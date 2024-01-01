Проклятие старой фотографии

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:17

Причина: Стилистика автора сохранена

Nomy Просмотров: 96 Комментарии: 0 0 Вчера, 09:17 by

Глава 1: НаследствоАнна стояла у окна, рассеянно глядя на серые московские улицы. Осенний дождь барабанил по стеклу, создавая монотонный фон для ее невеселых мыслей. Прошла неделя с похорон бабушки, но боль утраты все еще была свежей.Звонок в дверь вырвал ее из задумчивости. На пороге стоял курьер с небольшой коробкой в руках.— Анна Сергеевна? — спросил он. — Посылка для вас.Девушка расписалась в бланке и закрыла дверь. На коробке не было обратного адреса, только ее имя, выведенное знакомым бабушкиным почерком. Сердце Анны сжалось.Она осторожно открыла коробку. Внутри лежал старый фотоальбом в потертом кожаном переплете. К нему была прикреплена записка:Дорогая Анночка,Этот альбом — наша семейная реликвия. Береги его. И помни: не все фотографии стоит рассматривать слишком пристально.Люблю тебя, бабушка.Анна нахмурилась, не понимая последней фразы. Она открыла альбом и начала листать пожелтевшие страницы. Фотографии рассказывали историю их семьи: прадед в военной форме, молодая бабушка с дедушкой, мама в школьные годы...На предпоследней странице Анна замерла. Среди знакомых лиц было одно, которое она никогда раньше не видела. Мужчина средних лет в старомодном костюме стоял чуть в стороне от группы людей. Его лицо было странно размыто, будто кто-то намеренно испортил снимок.Анна попыталась вытащить фотографию, чтобы рассмотреть ее поближе, но та не поддавалась. Внезапно девушка почувствовала, как по спине пробежал холодок. В комнате резко похолодало, а лампа на столе мигнула и погасла.— Что за чертовщина? — пробормотала Анна, захлопывая альбом.Она не заметила, как за ее спиной в зеркале на мгновение отразилась темная фигура с размытым лицом.Анна положила альбом на стол и подошла к выключателю. Щелкнув им несколько раз, она с облегчением вздохнула, когда свет наконец зажегся. Наверное, просто перепад напряжения, подумала она, стараясь унять неприятное чувство тревоги.Вернувшись к столу, девушка снова открыла альбом на странице с загадочной фотографией. Теперь, при ярком свете настольной лампы, снимок выглядел еще более зловещим. Анна не могла оторвать взгляд от размытого лица незнакомца.— Кто же ты такой? — прошептала она, проводя пальцем по краю фотографии.В этот момент зазвонил телефон, заставив Анну вздрогнуть. На экране высветилось имя ее лучшего друга Максима.— Привет, Макс, — ответила она, пытаясь скрыть дрожь в голосе.— Анна, ты как? Я волновался, — голос Максима звучал обеспокоенно. — Может, встретимся? Посидим где-нибудь, развеешься.Анна колебалась. С одной стороны, ей хотелось остаться одной и разобраться с загадочным альбомом. С другой — общество друга могло помочь избавиться от гнетущего чувства, которое не отпускало ее с момента получения посылки.— Знаешь, а давай, — решилась она. — Через час в нашем кафе?— Отлично, буду ждать, — ответил Максим и отключился.Анна закрыла альбом и убрала его в ящик стола. Почему-то ей не хотелось оставлять его на виду. Собираясь на встречу, она то и дело бросала взгляды на закрытый ящик, словно ожидая, что оттуда вот-вот раздастся какой-то звук.Выходя из квартиры, Анна не заметила, как в темном углу коридора мелькнула тень, а воздух наполнился едва уловимым запахом старой фотобумаги и чего-то еще — чего-то тревожного и неестественного.На улице моросил мелкий дождь. Анна поежилась и ускорила шаг, стараясь не думать о странном альбоме и жуткой фотографии. Она не знала, что это наследство изменит ее жизнь навсегда, втянув в водоворот сверхъестественных событий, от которых нет спасения.Глава 2: Первые жертвыКафе встретило Анну теплом и уютом. Максим уже ждал ее за столиком у окна, задумчиво помешивая ложечкой остывший кофе.— Привет, — улыбнулась Анна, присаживаясь напротив друга. — Спасибо, что вытащил меня из дома.Максим внимательно посмотрел на подругу:— Ты какая-то напряженная. Что-то случилось?