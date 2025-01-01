Стыд

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:35

Причина: Стилистика автора сохранена

zepepe Просмотров: 400 Комментарии: 0 0 Вчера, 15:35 by

Этот рассказ — моё письмо. Мой план… Какая буква идёт после около 20 в нашем алфавите? В общем, план Ц. Я напишу эту историю для тех, кто чувствует то же самое, что и я. Предостеречь таких людей от подобного образа жизни и существования.Кто-то заходит в воду потихоньку, постепенно. Сначала вы пробуете воду, чувствуете её своими фалангами пальцев ног, спокойно идёте вперёд, и тут уже начинается небольшой холод. Это ваша голень холодеет, но вы не боитесь и идёте стремглав дальше. В ход идут ваша воля и закалённость организма, ведь теперь вода окутывает вашу малоберцовую кость, бёдра, копчик и так до живота. Обычно именно там люди просто идут и ныряют, так как постепенный заход в воду очень длителен. А кто-то боится и идёт назад, попав на крючок страха.Обычно он подначивает человека спасовать в важных моментах, подтачивает его тревожность, поглощает его жизненную энергию, заставляет сидеть в комнате вечность, не видя внешнего мира. Примеров масса, но ещё больше тех, о ком вы никогда не услышите, ведь они банально живут в четырёх стенах и боятся выйти в мир.Вот и я попал однажды в такую ситуацию. В детстве я побоялся прыгнуть в воду с родителями, чтобы покупаться, а просто сидел на берегу, а голос в моей голове твердил: «Посмотри на себя, слабак, трус, доходяга». Для кого-то это метафорический голос, персона, человек. Для меня это ОН.Я назову его имя только под конец моего рассказа, ведь на тот момент я не помнил этого.В первый раз ОН пришёл ко мне в один из школьных дней. Точнее, закинул меня, взрослого, в младшие года. Да, вот так просто. А вот как это было для меня…Представьте: вы идёте на работу, заворачиваете за угол, а после чувствуете, что время меняется. Вы буквально идёте назад с немыслимой скоростью, весь мир идёт в обратном направлении, летят года. На самом деле, летят — это не выражение. Вы видите за секунды годы и всё, что было с вами. И в один момент вы наконец-то видите, что вы остановились на месте, в своём теле школьника, но с разумом взрослого человека. А потом видите ЕГО.Гуманоидное существо с множеством языков, глаза буквально отсутствуют, из его головы выходят какие-то отростки, прямо до потолка, а его тело покрыто мелкой слизью, тело накрыто какими-то тряпками, будто из болота. Сам ОН выглядел точно так же. Зеленоватых оттенков.ОН смотрел на меня с немым укором, спросив меня: «Ну, привет! Ты меня изрядно достал! ТЫ… Жалкий, убегающий от своих проблем человечишка. Я — твоё… ПХА!» - ОН засмеялся. Это был гогот, будто не он один смеётся, а тысяча людей. Это было сравнимо с осуждением толпы, когда все смеются с тебя. – «Я — твоё спасение! Ты стыдишься… буквально всего! Это… ПХАХАХ!» - ОН измывался надо мной. ОН знал о том, что Я бы предпочёл не рассказывать даже своим самым близким людям. Начав перечислять все мои стыдные ситуации, будто отец-тиран.«ЭТО ТАК УМОРИТЕЛЬНО!)) Но чтобы ТЫ вышел из этого всего, придётся тебя прокатить по… КАЖДОМУ ТВОЕМУ ВОСПОМИНАНИЮ! ПРИСТЕГНИ РЕМНИ, ПРИДУРОК!!» - И ОН исчез. Буквально пропал из виду. А после время пошло в нормальном темпе для всех людей.Я увидел своих одноклассников, которые выходили из школы. Я вспомнил это. Это одно из тех воспоминаний, которые хочешь закинуть в самый дальний угол. Тогда меня закинули в подвал мои же друзья под видом шутки. Самое ужасное было то, что я тогда не смог оттуда выбраться, и пришлось вызывать спасателей. Они видели меня уже всего напуганного, в собственной моче, слезах.Я не хотел проживать это снова. НЕ ХОТЕЛ! Это было нечестно, по всем заповедям, по всем правилам мира, но это было…Вот что бы вы сделали? Я пробовал разное. Причём меня постоянно откатывало назад. Представьте ситуацию: вы пытаетесь уйти от ваших друзей, но вас буквально останавливают сотни рук, которые тянут вас вниз, и вот вы вновь на том же самом месте и снова видите своих одноклассников, идущих на улицу.