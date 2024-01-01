divjd.jpg

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:35

Причина: Стилистика автора сохранена

Pnn843 Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:35 by

Я копался в своём ящике с игрушками и нашёл ноут. Там была винда ХР, я нашёл игры, в которые раньше играл. На рабочем столе было фото divjd.jpg. Я открыл его. На фото был лес, но я не помню, чтобы фоткал этот лес. Вот ссылка на это фото: https://drive.google.com/file/d/1Cgwxvrmep2KKcYjYxluZ-TnCY6XEW5ze/view?usp=drivesdk

Ключевые слова: Ноутбук рабочий стол лес фото авторская история

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