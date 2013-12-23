Фотография с непонятной фигурой

Alex55 Просмотров: 35 Комментарии: 1 0 Сегодня, 18:32 by

Здравствуйте.Пару лет назад я вышел ночью посмотреть на звездопад на улицу.Хотел заснять его на телефон.Я около получаса гулял по безлюдной главной дороге, дворам, возле магазинови смотрел на небо, но ни одной звезды я не заметил.Пока я прогуливался по ночной улице, мимо меня прошли 1 или 2 человека, точно не помню, проехала пара машин,вдалеке играла музыка и сидели подростки возле легковушки.Я остановился на проезжей части и понял, что мне не светит заснять звездопад и нужно идти домой, а то я уже замёрз.Боковым зрением я замечал, как будто кто то движется обычным шагом и фиксирует своё лицо именно на мне,мне стало не по себе, так как оглядываясь, я никого рядом за милю не видел.Я сделал селфи с основной камеры (не фронталки), когда я посмотрел готовое фото, меня бросило в жар.На обочине не было ни души, ни мусора, ничего, что было бы похоже на это.В течении ночи у меня было яркое чувство преследования.Если кто-то может подсказать, что это было или кто, пожалуйста, пишите, столько времени прошло, а я до сих пор не могу это объяснить.

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