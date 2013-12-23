Силуэт лицаВсем привет, совсем недавно вспомнил про 4стор, не был тут лет 5, решил вспомнить молодость =D
За давностью лет оригинального поста не сохранилось, но я нашёл нашу переписку и оригинал фотки.
Просматривая отснятый материал, на одном из фото он заметил что-то похожее на силуэт лица (чуть выше дороги).
Фото было сделано во время поездки на фэтбайке по окраинам Ставрополя.
Верить или не верить - ваше дело. Я всё-же склонюсь к простой случайности.
Новость отредактировал Estellan - 14-10-2021, 20:08
14-10-2021, 20:08 by alexpetrovПросмотров: 296Комментарии: 4
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