Я пытался сделать вот буквально что угодно. Выйти из школы и убежать, остаться в школе, выйти через другие выходы, просто пойти с друзьями, но потом свернуть и пойти домой. Ничего. Всё те же руки, снова меня отправляют в начало. Честно, не помню уж, сколько раз я пытался выбраться, но ничего не менялось.Просто задумайтесь, если вы не думаете, что моя история – бред психа. Любое ваше действие не имеет никакого смысла, кроме одного единственного. Иллюзия выбора. Хотя, наверное, обычная жизнь не сильно отличается. Только там нет такого агрессивного отката выбора. Человек просто осознаёт ошибочность своего выбора, но идёт дальше. А тут я был заперт. Точнее, оставлен только на один исход. На тот исход, который я не хотел проживать вообще ни при каких обстоятельствах.Я ждал просто того, когда придёт снова этот монстр и поможет мне или скажет, что я слабак, и отправит назад, но ничего не происходило. Только один и тот же сценарий, который невозможно изменить, ну вот совсем никак.Что же я сделал? А у меня был выбор? В конечном итоге я пошёл по этому сценарию. Выйдя из школы и приняв свою судьбу, пошёл к своим друзьям, а они, как тогда, сказали те самые мерзкие слова, которые я запомнил на всю жизнь. Не знаю почему, но это одно из самых противных моих воспоминаний.Вот мой «друг» берёт и «случайно» кидает мой рюкзак туда, после чего говорит: «Ой, прости, пожалуйста». Я бегу в подвал за рюкзаком и пытаюсь взять быстрее, чем за мной закроют дверь и начнут её подпирать, но всё тщетно, и я оказываюсь в тёмном помещении.Всё. Теперь наконец-то появляется ОН и смотрит на меня, начиная говорить: «Браво! Тебе понадобилось около 56 попыток вырваться, чтобы принять свою судьбу. Как ощущения? Правда, не так ужасно, как казалось, да?» Сказал он уже даже по-заботливому, без укора в голосе, будто хваля меня за что-то.«Я думал, что придётся к тебе приходить и тащить тебя, но, видимо, ты оказался смелее. Молодец. Слышишь? Это твои друзья, они кричат тебе: «Прости, выходи, это несмешно». Но, как ты видишь, тут нет ничего такого страшного, это всё в твоей голове. ПХАХАХАХ!» ОН снова загоготал, исчезнув вновь. Но мне было до фонаря, Я чувствовал волнение, страх, стресс. Я ведь боялся этого момента не только за факт моего пребывания тут, а за то, что в темноте Я всегда различал фигуры, образы, силуэты.Именно поэтому мне так стыдно. Я тогда испугался темноты, обоссался именно из-за этого. Но там никого не было, и теперь Я это видел. Не было того страха, сейчас Я больше боялся того монстра, который мог меня откинуть в самое начало, но, видимо, ЕМУ нравилось смотреть за моими мучениями.Моя рука тихонько потянулась к телефону, набрав 01, Я в нервах сказал, что случилось и по какому Я адресу. Рассказал и про друзей, которые до сих пор долбились в двери, но не могли их открыть, неясно почему.Вновь проживая эти минуты, Я услышал голос своего «лучшего друга», который тогда, в детстве, затерялся в моей памяти. Он с невероятной лёгкостью сказал: «Валим отсюда, он как-нибудь сам справится». Я был удивлён, но они не согласились и продолжали пытаться открыть эту чёртову дверь.Я улыбнулся, ведь тогда Я не слышал этого, а только себя, и понял, что мои одноклассники не такие и плохие люди. За исключением как раз таки того, кого Я считал нормальным. Да уж, люди и правда умеют предавать в самый неожиданный момент.В итоге приехали спасатели и вызволили меня оттуда, и после я ушёл домой. Но всё не могло быть так просто. ОН вновь пришёл, остановив время, сказав мне: «Поздравляю!! ТЫ, мой дорогой друг, прошёл первое испытание! Молодец!» - ОН долго тянул букву Р, будто логопед или клоун. Проговаривал слова он с какой-то проказой, будто шут, пытающийся рассмешить публику.«Твоё новое испытание, мой друг, это просто невероятный стыд! Но ты же не хочешь, наверное, да? Не хочешь, вижу по глазам… Ну-с, начнём! ДРУГАН!» - И ОН, щёлкнув пальцами, возобновил время, ускорив его в сотни раз, прогоняя передо мной дни, недели спокойной жизни, моих чувств, обид и радостей, остановившись на моменте, когда я плёлся по коридору школы. Это был 5 класс, тогда меня заставили читать длинное стихотворение на виду у сотни людей. Что за стих, я, честно, не вспомню, собственно, в том и была проблема.