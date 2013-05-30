Ротонда на Гороховой: лестница Сатаны
В Санкт-Петербурге немало мест с необычным происхождением, необъяснимыми явлениями и преданиями. Среди них — небольшой трехэтажный дом в стиле раннего классицизма, с восьмиколонным портиком на главном фасаде. В этом угловом доме с двойным адресом (Гороховая улица, 57 — набережная Фонтанки, 81) находится Ротонда — очень известное и, пожалуй, самое мистическое место Петербурга.
За обычной дверью парадной в обычном доме находится помещение с шестью колоннами, поддерживающими площадку верхнего этажа, винтовой металлической лестницей и куполом, служащим антитезой куполам христианских храмов. Лестница, названная Ротондой, явно не вписывается в облик обычного жилого дома, она пропитана мистикой и легендами. Говорят, что из Ротонды можно уйти в 4-е измерение, пообщаться с Сатаной и услышать свой голос у себя за спиной.
Подворотня во двор Ротонды на Гороховой
Дом Ротонды на Гороховой улице был построен по заказу Саввы Яковлева, семейство которого владело им до 1863 года. Происхождение Ротонды неизвестно. Дом, в котором она находится, построили в XVIII веке и много раз перестраивали. Случайный прохожий никогда не догадается, что в доме на набережной находится такая красота. Единственное окно Ротонды выходит во двор, а купол спрятан под высоким чердаком.
С точки зрения архитектуры, Ротонда — это всего лишь подъезд дома, но зачем он здесь нужен? На первом этаже нет квартир, второго этажа не существует, на третьем этаже — всего три квартиры. Сам внешний вид подчёркивает её предназначение для некоего ритуала. Это чувство усиливается левой винтовой лестницей, которая ведёт в никуда — начинаясь от прямого марша первого этажа, она доходит до уровня несуществующего второго этажа и просто заканчивается.
Необычно и то, что при советской власти, когда все здания перестраивались под нужды нового времени, переделывались, а то и просто сносились, зданию с Ротондой был возвращён его первоначальный вид согласно проекту по окончанию строительства.
План дома с Ротондой
Ещё один интересный артефакт Ротонды на Гороховой — огромный железный люк на первом этаже, расположенный как раз посередине лестницы. Уже в наше время в одну из ночей он сам по себе раскололся от коррозии, вызванной временем. Когда расколовшийся люк обследовали, то в нём обнаружили искусственные каверны, расположенные в виде пентаграммы, по которым и произошёл раскол. Зачем они были сделаны — загадка, как загадкой является и то, зачем здесь находится этот люк. Штольня под ним залита бетоном, возможно, чтобы любопытствующие не лазили, или чтобы закрыть вход в другое измерение. По одной из версий, изначально эта шахта служила тайным спуском к Фонтанке, по другой — это был колодец для забора воды, как в средневековом замке.
Фото с сайта: петербург-санкт.рф
Стоит упомянуть, что в Санкт-Петербурге есть несколько зданий-ротонд. Если взять карту и соединить все ротонды Петербурга прямыми линиями, то получится истинная пентаграмма — знак огромной магической силы, сродни магическому символу, который образуют стены Петропавловской крепости. Истинной пентаграммой считается не просто пятиугольник, а пятиугольник, пересечённый внутри от углов прямыми линиями. Эти линии образуют пятиугольную звезду, то есть пентаграмма, вложенная в пентаграмму.
Но если основная цель Петропавловской крепости — защита сакрального артефакта — сокровища, сокрытого за её стенами, то магический щит, создаваемый ротондами, защищает весь город (в границах того времени, конечно). Речь идет о зданиях-ротондах, а вот центром пересечения всех этих линий будет лестница Ротонда на Гороховой, именно поэтому она является ключевой Ротондой — сосредоточением сил. Отсюда и неофициальное название Ротонды на Гороховой — Центр Мироздания.
Чугунное ограждение кольцевой площадки верхнего этажа Ротонды
В конце XVIII — начале XIX вв. этот дом принадлежал графу Андрею Зубову, известному масону. Именно в нем, в подвальном помещении ротонды принимали посвященных в известную ложу. Интересный факт — раньше, сразу после строительства, стены Ротонды были расписаны масонскими символами, но сейчас они полностью утрачены.
Ещё одной особенностью этого места являются акустические эффекты. Если, находясь наверху, что-то прошептать, то голос пролетит по своду и вернется к произносившему со спины. Он как будто прошепчет сам себе на ухо. А другой человек, находящейся в любой точке Ротонды, услышит всё настолько отчётливо и ясно, как будто это ему шепнули прямо в ухо.
Само здание Ротонды обладает особыми, необъяснимыми физическими свойствами. Считается, что его конструкция способна преобразовывать пространство, и Ротонда работает как портал в четвёртое измерение. Случай с молодым человеком, ставшим за 15 минут стариком, подтверждает это.
Купол Ротонды
Кроме того, есть легенда о том, что если подниматься по лестнице Ротонды с закрытыми глазами, то никогда не дойдёшь до конца. Если подняться не по правой, а по левой лестнице, которая ведёт в никуда, то, дойдя до тупика, можно увидеть тень от седьмой, невидимой колонны. В народе конечная площадка на левой лестнице называется Башлачёвка из-за нарисованного там портрета Александра Башлачёва. Говорят, что лестница Башлачёвки должна была быть достроена до конца, но когда строительство было в заключительной стадии, выяснилось, что она ведет в пятое измерение, строители испугались и её не стали достраивать. Но в определённые моменты окончание этой лестницы возникает само собой и уводит людей в неведомое.
Фото с сайта: петербург-санкт.рф
У Ротонды на Гороховой есть ещё одно неофициальное название — лестница Дьявола, или лестница Сатаны. По одной из легенд, Дьявол спускается в Петербург как раз по лестнице Ротонды и, если прийти сюда с какой-нибудь просьбой к нему в полночь, то Сатана обязательно откликнется на неё.
И тому есть реальные подтверждения. Так, например, один из петербургских краеведов XIX века описал такой случай: «Некая молодая девица в конце 40-х годов XIX века обратилась в Ротонде к Антихристу с просьбой наказать мужчину, которого она любила, но который не отвечал ей взаимностью. И Сатана ответил жертве несчастной любви — на следующее утро после разговора с Лукавым её возлюбленный мужчина, отвергнувший её любовь, был найден в постели мёртвым без каких-либо признаков насильственной смерти».
Существует и такая история: в конце 80-х годов ХХ столетия студент экономического факультета Ленинградского Университета Сушков, несмотря на уговоры своих товарищей, коротавших очередной вечер в Ротонде, остался там до полуночи, так как захотел обзавестись долларовым капиталом. Больше его никто не видел.
Основной же легендой на Гороховой является легенда об исполнении желаний — если написать желание на стене Ротонды, то оно непременно сбудется. На стенах писали последние лет 30. Каждые четыре года надписи закрашивали, а они появлялись снова. Процесс бесконечен: сначала люди просто что-то пишут, потом, когда на стенах нет свободного места, пишут всё более крупными буквами. Затем — используют баллончики с краской. И, когда на стенах полный хаос, начинают царапать гвоздем.
Несколько лет назад всё окончательно закрасили. В настоящий момент записывать желания можно только на специальном стенде.
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Сегодня, 10:49 by ЛетягаПросмотров: 106Комментарии: 4
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