Не смей подглядывать

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr. D Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:22 by

Было два часа дня. Дождь, начавшийся утром с нескольких небольших капель, теперь уже превратился в невероятный по силе ливень, угрожающий стать к вечеру еще мощнее, а хмурые небеса то и дело разрывали молнии, частота которых увеличивалась.В это время по улице изо всех сил бежал Павел. Занятия в школе только что кончились, и как только прозвенел звонок, он тут же рванул домой. Но не дождь заставил его устроить марафон по городу.Павел понял, что его день не задался, когда, споткнувшись в столовой, он облил чаем одного из школьных хулиганов. Глядя на него снизу вверх, парень сразу понял, что, выйдя из школы, ему придется бежать так, как он не бегал еще никогда в жизни.И вот теперь он несся в сторону дома, смотря по сторонам в поисках помощи, но из-за дождя улицы пустовали. Последние пять минут бега давались ему особенно тяжело. Он никогда не был спортсменом, поэтому быстро выбился из сил; в боку у него кололо, а в легких не хватало воздуха. Главное, успеть добежать до двора ¬– там хулиганы побоятся на него нападать. Правда, ему достанется в другой день, но сейчас он не хотел об этом думать.Паша услышал грубости в свой адрес позади. Это плохо. Если их крики прорвались сквозь шум дождя, значит, они уже очень близко. Он резко юркнул в подворотню справа, чтобы добраться коротким путем. Этот неожиданный стратегический ход дал ему небольшое преимущество, однако позже парень понял, что сделал только хуже.Погоня переместилась на узкие улочки, разделяющие небольшие дома.«Еще немного», – подумал он.Павел уже видел свой дом, который был одним из четырех домов, образующих небольшой квадрат с двориком посередине. Это предало ему сил, и он даже уверился в своей победе.«Давай! Осталось немного!» – подбадривал он себя.Чтобы попасть наконец во двор, ему оставалось выбежать на главную улицу, а оттуда рукой подать до арки, пройдя которую, он окажется в безопасности. Но случилось то, чего он не ожидал.Павел вдруг почувствовал резкую боль в затылке. Один из хулиганов швырнул в него то ли камень, то ли бутылку. Удар оказался настолько болезненным, что парень тут же рухнул на асфальт, поливаемый дождем.В его голове стоял оглушительный шум, он был дезориентирован, не мог подняться и не понимал, кровь хлещет из раны или же это дождь.– Эй, придурок, вставай!Для Паши голос этот звучал откуда-то издалека, разносясь эхом по голове. Ну вот, его догнали и теперь расправы ему точно не избежать.Дальше он услышал какую-то суматоху вокруг себя, а после этого быстро удалявшиеся шаги.Когда Павел немного пришел в себя и еле как поднялся на ноги, причина бегства хулиганов стала ему ясна: на асфальт вокруг него из раны вытекло столько крови, что его обидчики испугались, вероятно, подумав, что он мертв.Зайдя в квартиру, Паша замер и прислушался. Удостоверившись, что он один, парень ту же снял с себя насквозь промокшую одежду, сунул ее в стиральную машину и принял душ, чтобы смыть кровь.К его огромному счастью, рана оказалась небольшой, так что не придется рассказывать матери о стычке. Вообще, он всегда предпочитал решать проблемы самостоятельно, несмотря на небольшой возраст.Прошло уже полтора часа с того момента, как Павел пришел домой, и все это время он сидел у окна и смотрел на темную из-за туч улицу, где из-за сильного дождя происходил настоящий потоп. Он прекрасно помнил наказ родителей выключать все электроприборы из сети во время грозы, поэтому ничем другим занять он себя не мог. Да и не хотел. Настроение было ужасным, и голова раскалывалась.И тут во дворе он увидел странную активность. К дому, который находился напротив его окон, подъехал черный автомобиль, марку его он не знал. Павел тут же схватил бинокль, с помощью которого иногда следил за соседями, и стал наблюдать за странными гостями.Из машины вышли двое: мужчина и женщина. Женщина вела себя очень странно: выйдя из машины, она тут же упала на газон перед подъездом, после чего ее обильно вырвало темно-красной массой. Мужчина подбежал и подал ей руку, чтобы помочь подняться. И тут произошло нечто такое, от чего у Паши по спине побежали мурашки, а сердце, казалось, остановилось. Женщина протянула руку в ответ, и, когда мужчина потянул ее, она оторвалась, а мужчина сделал два шага назад, чуть не упав. Затем он, посмотрев на оторванную конечность, быстро бросил ее в багажник и теперь уже более аккуратно поднял женщину. Они зашли в подъезд, после чего на первом этаже загорелся свет, а через пару минут вернулся мужчина. Он забрал из багажника вещи и вытащил оттуда же собаку, которая изо всех сил сопротивлялась, после этого он поспешно двинулся обратно в подъезд, но у самой двери остановился.