- Тогда Я просто-напросто не выучил текст, отчего, как вы и могли понять, попал в очень неловкую ситуацию. Самое стыдное в этом было то, что Я никак не выкрутился и просто стоял, слушая смех людей. Я понял, что ЕМУ важно, чтобы Я прожил это всё вновь.- Я так и решил, только встав на месте, начав вспоминать, что бы Я мог рассказать другое, но, как назло, не помнил ничего такого, что можно было бы выдать за литературу. Хотя Я пытался рассказать стих, известный чуть ли не каждому человеку на нашей родине. Да, это: «Буря мглою небо кроет».- Так же пробовал рассказать все стихи Пушкина, что помнил, даже отрывок из стихотворения Али Кудряшевой. Вы наверняка его знаете. «Мама на даче, ключ на столе, завтрак можно не делать.Скоро каникулы, восемь лет, в августе будет девять.В августе девять, семь на часах, небо легко и плоско,Солнце оставило в волосах выцветшие полоски.Сонный обрывок в ладонь зажать и упустить сквозь пальцы.Витька с десятого этажа снова зовет купаться.Надо спешить со всех ног и глаз — вдруг убегут, оставят…»Я очень люблю этот стих не столько потому, что он о времени, а столько за то, что сам уже в похожей ситуации. Только иногда удавалось вспомнить отрывки из детства, детей не было, как и жены.Возвращаясь к тому, с чего Я начал: Я не мог выйти из этой ситуации, ну вот никак. Не выход в окно, по лестнице вниз, через толпу, попытаться не оказаться в неловкой ситуации, но всё было тщетно. Я снова попадал в начало.Но когда Я вновь пошёл на сцену, выстоял там в молчании, когда все смеялись, меня вновь откинуло назад. И вот тут Я совсем запутался. Что это значит? То, что мне надо делать это несколько раз? Ладно, но Я делал это под десяток раз, что изрядно меня достало, отчего Я вышел на сцену и сказал:- Вам нужен стих? Окей, хорошо! – Я начал агрессивно читать текст, который куча школьников в то время помнили. Если вы прольёте слезу, то это нормально.Там, где нас нет, горит невиданный рассвет.Где нас нет — море и рубиновый закат.Где нас нет — лес как малахитовый браслет.Где нас нет, на Лебединых островах.Где нас нет, услышь меня и вытащи из омута.Веди в мой вымышленный город, вымощенный золотом.Во сне я вижу дали иноземные,Где милосердие правит, где берега кисельные.Почему-то, когда Я было начал читать припев, людям как-то это не понравилось, все лица начали изменяться, начала выходить какая-то гниль, присоски, будто у пиявок, все встали и начали как-то странно глядеть на меня. Вот тогда-то Я и решил валить со всех ног, но потом задумался вот о чём: «А хочу ли Я просто убежать, не отомстить этим людям? Они мне изговняли всю жизнь, так почему Я должен быть добр к ним?».Я развернулся к каждой твари с их уродливыми лицами. Я прошёл на тот момент уже под 80 циклов этих событий. Сука, меня это так достало, что Я подошёл к одной из тварей и вломил ей прямо в лицо. Долго ждать не пришлось, и ОН вновь пришёл. Быстрыми рывками через зал убив их всех и собрав какой-то сгусток энергии, который положил куда-то к себе.«БРАВО! ТЫ прошёл второе испытание! Осталось ещё несколько! Но Я горжусь тобой, ты наконец-то перестал бояться своих страхов и осуждения! ТЫ знаешь, нам осталось еще 3 случая! И потом Я тебя отпущу навсегда! ГОТОВ, ДРУЖИЩЕ?»Если честно, на тот момент Я уже просто хотел вернуться домой. Я чувствовал какой-то подвох, ведь с каждым разом наверняка всё будет сложнее и сложнее, даже в этот раз мне пришлось сделать нечто большее, чем просто пережить ситуацию. Этот монстр с каждым разом казался всё знакомее, будто Я его уже видел.ОН вновь отправил меня во времени. Наверное, Я слишком мало уделял времени этим перемещениям во времени, и вы могли бы подумать, что это было невероятно просто. Что ж, на самом деле, отчасти так и было, но хуже всего это эти остановки. Как Я понял, мой мозг привыкал к одному течению времени, а потом надо было вставать на новое течение, и это был диссонанс для мозга. Как ОН мог так изменять время? Вот честно, без понятия. Может, это именно в моей голове, может, нет, тут уж реально не ясно.