Анна на мгновение задумалась. Стоит ли рассказывать о странном альбоме и своих ощущениях? Не сочтет ли Максим ее сумасшедшей?— Понимаешь, — начала она неуверенно, — сегодня я получила посылку от бабушки. Там был старый фотоальбом и...Она замолчала, не зная, как описать свои чувства. Максим ободряюще кивнул:— И что? Расскажи, не держи в себе.— Там есть одна странная фотография, — продолжила Анна. — Человек с размытым лицом. И когда я смотрела на нее, произошло что-то... необъяснимое.Она рассказала о внезапном холоде и погасшем свете. Максим слушал внимательно, не перебивая.— Знаешь, — сказал он, когда Анна закончила, — может, это просто совпадение? Старая проводка, перепады напряжения...— Возможно, — кивнула Анна, но в глубине души она знала, что дело не в проводке.— Слушай, а можно взглянуть на эту фотографию? — неожиданно предложил Максим. — Я немного разбираюсь в старых снимках, может, смогу что-то подсказать.Анна колебалась. Ей не хотелось возвращаться в квартиру, но любопытство и желание разгадать загадку пересилили.— Хорошо, — согласилась она. — Пойдем ко мне.Они вышли из кафе под усилившийся дождь. Анна не могла отделаться от чувства, что за ними кто-то наблюдает. Она то и дело оглядывалась, но улицы были пусты.В квартире Анна достала альбом из ящика. Ее рука дрожала, когда она открывала его на нужной странице.— Вот, смотри, — сказала она, указывая на загадочную фотографию.Максим наклонился над альбомом, внимательно изучая снимок. Внезапно его лицо побледнело, а глаза расширились от ужаса.— Анна, — прошептал он хрипло, — ты видишь это?Она посмотрела на фотографию и застыла. Размытое лицо незнакомца теперь смотрело прямо на них, а его губы растянулись в зловещей улыбке.В этот момент в комнате погас свет, и раздался душераздирающий крик Максима.Анна в панике бросилась к выключателю. Щелкнув им несколько раз, она с ужасом осознала, что электричество не возвращается. В темноте раздавались странные звуки: шорохи, скрежет и тяжелое дыхание.— Макс! — закричала она. — Макс, где ты?Ответа не последовало. Анна на ощупь двинулась в сторону, где, как ей казалось, стоял друг. Внезапно ее рука коснулась чего-то холодного и влажного. Она отдернула руку и почувствовала запах металла. Кровь.В этот момент свет так же внезапно вернулся, как и пропал. То, что увидела Анна, заставило ее закричать от ужаса. Максим лежал на полу, его глаза были широко раскрыты и безжизненны. На груди зияла глубокая рана, из которой сочилась кровь.Анна упала на колени рядом с телом друга, не в силах поверить в происходящее. Ее взгляд машинально метнулся к столу, где лежал открытый фотоальбом. Загадочный незнакомец на снимке снова смотрел в сторону, а его лицо было размыто, как и раньше.Трясущимися руками Анна достала телефон и набрала номер полиции. Объяснить случившееся она не могла, да и кто бы ей поверил? Через двадцать минут квартира наполнилась людьми в форме. Анну допрашивали, осматривали место происшествия, но никаких следов взлома или борьбы не обнаружили.— Вы говорите, свет погас, а когда включился, ваш друг был уже мертв? — переспросил следователь, с сомнением глядя на девушку.Анна кивнула, понимая, как неправдоподобно это звучит. Она не стала рассказывать о странной фотографии и своих подозрениях. Ее отпустили домой только под утро, взяв обещание не покидать город.Следующие дни прошли как в тумане. Анна не могла спать, ее преследовали кошмары. Она пыталась избавиться от проклятого альбома: выбрасывала его, сжигала, даже закопала в лесу. Но каждый раз, возвращаясь домой, она обнаруживала его на прежнем месте, будто он и не покидал квартиру.Через неделю после смерти Максима Анна случайно наткнулась на старую газетную статью. В ней говорилось о серии загадочных смертей, произошедших в их городе в начале прошлого века. Все жертвы были найдены с такой же раной на груди, как у Максима. И у всех них было что-то общее: незадолго до смерти они контактировали со старой фотографией неизвестного мужчины.Анна похолодела. Она поняла, что стала частью чего-то ужасного, чего-то, что не заканчивалось десятилетиями. Ей нужно было узнать больше, найти способ остановить это безумие.