Сердце Павла забилось так быстро, что он отчетливо слышал его стук. Голова разболелась еще сильнее. Мужчина продолжал стоять спиной к парню. Напряжение все нарастало. И тут мужчина резко обернулся, сделал несколько шагов вперед, выйдя из-под козырька подъезда под дождь, и устремил свой взгляд на испуганного парня. Это невероятно, но он действительно смотрел не просто на дом и даже не на окно, а прямо в глаза Паше. Затем его губы расплылись в зловещей ухмылке и в этот момент небо озарила яркая молния, сопровождаемая раскатом грома, парень подпрыгнул, бросил бинокль и, упав на пол, попятился назад. Через несколько секунд он осторожно вернулся к наблюдательному пункту, но во дворе было уже пусто.Увиденное настолько потрясло Пашу, что он не мог успокоиться и нервно ходил по комнате, размышляя, пока с работы не вернулась его мать, с которой он сразу же сумбурно поделился своей невероятной историей о новых соседях. Как и следовало ожидать, его рассказ всерьез воспринят не был, но ему было необходимо с кем-то поделиться, с кем-то, кто ему поверит, чтобы он понял, что не сошел с ума.Как только гроза прекратилась (произошло это к четырем утра), наш герой соскочил с кровати и с огромной надеждой включил компьютер. Затем он зашел в скайп и с облегчением увидел, что его одноклассник, а также лучший друг, Миша, еще не спит. Михаил часто допоздна играл в компьютерные игры, поэтому на уроках клевал носом, за что его иногда называли «соней».Когда Паша наконец дозвонился другу, то сразу же принялся красочно описывать те ужасные события, которые лишили его сна. После нескольких часов обсуждений Миша все-таки принял сторону друга, но все еще немного сомневался.Остаток ночи, а также все утро Павел наблюдал за тем самым окном первого этажа дома напротив. Чуть позже пришел Миша.– Может, тебе все-таки показалось? – сказал Миша, наблюдая за силуэтами в окне. – У тебя же травма головы. Мы уже два часа тут сидим и ничего подозрительного не заметили.– Я точно все это видел, – Паша выдержал большую паузу. – Говорю тебе, с ними точно что-то не так. Сначала неожиданный приезд, потом эта рука… И как он узнал, что я на него смотрю?¬– Может, у нее протез, а рвало ее из-за долгой дороги. Ну а то, что тот мужик на тебя посмотрел, тебе могло показаться, ты ведь был напуган.– Я это не придумал! – чуть не кричал Павел. Уняв накатившие эмоции, он продолжил: – Ладно, а как же собака?– Какая собака? – Миша недоуменно посмотрел на друга.– Они привезли с собой собаку. Она вырывалась и пыталась сбежать, но тот мужчина крепко ее держал. Но самое главное в том, что они еще ни разу с ней не гуляли. Я слежу за ними с самого утра, но никто так ни разу и не вывел собаку на улицу.– Ну хорошо. И что ты предлагаешь?– Я предлагаю подобраться к ним поближе. Нам нужно попасть к ним домой.– Ты с ума сошел? Это незаконно, а если они действительно ненормальные, то еще и опасно.– Ты можешь оставаться, но я пойду. Какие-то маньяки поселились рядом со мной и только я знаю об этом, – твердо сообщил Павел. В глазах Миши он увидел борьбу страха с дружеским долгом.Друзья по очереди наблюдали за окнами соседей. Ничего особенного не происходило. Вечером, ровно в девять, свет в квартире погас, а спустя пару минут оба жильца вышли из дома и направились к машине. Они очень торопились и, кажется, ругались. Женщина сейчас выглядела нормально, и даже рука была в порядке.– Сейчас, – прошептал Паша.Уже через пять минут Павел стоял на плечах у Миши, карабкаясь на балкон таинственных соседей. Когда парень оказался внутри, он помог забраться другу. Затем он с неоправданной надеждой потянул руку к балконной двери, но та, к сожалению, оказалась закрыта.Миша достал фонарь и стал светить через окно внутрь. Через прореху между не до конца закрытыми шторами ребята увидели комнату, заставленную чемоданами и сумками. Интерьер квартиры был в целом бедный, внутри царил настоящий беспорядок. Из щелей двери тянул еле уловимый неприятный запах.– Собаки тут точно нет. Она бы отреагировала, – шепотом проговорил Миша.– Она здесь, – ответил Павел. – Только она уже не жива.Друзья переглянулись. От этой фразы у обоих парней по спине пробежал холодок.