Так вот, в этот раз Я попал уж в совсем странный случай. Вроде обычный случай, а вроде нет. В общем, тогда мне лет 17 было, мы отвисали с друзьями на хате одного общего знакомого. Но этот знакомый, как у каждого человека, ты вроде знаешь, что он есть, но общаешься ты с ним раз в год.Ситуация была в том, что к нам нагрянула полиция за то, что этот наш знакомый барыжил, так сказать, «дурью». Нас повязали тогда, осматривали, держали сутки, а после и родители приехали, нас выпустили. Проводили расследование, которое в принципе дало плоды. У этого знакомого была группа таких же придурков, которые решили, что заработают кучу бабла. Как уж полиция вышла на них, не знаю, но факт был.Потом предстоял разговор с родителями, домашний арест, ну, вы поняли. В этот раз Я сидел уже с компанией друзей в этой хате. Вот только опять же что-то Я, видимо, забыл в следствии нервяков. Вся квартира и правда была какой-то странной, даже не знаю, как мы не замечали этого-то. Но глянув на компанию друзей, всё было и так ясно: ужранные в хламину. Короче, тайна была разгадана, ничего такого, как оказалось, и не было.В этом сегменте опущу про ситуацию, ведь монстр не изменил события, и оно было точно таким же, каким Я его и запомнил. Тут больше будут мои размышления о том, почему люди так стыдятся чего-то, ведь моя история не настолько однозначная.Стыд так или иначе может преследовать любого, ведь с течением времени все мы получаем свои зашкварные истории, о которых не говорим. У всех будут свои примеры, так как это жизнь, может случиться что угодно. Я помню: один чувак рассказывал, что скинул детородный орган чела из интернета, а потом, как дебил, вписал свои данные. Очевидно было, что его взломали, а потом написали его родителям о таком вот его невероятном самовыражении.С одной стороны — тупо, с другой, некоторые стыдятся и делают ещё большую херню. Но да ладно, это всё ошибки молодости, с кем не бывает. А как Я вообще попал в эту ситуацию с монстром? На это Я отвечу потом, так как иначе в дальнейшем отрезке не будет смысла.И снова этот болотный монстр пришёл ко мне, снова начал затирать про этот весь мой стыд, снова эта его клоунская интонация. На том моменте Я уже особо его не слушал, ведь было как-то плевать. Насчёт всей ситуации могу сказать, что сразу пошёл по пути принятия всего этого. В этот раз всё было нормально, без рож других тварей.Опять долбанное перематывание времени, и бам, Я стою уже в дверях школьного помещения, где находятся уже взрослые люди, танцующие под медленную музыку. Выпускной, да, вы угадали. Что же тут такого могло случиться, спросят меня люди с нормальными выпускными.Я просто расскажу, что произошло, и вы поймёте. Я вам разбавил мой рассказ немного весёлым настроением, не знаю зачем, может, чтобы вы посмеялись.Я прохожу в холл, какая-то парочка уже целуется, другие парни выпивают и говорят о женщинах, жизни и выпивке. Учителя с каким-то грустным видом, будто расстаются с семьёй. Я прохожу в официальном костюме, смотрю по сторонам и, как пару лет назад, запинаюсь об какой-то провод, который никто не убрал.Падаю кубарем вперёд, сворачиваю столы, какие-то напитки летят во все стороны, какие-то люди начинают кричать, что-то там искрится, а потом свет вырубается, все орут, ищут выключатели, а Я лежу в этой луже дешёвых напитков, которые к тому же были с сахаром. Это чувствовалось по липкости их вещества. В общем, да, Я просто всем испортил выпускной.В этот раз ОН не появился, оставляя меня в этом всём положении ждать около 5 минут, когда же включат свет, ждать, когда же скажут, что, мол: «Идите все домой».Без особых происшествий Я встал и ушёл. Не было ни рож, ни монстров, ничего. Выйдя со школы, Я вновь увидел ЕГО и уже знал, куда мы отправимся. Я знал, вряд ли справлюсь, ведь там один из самых худших случаев в моей жизни. ОН в предпоследний раз пришёл ко мне, сказав снова с уже задолбавшей меня интонацией: «Молодец! Мы на финишной прямой, друг! Нам осталось всего одно испытание! Ты готов?»