Собрав всю свою решимость, она решила начать собственное расследование. Но чем глубже она копала, тем сильнее становилось ощущение, что за ней наблюдают. Каждую ночь ей казалось, что в темных углах квартиры мелькает знакомый силуэт с размытым лицом.Анна понимала, что времени у нее немного. Она должна была разгадать тайну проклятой фотографии, пока не стала следующей жертвой.Глава 3: РасследованиеУтро выдалось пасмурным и промозглым. Анна, не спавшая всю ночь, сидела за кухонным столом, уставившись в одну точку. Перед ней лежала стопка старых газет и распечаток из интернета — все, что ей удалось найти о загадочных смертях прошлого века.Внезапно ее взгляд зацепился за имя в одной из статей: Елена Воронцова, медиум. Женщина утверждала, что знает причину странных происшествий, но ей никто не верил. Анна лихорадочно начала искать информацию о Елене. Может быть, она еще жива? Или у нее остались родственники?После нескольких часов поисков Анна наткнулась на адрес небольшого эзотерического магазинчика на окраине города. Его владелицей была Мария Воронцова, внучка той самой Елены.Не раздумывая, Анна схватила куртку и выбежала из квартиры. Ей казалось, что темная фигура следует за ней по пятам, но каждый раз, когда она оборачивалась, улица была пуста.Магазин оказался маленьким и неприметным. Колокольчик над дверью тихо звякнул, когда Анна вошла. Пожилая женщина за прилавком подняла на нее взгляд и вдруг побледнела.— Оно преследует вас, — прошептала она. — Я вижу его тень за вашей спиной.Анна почувствовала, как по спине пробежал холодок.— Вы... вы Мария Воронцова? — спросила она дрожащим голосом. — Мне нужна ваша помощь. Это касается старой фотографии и...— Я знаю, — перебила ее Мария. — Проклятие не отпускает нашу семью уже много лет. Проходите, нам нужно поговорить.Они прошли в маленькую комнату за магазином. Мария зажгла свечи и достала старую книгу в кожаном переплете.— Это дневник моей бабушки, — сказала она, открывая его. — Здесь записано все, что она узнала о проклятии. Человек на фотографии — Игорь Савин, серийный убийца начала 20 века. Перед смертью он провел темный ритуал, связавший свою душу с фотографией. Теперь он питается жизненной энергией тех, кто видит его изображение.Анна слушала, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Все это казалось безумием, но после того, что она пережила, она готова была поверить во что угодно.— Как его остановить? — спросила она.Мария покачала головой:— Моя бабушка всю жизнь искала способ, но так и не нашла. Однако она верила, что ключ к разгадке скрыт в самой фотографии. Нужно найти место, где она была сделана, и провести обратный ритуал.Внезапно свечи в комнате начали мигать, а воздух наполнился тяжелым, удушающим запахом.— Он здесь, — прошептала Мария, хватая Анну за руку. — Бегите, пока не поздно!Анна выскочила из магазина и побежала по улице, не разбирая дороги. Она знала, что теперь у нее есть цель — найти место съемки проклятой фотографии. Но сможет ли она сделать это раньше, чем Игорь Савин доберется до нее?Глава 4: ПротивостояниеАнна захлопнула дверь своей квартиры и прислонилась к ней спиной, тяжело дыша. Сердце бешено колотилось, а в ушах все еще звучали слова Марии Воронцовой. Проклятие, серийный убийца, темный ритуал — все это казалось сюжетом дешевого ужастика, но Анна знала, что это реальность. Страшная реальность, в которой ей предстояло выжить.Собравшись с мыслями, она подошла к столу, где лежал злополучный фотоальбом. Руки дрожали, когда она открывала его на нужной странице. Фотография Игоря Савина смотрела на нее с молчаливой угрозой. Анна вгляделась в детали снимка, пытаясь найти хоть какую-то подсказку о месте съемки.Внезапно ее взгляд зацепился за едва заметную вывеску на здании на заднем плане. "Аптека Зильбермана", — прочитала она. Анна бросилась к компьютеру и начала лихорадочно искать информацию. Спустя несколько часов она нашла то, что искала: старая аптека Зильбермана располагалась в историческом центре города, в здании, которое сейчас было заброшено.