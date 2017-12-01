Откуда ни возьмись

nomadic Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:56 by

Доброго времени суток, дорогие обитатели сайта! Перед тем, как рассказать саму историю о фотографии, хочу сделать небольшое отступление. Я являюсь поклонницей этого сайта уже около семи лет, и меня всегда тянуло к паранормальному, необъяснимому, мистическому. За это время со мной и моими знакомыми происходили странные события, и каждый раз я порывалась написать сюда, но что-то постоянно обрывалось. Итак, эта история, а точнее - этот снимок, окончательно заставил меня написать мою первую здесь публикацию. Больше не буду вас томить, приступаю.Папе на почту Нурия прислала письмо, со следующим содержимым:И сама фотография:И, как вы можете видеть, ближе к культурно-выставочному центру (КВЦ) стоят люди, которые что-то живо обсуждают, а ближе к камере - два идущих человека (?), которые на момент съемки, по словам Нурии, не проходили, причем они изрядно отличаются от окружающих тем, что они прозрачны. Но как? Если в тот момент никто не проходил (если бы проходил, то любой снимающий на месте Нурии подождал бы, пока идущий пройдет). И если все списать на сбой в фотоаппарате, то да, искажения могут быть, смазанность, но тут и видно, что фото не идеального качества. Но вопрос: как может камера так исказить картинку, чтобы она в итоге выдала двух мужчин, отчетливо изображенных, которых там и близко не было?Очень надеюсь увидеть от вас ваши версии, что это может быть. Лично я придерживаюсь версии об искажении времени, или иначе - провала во времени. Ведь параллельно с нашим миром могут существовать сотни таких же миров, а камера может "видеть" то, что недоступно для нашего с вами зрения. Спасибо за внимание.

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