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Страшилки

Капли ночного дождя

Порою ночные дожди умиротворяют больше, чем дневные. В них есть некая своеобразная магия, особенно если смотреть на прилипшие к стеклу капельки при свете уличных ламп, что создают игривые блики своим сиянием. Мысли словно отходят на задний план, уступая место гармонии.

Но есть у этой гармонии и обратная сторона. Если ночью смотреть на дождь достаточно долго, в какой-то момент что-то может измениться. Обычно люди предпочитают спать, нежели часами сидеть и смотреть в окно сквозь капли. Так что, если ты проявишь достаточное терпение, ты сможешь застать истинную суть ночных дождей.

Ты никогда не задумывался о том, что происходит на улице во время того, когда жители домов уединённо спят в уютных кроватях под звуки дождя? В момент, когда множество капель будет покрывать окно твоей комнаты, свет на улице может внезапно потухнуть, уступив место кромешной тьме. Всё, что тебе удастся разглядеть в окне, — едва различимые блики воды. В этот момент тебе может показаться, что звук дождя стал заметно тише, уступив место шуму в собственной голове. Вглядываясь в темноту, окутавшую твой район, тебе не удастся увидеть ничего особенного, только отдалённо знакомые тени шелестящих деревьев. А может быть, это и не деревья вовсе? В какой-то момент тебе покажется, что кто-то также смотрит на тебя по ту сторону. Приглядевшись к таинственным силуэтам внимательней, ты с удивлением обнаружишь, что они едва заметно движутся. Веки невольно будут закрываться, ощущая странную тягу на себе. И в момент, когда ты резко решишься их открыть, ты увидишь на своём окне два неестественно огромных отпечатка ладоней, на месте которых когда-то были блестящие капли.

Скорее всего, тебе всё это привиделось, но не стоит торопиться с выводами. Ведь если тебе захочется рассказать кому-то об этом, одумайся несколько раз. Нарушив тайну, ты уже никогда не будешь в безопасности остаток своей жизни. И каждую ночь, когда капли дождя неравномерно покрывают твоё затемнённое окно, в любой момент на нём могут появиться два отпечатка больших ладоней. Но в этот раз ты будешь в своей комнате не один.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:45
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 05:45 by Phantom666Просмотров: 57Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дождь инструкции Призраки Страшилки короткие истории авторская история

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