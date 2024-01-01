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Страшные фото

divjd.jpg

Я копался в своём ящике с игрушками и нашёл ноут. Там была винда ХР, я нашёл игры, в которые раньше играл. На рабочем столе было фото divjd.jpg. Я открыл его. На фото был лес, но я не помню, чтобы фоткал этот лес. Вот ссылка на это фото: https://drive.google.com/file/d/1Cgwxvrmep2KKcYjYxluZ-TnCY6XEW5ze/view?usp=drivesdk
divjd.jpg


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:35 by Pnn843Просмотров: 33Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ноутбук рабочий стол лес фото авторская история

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