У Паши в голове промелькнула безумная мысль разбить окно, но не успел он решить, повиноваться ей или же отбросить, как за спинами парней раздался звук двигателя автомобиля. Соседи вернулись. Ребята тут же прилипли к полу. Их затрясло от ужаса и они начали жалеть, что забрались на этот чертов балкон. Зловещих соседей они видеть не могли, но отчетливо слышали их голоса.– Кажется, нас видели, – с упреком сказала женщина. – Опять придется переезжать.– Времени на аккуратную работу нет, сама же знаешь, что тянуть больше нельзя. Эта псина почти не помогла.– Что делать с тем выродком, который следит за нами?– С ним разберемся очень скоро. Он подобрался слишком близко. И семейку его израсходуем.Глаза Павла заблестели от слез, он был зол и напуган одновременно. Прозвучал громкий хлопок – закрылся багажник. Затем ребята услышали, как хлопнула подъездная дверь, и тут же сорвались с места. Спрыгнув с балкона, они намеревались бежать домой к Паше, но угодили в ловушку, приготовленную таинственной парой, которая, хлопнув дверью, осталась ждать у балкона.– Идиоты. Вашу вонь можно за версту учуять.Мужчина медленно подошел к оцепеневшим от страха ребятам и с силой столкнул их головами, от чего они оба провалились в темноту.Когда сознание Павла медленно вплыло из темной бездны, он обнаружил себя прикованным к батарее наручниками. Рядом, привязанный к стулу, без сознания находился Михаил.Глаза Паши привыкли к темноте, и он принялся рассматривать комнату. Никакой мебели, кроме стула, на котором сидел Миша, в комнате не было. Его взгляд зацепился за странную фигуру в дальнем углу. Он сфокусировался на ней и вскоре с ужасом осознал, что смотрит на труп той самой собаки, которую привезли с собой эти психи. Только тело было крайне истощенно, будто кроме костей и кожи больше ничего не было. Казалось, ее не кормили неделями. Он точно видел ее не в таком плачевном состоянии, а за пару дней так истощить организм невозможно.Его размышления прервала резко открывшаяся дверь. В комнату вошли их похитители. Павла удивило то, что они были абсолютно голыми.– Не стоило тебе подглядывать за нами, – сказал мужчина, стоя у двери.– Кто вы такие? – нервно закричал Паша. – Что вам от нас нужно?Объяснений он так и не дождался. Но на его глазах развернулась картина, настолько ужасная и омерзительная, что он еле сдержал рвотный позыв. Тело женщины как бы распалось на три части по вертикали, подобно банану, обнажив красные внутренности, с которых капала желтоватая тягучая слизь. Внутри этой оболочки оказалось существо, которое из представителей земной фауны можно наиболее близко сравнить разве что с насекомыми. Существо это было темно-зеленого цвета, оно было покрыто тонким слоем слизи. Верхняя часть, которая была, по всей видимости, головой, покрывалась волосками; на передней части головы имелись мощные челюсти, которые заканчивались подвижными отростками, наподобие щупалец. По всей длине туловища у существа располагались лапки, на конце которых были небольшие, но острые жала.В следующую секунду головные щупальца существа с невероятной скоростью вонзились в грудь Михаилу, от чего тот сразу же пришел в сознание и издал душераздирающий вопль.Паша увидел, как тело его друга прямо на глазах усыхало и становилось все больше похожим на труп собаки, лежащий в углу. Казалось, что это существо просто-напросто «выпило» его приятеля.Это зрелище повергло парня в глубочайший шок. Он понял, что сейчас его ждет та же участь, но он не боялся за себя. Он лишь жалел, что мать так и не поверила его словам, а значит, когда они придут за ней, у нее не будет шанса сбежать.Тело мужчины теперь тоже распалось и монстр, сидевший внутри, двигался в сторону Павла, который, понимая свою дальнейшую судьбу, не отводил глаз от надвигающейся на него смерти в лице неизвестного миру монстра, который кормится людьми и искусно принимает их облик, чтобы скрываться среди них.Павел услышал неприятный звук, с которым щупальца метнулись в его сторону. За ним последовала острая боль в левом плече, которая, разносясь по всему телу, становилась сильнее и масштабнее. Он отчетливо чувствовал, как жизнь покидает его тело. Его рассудок стремился уплыть в пустоту, чему парень отчаянно сопротивлялся, но, в конце концов, отпустил его. В последнее мгновение он увидел лицо своей матери, которая улыбалась ему, а затем наступила темнота. Безвозвратно и навечно.

Ключевые слова: Подростки тайна существо авторская история

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