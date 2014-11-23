Бойтесь ночи и её детей

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:21

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.

LIrreia Просмотров: 250 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:21 by

Тёплая июньская ночь уже несколько часов как окутала город. По безлюдным улицам брёл бедно одетый человек. Пройдясь по набережной, он повернул в сторону парка, напротив которого стоял старинный дом, заросший плющом. Окна у него были выбиты, а дверь уже начала гнить у основания. Высокие железные ворота, которые нельзя было открыть из-за достаточно хорошего замка, опутанного стальной цепью, защищали здание от мальчишек-хулиганов, все попытки коих залезть в дом не увенчались успехом.Мужчина поднял свои глубоко посаженные карие глаза на здание. Он снял старую вязаную шапку и прижал к сердцу. Вдруг, в свете фонаря, сверкнули ледяные голубые глаза. Они принадлежали высокой черноволосой девушке, внезапно появившейся со стороны парка. Она медленно подошла к дому, презрительно оглядев мужчину:- Проваливайте, здесь будет репортаж завтра, и нам не нужно, чтобы Вы портили атмосферу этого великолепного здания.Но человек, казалось, её не слышал. Он лишь облокотился на ворота и печально поднял глаза к небу.- Я вижу, Вы не собираетесь уходить? - девушка вздохнула. - Тогда Вы должны рассказать мне всю историю этого дома, иначе я вызову охрану, которая прибудет с минуты на минуту, и они-то расскажут Вам, что такое манеры.Мужчина оторвался от ночного неба, и его глаза безумно заблестели:- О, я знаю одну историю, которая произошла здесь ровно десять лет назад. Именно в эту ночь, именно в это время. Но, боюсь, она может показаться Вам слишком долгой.- Поверьте, во имя работы и не такое сделаешь, - девушка фыркнула и достала диктофон. - Продолжайте.- Так-так, на чём я остановился? - глаза мужчины растерянно забегали. - Ах, да! Как я уже говорил, история случилась ровно десять лет назад, но начну я с самого её начала, то есть за месяц до того, как она произошла.Была такая же прекрасная тёплая ночь, как сейчас. Паренёк, принадлежавший к семье, которая владела этим домом, был знатным любителем выпить и разбить какой-либо даме сердце. Жизнь для него была бесконечным потоком веселья. Она начиналась только ночью, когда улицы озарял свет фонарей, а в клубах играла громкая музыка. Я уже говорил, что он любил разбивать дамам сердца, но не от злобы, а от глупости и поддержки со стороны его друзей. Но однажды он встретил девушку, что приковала его взгляд и забрала его сердце. О, она была прекрасна! Чёрные как смоль волосы, голубые глаза и белая, как у фарфоровой куклы, кожа. Но были и у неё свои странности. Девушка крайне не любила дневной свет и старалась его избегать. Она не позволяла пареньку приглашать её на свидания в дневное время, а вечером брала с собой зонт. Девушка никогда не улыбалась так, чтобы при этом были видны её зубы, а говорила мало и быстро. Но паренёк не придавал этому значения. Его разум был отуманен её красотой. А девушка успела влиться в его семью и круг друзей.Спустя месяц, ровно десять лет назад, мальчишка пригласил её в это поместье на ужин. Его родители с радостью приняли девушку, приказав слугам накрыть стол. Но во время ужина паренёк отлучился минуты на две. Вернувшись, он застал такую картину, увидев которую, недолго грохнуться в обморок. На полу лежали окровавленные тела его родителей, а девушка, что украла его сердце, теперь стояла над ними. Не успев ничего сообразить, парень бросился к выходу, а монстр побежал за ним. С тех пор мальчонку не видели.Глаза мужчины бешено забегали взад-вперёд, и на них навернулись слёзы. Девушка стояла рядом, и её холодные глаза не выражали ровным счётом ничего. Но вдруг по её лицу поползла злобная ухмылка:- Ну, привет. Давно не виделись. Я уже успела забыть, как ты выглядишь. Хотя, должна признать, ты сильно изменился за десять лет. Как же ты жалок! Ты был отвратителен тогда и так же отвратителен сейчас. Единственное, что осталось от тебя - это любовь к ночи. Но, знаешь, люди её боятся не зря. Ты совершил последнюю в своей жизни ошибку, но я скажу её мораль: бойся ночи и её детей.Наутро мужчину нашли строители, собравшиеся сносить дом. В его теле не было ни капли крови, а на шее красовались две еле-еле заметные ранки.

Ключевые слова: Ночь девушка вампир смерть авторская история

Другие, подобные истории: