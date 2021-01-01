Острые капли

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

odycotic Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:53 by

Всем здравствуйте, наверняка у Вас есть знакомые, которые любят дождливую погоду, никогда не понимал этого чувства, дождь для меня — самое страшное испытание в мире, сейчас попробую рассказать Вам, как я боролся с этим на протяжении долгих лет своей жизни.Начать стоит с того, что капли режут, да, как ножи или любой другой предмет, который способен на это. В детстве я замечал, что после того, как промокал, на местах, не закрытых одеждой, повсюду были мелкие царапинки, болели недолго, но очень сильно.Тогда-то я и начал следить за этим явлением, специально пару раз подставлял руки под дождь, зря я это делал.На удивление, снег не мог меня поранить, поэтому Зима является моим любимым временем года, это то самое время, когда я могу расслабиться и не думать о том, что надо одеваться с особым вниманием.Раз уж мы приступили к одежде, то да, это основное средство защиты от злых капель, предпочитаю непромокаемые дождевики, очень помогают.Зонты тоже могут помочь, но всё время какая-нибудь капля захочет попасть Вам на руку и поранить, поэтому вместе с зонтами лучше всего носить перчатки.Весной капли начинают бушевать особенно, уже третий день подряд идёт дождь, два из них удалось пролежать дома, мои лучшие дни.Сегодняшний день оказался самым ужасным за последнее время, коллаборация дождя и ветра является убийственной, шучу конечно, но лицо у меня теперь в ссадинах.Иногда думаю, может, капли ранят не только меня в этом мире, может, где-то живёт пара людей, которые не любят дождливую погоду и под любыми предлогами ни за что не выйдут в это время на улицу?

Ключевые слова: Дождь порезы капли авторская история

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