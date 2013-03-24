Башня Снов

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:27

Причина: Стилистика автора сохранена

Обернись Просмотров: 136 Комментарии: 2 +1 Вчера, 15:27 by

Когда я приехал в этот скучный провинциальный городок, где живёт моя тётя, то сразу понял: впереди меня ждут семь дней уныния. Улицы, застывшие во времени, и дома с одинаковыми черепичными крышами не предвещали ничего интересного.Я бродил по городу, и мой взгляд привлёк маленький книжный магазин, который больше походил на заброшенное кладбище книг. Продавец, пожилой джентльмен в очках, усмехнулся, когда я настойчиво пытался найти что-то, что привлекло бы моё внимание.— Скажи, юноша, ты когда-нибудь слышал о Башне Снов? — загадочно прозвучал его вопрос.— Башне Снов? — я обернулся на голос и покачал головой. — Это что-то вроде местного мифа?Продавец хмыкнул.— Миф, легенда... Кому как нравится. Но скажу тебе одно, сынок, за каждой историей стоит доля правды.— А Вы знаете что-то о ней?Продавец взглянул на меня сквозь очки и медленно кивнул.— Кое-что. Башня Снов стоит на северной окраине городка уже много веков. Но интерес к ней возрос примерно 50 лет назад, когда рядом местные увидели какого-то безумца. Он утверждал, что побывал в параллельном мире, собирается туда вернуться и принести доказательства. С того дня его никто больше не видел. Люди организовали поиски, но незнакомец словно растворился в воздухе.Я пристально вгляделся в глаза продавца: он говорит правду или просто пытается меня надурить?И тогда местные жители вспомнили про старую легенду. Говорили, что в полнолуние через окно Башни можно войти в мир сновидений и принести оттуда что угодно. В том мире самые заветные мечты становятся реальностью, но если не вернуться вовремя, можно увязнуть там навсегда.Я ощутил мурашки на коже.— А Вы… думаете, это может быть правдой?Продавец посмотрел на меня с усмешкой:— Не думаю. Мне хватает приключений из книг.Мы оба рассмеялись, и я почувствовал, что напряжение ушло.— Спасибо за рассказ, — сказал я по дороге к выходу.Когда я вышел из магазина, на улице уже стемнело. Круглый диск Луны лениво поднимался над городом. Полнолуние. Это был идеальный момент для проверки легенды. Тётя ушла на ночную смену в больницу и не заметит моего отсутствия. Я решил не терять времени и направился к Башне Снов. Возможно, моё любопытство пересилило здравый смысл, но я умирал от скуки.До края города я добрался за полчаса. Древнее каменное строение возвысилось надо мной. Всё вокруг затихло, когда я приблизился к двери. Преодолевая внутреннюю дрожь, я аккуратно потянул ручку. Она поддалась и отворила проход, не издав ни звука. Всё вокруг казалось мёртвым, будто застывшим во времени. «Может, это глупости? Может, стоит вернуться обратно?» — шептал разум. «А что, если это правда? Если я смогу войти в мир сновидений и принести оттуда что захочу?» — новые мысли толкали меня вперёд.Наконец я добрался до окна. Луна светила так ярко, словно на улице был день. Но никакого параллельного мира я не увидел. Огорчение и облегчение нахлынули на меня одновременно. Я решил открыть окно и впустить свежий воздух в эту затхлую комнатку. Но мои руки провалились сквозь раму, от неожиданности я потерял равновесие и полетел вниз. Я машинально зажмурился и сгруппировался, но удара так и не последовало.«Не может быть!» Я распахнул глаза и ахнул от удивления. Вокруг не было ничего знакомого, яркие цвета и узоры переливались и меняли причудливые формы. Я снова сомкнул веки и почему-то подумал о Марсе. Когда я открыл глаза, песчаные дюны стремительно проплывали подо мной, красный свет солнца окрасил всё вокруг в рыжие тона, а на небе красовались сразу две луны. Ощущение полета было ошеломляющим.Остановившись на вершине одной из дюн, я протянул руку и дотронулся до красного неба. Ощущение мягкой тягучей поверхности было странным. Вдруг мне захотелось попробовать облако на вкус. Я схватился за легкие жёлтые клочья, плывущие над головой. Они оказались липкими, как сладкая вата, и щекотали горло, заставляя меня смеяться. Я наслаждался каждой секундой, забыв о времени и реальности.