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Новость отредактировал Estellan - 27-07-2025, 22:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

dmbadboy Просмотров: 273 Комментарии: 0 0 27-07-2025, 22:01 by

Чувствовала себя под конец дня депрессивно. Что же делать? Пошла на сайт и посмотрела, как избавиться от депрессии. Посмотрела на рейтинг статьи и засмеялась. После написания статьи как избавиться от депрессии у автора статьи будет депрессия. Это состояние от мрачного оттянула. Взяла в руки телефон и включила классическую музыку. Мне хорошо стало.Около часа слушала и пошла на улицу. Чувствовала себя получше. Ко мне подошли знакомые люди.- Всё хорошо? Ты выглядишь такой уставшей?- Серьёзно? Неужели музыка и юмор не помогли?- Да, нет. Мы прикалываемся. На самом деле на твоём лице светится счастье.Я вздохнула, и вдруг передо мной они стали людьми без глаз и ушей. Изо рта полилась кровь. В панике я от них побежала. Вслед услышала, как они меня звали.- Ты куда?Пошла в магазин и стою уже около кассы. Продавщица желала хороших выходным и тёплой погоды в доме. Пришла моя очередь. Я расплатилась, и она мне на прощание ответила.- Хочешь избавиться от призрака в твоей голове? Просто иди занимайся физкультурой.Пошла дальше и ничего не ответила. На входе меня поджидали те знакомые, которых я недавно видела.- Что с тобой? Мы тебя напугали?Вдруг у них две головы появились, и руки на голове выросли. Присела на корточки и начала заниматься. Вдруг они упали на пол. Вышла девушка какая-то на улицу.- Что с ними? У них руки на голове, которых две.Блин, я поняла, что это не депрессия. Это на самом деле так. Вдруг они исчезли, и пепел рядом них появился. Глаза девушки горели красным цветом. Я ничего не сказала и удалилась домой. Дома я легла на кровать, и меня накрыло вдохновение-страх. Оказывается, есть люди, про которых нам не говорили нигде или эксперименты проводят над людьми. Я всю ночь сидела в интернете и искала информацию. Ничего не нашла и под утро заснула.01.04.2024.Автор - Дмитрий Баль.

Ключевые слова: Депрессия ужасы музыка прогулка

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