Я кивнул, не сказав ничего в ответ. Я вновь оставлю пояснение всей ситуации, ведь мы подходим к тому, зачем Я вообще рассказал вам это всё.Время перематывается, всё идёт вперёд, летят года. Учёба в универе, покупка машины, рыбалка с друзьями, поцелуи с девушкой, горе и радость, снова сотни конфликтов, но и снова же множество радостей.Оно начинает постепенно замедляться, и Я вижу себя неделю назад, в официальном костюме, в кругу семьи в дорогом ресторане, поодаль вижу богатых людей, они говорят о чём-то высоком.Я держу руку в кармане, перебираю пальцами мелкую коробочку, смотрю на свою девушку, с которой был в отношениях около 3-4 лет. Она была в не самом её дорогом наряде, но так красива, что, смотря на неё, мне не хотелось ничего более в этой жизни.Я достаю эту коробочку. Сегодня её день рождения, мы отмечаем это, выпивая и поедая дорогие закуски, на которые скинулись всей семьёй. Мы долго решались, куда бы поехать, где отметить. Она не смотрит на меня, а разговаривает с тётей.Я встаю со стула, окликаю её в последний раз, когда её видел: «Алиса». Говорю Я ей, начиная вставать на колено, полностью опустившись, открываю коробку, а там свадебное кольцо. Мой мозг начинает думать всевозможные варианты того, что она скажет.Я прерываю тишину самым важным вопросом в эти секунды: «Ты выйдешь за меня?». Секунды идут как минуты, Я, надеясь на положительный ответ, улыбаюсь ей, а семья и другие люди затихли.Прошло ровно 5 секунд, и она, решаясь с ответом, говорит, как королева для своего рыцаря: «Прости… но нет».Все замолкают насовсем, никто ничего не говорит, а она уходит. Больше Я её и не видел. Она собрала вещи, уехала куда-то в дальние города, по крайней мере, мне так сказали её родные.Всё затихает, время идёт вперёд, и Я снова стою утром перед зеркалом, за 10 минут до встречи с монстром. Я обернулся и видел теперь ЕГО снова. Вот только была одна деталь: он держал листок бумаги, на котором был мой детский рисунок. Я держал за руку этого монстра.Меня как молнией прошибло, Я вспомнил, кто он, сразу. Это был мой воображаемый друг, Я назвал его тогда: Сёма. А потом вспомнил, как в детстве оживлял его при помощи странного ритуала в интернете.Тогда Я сказал, что пусть он придёт, когда Я устану жить и буду стыдиться самого себя. Вот он и пришёл ко мне. Помог, так сказать.«Ну как? Вспомнил?» — теперь сказал он уже по-адекватному, без наигранности.«Да. Так это всё? Я свободен?» — спросил Я без всякой энергии в голосе. А он и правда оказался моим лучшим другом. Ведь помог тогда, когда Я нуждался в этом больше всего.«Да. Я должен был тебе помочь, Саня. Удачи, надеюсь, не приду к тебе больше. Мне жаль, что ты вновь через это всё прошёл, но именно такой способ заставляет человека перестать стесняться. Прости». — сказал он напоследок и было хотел уйти, но Я успел спросить того перед уходом.«И куда ты теперь? Где ты был всё это время?» — это, пожалуй, единственное, что теперь меня волновало.«Отправлюсь туда, откуда появился. До этого Я ходил по другим людям и помогал им, как тебе. Но уйти навсегда Я смогу, только когда выполню долг перед тобой, за оживление меня. Ты удовлетворён?» — спросил он с некой добротой ко мне.«Да. Я больше не чувствую того, что было до этого. Этого стыда и страха. Я удовлетворён». — сказал Я и грустно глянул в его лицо.«Я рад, Александр. Живи теперь полной жизнью, удачи». — Он щёлкнул пальцами и медленно начал превращаться в лужу, входя в мой рисунок. Жидкость даже не мочила пол или листок бумаги, а просто влилась в бумагу. Я взял этот листок и сжёг, дабы мой друг упокоился навсегда.И теперь я, через неделю после всего этого, пишу это на форум. Какой же мой совет? Не стыдитесь чего-то так же, как я в своё время. Жизнь не должна нацелена на ваших ошибках. Будьте честными с самими собой, живите по принципам — это всё. Я думаю, остальное расставит время. Не будете пытаться всех кинуть, а будете добры к миру, то и он будет добр к вам.Удачи вам, прощайте.

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