— Не ешь слишком много, а то не сможешь перестать смеяться.Я обернулся и увидел девочку в синем платье.— Ты кто? — сказал я, удивлённый её появлением.— Меня зовут Лила, — представилась она. — Я тоже пришла сюда через Башню Снов. И у меня есть к тебе предложение.Внутри меня уже разгоралось любопытство.— Какое?— Я знаю, где находится камень вечных грёз, и хочу забрать его с собой в реальный мир. Этот камень сможет исполнять любые желания, но это, скорее всего, разрушит мир снов.— Хочешь пойти со мной?Эйфория от происходящего уже заполнила меня, и я без раздумий согласился.— Следуй за мной, — сказала Лила, направляясь прочь от меня.Мы преодолевали лабиринты снов, где реальность превращалась в иллюзии, а мысли становились живыми. Наконец, перед нами возникло огромное дерево. Его ветви мерцали разноцветными узорами.— Вот он, — сказала Лила, указывая на камень, вмурованный в кору дерева. — Ты готов, Джек?В моих мыслях смешались надежда и страх. Этот камень был ключом к новой реальности и источником опасности одновременно. Но я был готов рискнуть этим призрачным миром, чтобы вернуться домой победителем. Я схватил камень и вырвал его из коры. На мгновение меня окутало чувство могущества... Но в следующий момент всё вокруг начало рушиться. Земля дрогнула, воздух наполнился зловещим шумом и запахом гари.В этот момент раздался хохот, прошедший холодком по позвоночнику. Я обернулся, пытаясь понять, что происходит, и увидел Лилу. Но это уже была не та девочка, с которой я пришел сюда. Её глаза сверкали нечеловеческим огнём, а её облик искажался, превращаясь в ужасную тварь.Меня словно окатили ведром ледяной воды, и я наконец ощутил реальность происходящего. Тварь неслась на меня с бешеной скоростью. Она хватала когтями воздух и издавала пронзительные вопли.— Жалкий жадный убийца! Верни! — доносилось из её уродливой пасти.Я пытался отступить, но тело оцепенело от ужаса. Монстр вырвал из моих рук камень и мощным ударом скинул меня в бездну. Я почувствовал, как меня поглощает чудовищное нечто, готовое забрать мою душу.Я был охвачен безумием. Тени зловещих существ начали окружать меня, вырываясь из тёмных углов моего разума. Их визги и хриплые шёпоты проникали сквозь сознание, заставляя дрожать от ужаса.Я стал безвольной марионеткой в их извращённых лапах и почти потерял рассудок. Внезапно я почувствовал резкий удар. Всё затихло.Вокруг меня была знакомая обстановка Башни, за окном светило утреннее солнце. Я набрал в лёгкие воздуха, наслаждаясь запахом влажной почвы. Слёзы счастья выступили на моих глазах — кошмар остался позади.Я выбежал из башни и помчался в город. Но… улицы, которые я запомнил, были почти полностью заброшены. Дома обветшали, а городская суета, казалось, исчезла.«Может, я пришел другой дорогой?»Мое сердце замерло, когда я подбежал к дому тёти. В окнах горел свет.Я постучал в дверь.— Тётя Амелия, вы здесь? — мой голос охрип и дрожал.Дверь медленно приоткрылась, и передо мной появилась незнакомая девушка в слезах. Её взгляд был испуганным и удивленным одновременно.— Здравствуйте, вы знали мою бабушку? К сожалению, она умерла неделю назад.— О чём вы? Я пришёл к тёте Амелии. Я Джек, её племянник.Девушка перестала плакать, и в её глазах вспыхнул холодный огонёк.— Думаете, это смешно? Джек пропал 60 лет назад, — её слова прозвучали как удар хлыста. — Уходите и никогда не возвращайтесь, или я вызову полицию.Дверь захлопнулась. Паника снова охватила мой разум, путая мысли. Это невозможно!Я отшатнулся от двери, почти падая, и увидел свое отражение в её стекле. Вместо 14-летнего парня на меня пялились безумные глаза старика. Это был маниакальный взгляд человека, который давно потерял рассудок.А может… может, я просто ещё не проснулся?

Ключевые слова: Параллельные миры фентези сновидения кошмары авторская история

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