Не теряя времени, Анна собрала рюкзак с необходимыми вещами и вышла из квартиры. На улице уже стемнело, а холодный ветер пронизывал до костей. Она поежилась, чувствуя, как за ней наблюдают чьи-то невидимые глаза.Старое здание аптеки выглядело зловеще в свете уличных фонарей. Анна осторожно пробралась внутрь через разбитое окно. Внутри пахло сыростью и гнилью. Луч фонарика выхватывал из темноты обломки мебели и осыпавшуюся штукатурку.Вдруг Анна услышала шаги за спиной. Она резко обернулась, но никого не увидела. Сердце бешено колотилось.— Кто здесь? — крикнула она дрожащим голосом.В ответ раздался жуткий смех, от которого кровь стыла в жилах. Из темноты медленно проявилась фигура мужчины. Его лицо было размыто, как на фотографии, но Анна сразу узнала Игоря Савина.— Ты думала, что сможешь меня остановить? — прошипел призрак. — Глупая девчонка. Твоя жизненная сила станет моей, как и жизнь твоего друга.Анна попятилась, лихорадочно соображая, что делать. Она вспомнила слова Марии о обратном ритуале и решила действовать интуитивно.— Игорь Савин, — громко произнесла она, стараясь, чтобы голос не дрожал, — я знаю, кто ты и что ты сделал. Твое время прошло. Ты больше не имеешь власти в мире живых!Призрак зарычал и бросился к ней. Анна выхватила из рюкзака фотоальбом и раскрыла его на странице с проклятым снимком.— Я разрываю связь между тобой и этой фотографией! — крикнула она и резким движением разорвала снимок пополам.Раздался оглушительный вой. Призрак Савина начал растворяться в воздухе, его очертания становились все более размытыми. Последнее, что увидела Анна перед тем, как потерять сознание, было искаженное от ярости лицо убийцы, исчезающее в темноте.Очнулась она уже утром. Солнечный свет проникал через разбитые окна, освещая пыльное помещение бывшей аптеки. Анна с трудом поднялась на ноги, чувствуя себя измотанной, но живой. Она посмотрела на разорванную фотографию в своих руках. Теперь это был просто старый снимок, без следа сверхъестественного присутствия.Выйдя на улицу, Анна глубоко вдохнула свежий воздух. Она знала, что кошмар закончился, но его последствия еще долго будут преследовать ее. Однако теперь у нее была уверенность, что она сможет справиться с чем угодно.Возвращаясь домой, Анна решила, что обязательно расскажет эту историю — как предупреждение и напоминание о том, что иногда самые страшные монстры скрываются не в темноте, а на старых фотографиях, хранящих память о давно минувших днях.Глава 5: РазвязкаПрошел месяц с той ночи в заброшенной аптеке. Жизнь Анны постепенно возвращалась в нормальное русло, хотя кошмары все еще иногда преследовали ее по ночам. Она решила написать книгу о своем опыте, надеясь, что это поможет ей окончательно избавиться от призраков прошлого.Однажды вечером, работая над рукописью, Анна услышала звонок в дверь. На пороге стояла Мария Воронцова, выглядевшая встревоженной и уставшей.— Анна, мне нужно с тобой поговорить, — сказала она без предисловий. — Это касается Игоря Савина и проклятия.Анна почувствовала, как по спине пробежал холодок. Неужели все не закончилось?— Проходите, — пригласила она Марию, стараясь скрыть беспокойство в голосе.Они сели за кухонный стол, и Мария достала из сумки старую книгу — ту самую, что Анна видела в магазине.— Я продолжила исследования моей бабушки, — начала Мария. — И обнаружила кое-что важное. Проклятие Савина... оно не уничтожено полностью.Анна почувствовала, как земля уходит из-под ног.— Но как? Я же разорвала фотографию, я видела, как он исчез!Мария покачала головой:— Ты ослабила его, это правда. Но часть его сущности все еще существует в мире теней. И она ищет способ вернуться.— Что же нам делать? — спросила Анна, чувствуя, как страх снова охватывает ее.Мария открыла книгу и указала на странный символ, нарисованный на одной из страниц.— Это знак закрытия врат, — пояснила она. — Мы должны провести ритуал в том самом месте, где была сделана фотография. Только так мы сможем окончательно изгнать Савина из нашего мира.Анна кивнула, понимая, что у нее нет выбора. Она должна закончить то, что начала.