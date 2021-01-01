Снегири в буране

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 90 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:48 by

Кристина торопилась на встречу одноклассников. Редкий снег, плавно опускавшийся на землю ещё несколько минут назад, крепчал, грозя превратиться в настоящую метель. - Как всегда, выбираем самые неудобные места и даты! Ай!Нога поехала на спрятавшейся под слоем снега ледяной корке. Ветер взревел, будто радуясь отчаянию девушки. Зачем только требовалось организовывать встречу спустя двенадцать лет после выпускного вечера? Да ещё и ехать не в крутой московский клуб, где любила проводить время Кристина, а на окраину Подмосковья, практически в другой регион? Впереди в непроглядной снежной завесе высились скрипящие и трещащие под тяжестью нанесённого снега, деревья, с которых падали толстые белые комья, увлекая за собой ярко-оранжевые ягоды рябины. «Класс, ещё не хватало получить порцию снега за шиворот и проболеть, когда все твои друзья веселятся, пьют, дымят кальянами, и ездят на дорогих машинах!»Погоде невозможно объяснить желания нескольких выпускников, поэтому снежная завеса только крепла. Липкий снег летел горизонтально, ломая слишком тонкие ветви, вьюга, достигнув не виданной прежде мощи, взвевалась вверх, подобно древнему разъярённому дракону.Будь проклята эта встреча!Кристина поморщилась и громко выматерилась, наблюдая как в считанных миллиметрах от её лица пролетела сорванная ветром с ветки скрюченная сосулька.«Серьёзно, о чём будут вопросы? Вышла ли замуж? Есть ли дети? Сколько кредитов на мне висит? Вспоминаю ли школьные годы? – думала околевающая бывшая ученица, - Да нафиг эту школу, всегда хотела её забыть, как страшный сон!»Внезапно у Кристины возникло странное чувство, будто бы за ней кто-то наблюдает. Еле повернув голову – очень мешался снег, набившийся в капюшон, и слипшийся там в большой ком, - Кристина увидела на ближайшем к ней возвышении – кажется, это был обычный фонарный столб, под слоем снега напоминавший мороженое «Лакомка» без шоколадной глазури, красное брюшко снегиря. Решив, что ей просто почудилось – не может же самый обычный снегирь так пристально за кем-то следить? – Кристина продолжила путь в никуда, теряя последние ориентиры. Машину, на которой она выехала из дома, пришлось оставить несколько километров назад, поскольку Кристина до последнего откладывала смену летней резины до самых сильных снегопадов.Из-за этого даже та недолгая езда, которая удалась Кристине, превратилась в настоящую пытку. Машина виляла из стороны в сторону, один раз едва не скатилась в канаву, края которой скрывались под снегом, поэтому, промучившись, Кристина решила добираться автостопом.Водители, правда, оказались куда умнее, и старались не выезжать на дорогу в такую непогоду, даже те, у кого позволяла резина. Простояв на холоде, несостоявшаяся тусовщица была вынуждена идти пешком, дабы совсем не околеть. Главное, чтобы бывшие одноклассники потом не писали в соцсетях о том, какая она необязательная.Над головой что-то чирикнуло…В это время встреча выпускников постепенно набирала обороты. Пришедшие пробовали блюда, наполняли фужеры алкоголем, обменивались новостями из своих жизней, не отличавшимися, впрочем, разнообразием – работа, семьи, проблемы с жильём и деньгами – частные школы, такие как «Наследники Юга», не давали шансов выбиться в люди, несмотря на данные ученикам и родителям обещания.Прошло около часа, прежде, чем собравшиеся обратили внимание на отсутствие Кристины. Попытки дозвониться до девушки никак не хотели увенчиваться успехом.Кристина подняла глаза. На ветке, высоко над головой сидели два снегиря, внимательно изучавшие её глазками-бусинками.«Снегирь – он оттого и красный, что летает над снегами, когда воют бураны, и пьёт кровь замерзающих людей», - вспомнилась, как нельзя некстати бабушкина страшная сказка из детства, призванная отвадить внучку от прогулок в зимнюю непогоду.Снегири слетели с ветки. Кристина не успела сообразить, что происходит, как одна из птиц примостилась у неё на плече. Второй снегирь нахально подлетел к шее, не обращая внимания на отмахивавшуюся от него Кристину…На экране медленно разряжающегося телефона с каждой минутой росло количество сообщений и пропущенных звонков. Наконец, решив, что Кристина просто не захотела приезжать, ребята перестали тратить время на безрезультатные попытки связаться.По дороге из клуба группа ребят наткнулась на последствия снежной бури. Один из сугробов чуть поодаль от дороги, отличался необычными размерами и формой. Из него торчало что-то чёрное и очень маленькое.Немного раскопав сугроб длинной палкой, ребята нашли посиневшую от холода, лежавшую без сознания Кристину, со шрамами на руке и шее.Несколько недель врачи пытались бороться за жизнь обмороженной пациентки. Удалив повреждённые части тела, заменив их высокотехнологичными протезами, на вид и ощупь почти не отличающимися от настоящей плоти, сделав вливание новой крови, им удалось привести Кристину в чувство. Теперь, живя с фобиями бурь, холода, темноты, Кристина каждую зиму запиралась в квартире, стараясь без надобности не выходить на улицу. Каждую ночь, особенно в непогоду, в квартире везде горел свет, и Кристине пришлось устроиться на подработку, чтобы оплачивать внушительные счета за электричество.Так, создавая в квартире зону собственного комфорта, девушка старалась забыть о страшной встрече в буране по дороге в клуб, а по ночам, забываясь беспокойным сном, Кристина слышала в подсознании скрипучий бабушкин голос:- Не ходи в буран гулять, снегирь прилетит кровь твою пить…Автор - Кокарев Никита.

Ключевые слова: Встреча одноклассников снегопад снегири больница бабушкин голос

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