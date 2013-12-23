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Страшные фото

Фотография с непонятной фигурой

Здравствуйте.
Пару лет назад я вышел ночью посмотреть на звездопад на улицу.
Хотел заснять его на телефон.
Я около получаса гулял по безлюдной главной дороге, дворам, возле магазинов
и смотрел на небо, но ни одной звезды я не заметил.
Пока я прогуливался по ночной улице, мимо меня прошли 1 или 2 человека, точно не помню, проехала пара машин,
вдалеке играла музыка и сидели подростки возле легковушки.
Я остановился на проезжей части и понял, что мне не светит заснять звездопад и нужно идти домой, а то я уже замёрз.
Боковым зрением я замечал, как будто кто то движется обычным шагом и фиксирует своё лицо именно на мне,
мне стало не по себе, так как оглядываясь, я никого рядом за милю не видел.
Я сделал селфи с основной камеры (не фронталки), когда я посмотрел готовое фото, меня бросило в жар.
На обочине не было ни души, ни мусора, ничего, что было бы похоже на это.
В течении ночи у меня было яркое чувство преследования.

Фотография с непонятной фигурой

Если кто-то может подсказать, что это было или кто, пожалуйста, пишите, столько времени прошло, а я до сих пор не могу это объяснить.

Сегодня, 18:32 by Alex55Просмотров: 35Комментарии: 1
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Ключевые слова: Силует один ночью на улице призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
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