Той же ночью они вернулись в заброшенную аптеку. Мария начала готовиться к ритуалу, расставляя свечи и рисуя мелом странные символы на полу. Анна нервно оглядывалась по сторонам, ожидая в любой момент увидеть призрачную фигуру Савина.Когда все было готово, Мария начала читать заклинание на незнакомом языке. Воздух в помещении стал густым и тяжелым, свечи затрепетали, отбрасывая жуткие тени на стены.Внезапно раздался оглушительный рев, и в центре нарисованного круга начала формироваться темная масса. Анна с ужасом узнала в ней очертания Игоря Савина.— Вы думали, что можете меня остановить? — прогремел его голос. — Я вечен!Мария продолжала читать заклинание, ее голос становился все громче. Анна почувствовала, как какая-то сила тянет ее к призраку. Она сопротивлялась изо всех сил, но ноги словно приросли к полу.В последний момент, когда казалось, что все потеряно, Анна вспомнила о разорванной фотографии в своем кармане. Она выхватила ее и бросила в центр круга, прямо в бушующую темную массу.— Ты больше не имеешь власти над нами! — закричала она. — Уходи и никогда не возвращайся!Раздался оглушительный взрыв, и комнату заполнил ослепительный свет. Когда Анна снова смогла видеть, призрак Савина исчез. На полу лежал лишь пепел от сгоревшей фотографии.Мария опустилась на колени, тяжело дыша.— Все кончено, — прошептала она. — На этот раз — навсегда.Анна почувствовала, как с ее плеч словно свалился огромный груз. Она знала, что кошмар действительно закончился, но его уроки останутся с ней навсегда.Выйдя из здания на рассвете, Анна и Мария молча смотрели, как первые лучи солнца окрашивают небо. Новый день нес с собой обещание мира без призраков прошлого и проклятых фотографий.Анна знала, что ее жизнь уже никогда не будет прежней. Но теперь она была готова встретить будущее с открытыми глазами, зная, что даже самые темные тайны могут быть раскрыты, а самые страшные проклятия — побеждены.ЭпилогПрошло пять лет с той ночи в заброшенной аптеке. Анна сидела за столом в своем уютном кабинете, задумчиво глядя на стопку книг перед собой. На обложке верхней красовалось ее имя и название: "Тени прошлого: История одного проклятия".Книга, которую она написала о своем опыте с проклятой фотографией, неожиданно стала бестселлером. Анна получила сотни писем от читателей, многие из которых делились своими паранормальными историями. Она стала известным исследователем сверхъестественных явлений, помогая людям, столкнувшимся с необъяснимым.Звонок телефона вырвал ее из задумчивости. На экране высветилось имя Марии Воронцовой.— Анна, здравствуй, — голос Марии звучал взволнованно. — У меня есть новости. Помнишь, мы говорили о возможности существования других проклятых артефактов?Анна напряглась. После случая с фотографией Савина они с Марией продолжили исследования, пытаясь найти и обезвредить подобные предметы.— Да, конечно. Что-то нашлось?— Возможно, — ответила Мария. — В одном старом доме на окраине города обнаружили зеркало. Люди рассказывают странные вещи о нем. Думаю, нам стоит это проверить.Анна почувствовала, как по спине пробежал знакомый холодок — смесь страха и возбуждения.— Я приеду через час, — сказала она, уже собирая вещи.Положив трубку, Анна подошла к окну. За эти годы она научилась жить с памятью о пережитом ужасе, превратив свой опыт в силу. Она знала, что мир полон тайн и опасностей, но теперь была готова встретить их лицом к лицу.Собирая сумку для новой "экспедиции", Анна на мгновение остановилась. На полке стоял старый фотоальбом ее бабушки — тот самый, с которого все началось. Она бережно провела рукой по потертой обложке. Этот альбом теперь был для нее не источником страха, а напоминанием о том, что даже самые темные тайны могут быть раскрыты, если набраться смелости заглянуть им в лицо.Анна улыбнулась своим мыслям. Новое приключение ждало ее, и она была готова. Ведь теперь она знала: какие бы призраки ни таились в тенях, свет правды и знания всегда сильнее самой глубокой тьмы.Закрыв за собой дверь квартиры, Анна шагнула навстречу неизвестности. История с проклятой фотографией Игоря Савина закончилась, но ее путешествие в мир сверхъестественного только начиналось.

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