временем. Когда расколовшийся люк обследовали, то в нём обнаружили искусственные каверны, расположенные в виде пентаграммы, по которым и произошёл раскол. Зачем они были сделаны — загадка, как загадкой является и то, зачем здесь находится этот люк. Штольня под ним залита бетоном, возможно, чтобы любопытствующие не лазили, или чтобы закрыть вход в другое измерение. По одной из версий, изначально эта шахта служила тайным спуском к Фонтанке, по другой — это был колодец для забора воды, как в средневековом замке.Фото с сайта: петербург-санкт.рфСтоит упомянуть, что в Санкт-Петербурге есть несколько зданий-ротонд. Если взять карту и соединить все ротонды Петербурга прямыми линиями, то получится истинная пентаграмма — знак огромной магической силы, сродни магическому символу, который образуют стены Петропавловской крепости. Истинной пентаграммой считается не просто пятиугольник, а пятиугольник, пересечённый внутри от углов прямыми линиями. Эти линии образуют пятиугольную звезду, то есть пентаграмма, вложенная в пентаграмму.Но если основная цель Петропавловской крепости — защита сакрального артефакта — сокровища, сокрытого за её стенами, то магический щит, создаваемый ротондами, защищает весь город (в границах того времени, конечно). Речь идет о зданиях-ротондах, а вот центром пересечения всех этих линий будет лестница Ротонда на Гороховой, именно поэтому она является ключевой Ротондой — сосредоточением сил. Отсюда и неофициальное название Ротонды на Гороховой — Центр Мироздания.Чугунное ограждение кольцевой площадки верхнего этажа РотондыВ конце XVIII — начале XIX вв. этот дом принадлежал графу Андрею Зубову, известному масону. Именно в нем, в подвальном помещении ротонды принимали посвященных в известную ложу. Интересный факт — раньше, сразу после строительства, стены Ротонды были расписаны масонскими символами, но сейчас они полностью утрачены.Ещё одной особенностью этого места являются акустические эффекты. Если, находясь наверху, что-то прошептать, то голос пролетит по своду и вернется к произносившему со спины. Он как будто прошепчет сам себе на ухо. А другой человек, находящейся в любой точке Ротонды, услышит всё настолько отчётливо и ясно, как будто это ему шепнули прямо в ухо.Само здание Ротонды обладает особыми, необъяснимыми физическими свойствами. Считается, что его конструкция способна преобразовывать пространство, и Ротонда работает как портал в четвёртое измерение. Случай с молодым человеком, ставшим за 15 минут стариком, подтверждает это.Купол РотондыКроме того, есть легенда о том, что если подниматься по лестнице Ротонды с закрытыми глазами, то никогда не дойдёшь до конца. Если подняться не по правой, а по левой лестнице, которая ведёт в никуда, то, дойдя до тупика, можно увидеть тень от седьмой, невидимой колонны. В народе конечная площадка на левой лестнице называется Башлачёвка из-за нарисованного там портрета Александра Башлачёва. Говорят, что лестница Башлачёвки должна была быть достроена до конца, но когда строительство было в заключительной стадии, выяснилось, что она ведет в пятое измерение, строители испугались и её не стали достраивать. Но в определённые моменты окончание этой лестницы возникает само собой и уводит людей в неведомое.Фото с сайта: петербург-санкт.рфУ Ротонды на Гороховой есть ещё одно неофициальное название — лестница Дьявола, или лестница Сатаны. По одной из легенд, Дьявол спускается в Петербург как раз по лестнице Ротонды и, если прийти сюда с какой-нибудь просьбой к нему в полночь, то Сатана обязательно откликнется на неё.И тому есть реальные подтверждения. Так, например, один из петербургских краеведов XIX века описал такой случай: «Некая молодая девица в конце 40-х годов XIX века обратилась в Ротонде к Антихристу с просьбой наказать мужчину, которого она любила, но который не отвечал ей взаимностью. И Сатана ответил жертве несчастной любви — на следующее утро после разговора с Лукавым её возлюбленный мужчина, отвергнувший её любовь, был найден в постели мёртвым без каких-либо признаков насильственной смерти».Существует и такая история: в конце 80-х годов ХХ столетия студент экономического факультета Ленинградского Университета Сушков, несмотря на уговоры своих товарищей, коротавших очередной вечер в Ротонде, остался там до полуночи, так как захотел обзавестись долларовым капиталом. Больше его никто не видел.Основной же легендой на Гороховой является легенда об исполнении желаний — если написать желание на стене Ротонды, то оно непременно сбудется. На стенах писали последние лет 30. Каждые четыре года надписи закрашивали, а они появлялись снова. Процесс бесконечен: сначала люди просто что-то пишут, потом, когда на стенах нет свободного места, пишут всё более крупными буквами. Затем — используют баллончики с краской. И, когда на стенах полный хаос, начинают царапать гвоздем.Несколько лет назад всё окончательно закрасили. В настоящий момент записывать желания можно только на специальном стенде.Автор неизвестен.

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