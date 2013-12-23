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Страшные фото

Силуэт лица

Всем привет, совсем недавно вспомнил про 4стор, не был тут лет 5, решил вспомнить молодость =D
За давностью лет оригинального поста не сохранилось, но я нашёл нашу переписку и оригинал фотки.
Силуэт лица
Силуэт лица
Просматривая отснятый материал, на одном из фото он заметил что-то похожее на силуэт лица (чуть выше дороги).
Силуэт лица
Фото было сделано во время поездки на фэтбайке по окраинам Ставрополя.
Верить или не верить - ваше дело. Я всё-же склонюсь к простой случайности.


Новость отредактировал Estellan - 14-10-2021, 20:08
14-10-2021, 20:08 by alexpetrovПросмотров: 296Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Лицо Ставрополь ночь дорога поездка авторское фото

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 09:08
+1
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Публикаций: 125
Комментариев: 6 687
Игра теней.
Как то щёлкала в бане, на очень слабую камеру простенького телефона. На одном снимке получился четырехпалый силуэт, склонившийся над тазиком.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 09:32
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 344
Что-то похоже на какую-то морду лица неизвестной хни.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Летяга
Вчера, 10:53
+1
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Публикаций: 991
Комментариев: 9 594
Я тоже лицо вижу. Улыбающееся. Если я ничего не путаю, этот "эффект распознавания отсутствующих образов" нашим мозгом называется парейдолия.
И если "в жизни" воспринимается ещё и глубина изображения, то ложных срабатываний меньше. Поэтому же на фотографиях всякой фигни распознаётся больше - глубина на плоской картинке отсутствует.
Ну и ещё вот так:
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#4 написал: Arhip
Вчера, 12:11
0
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Комментариев: 1 758
А меня волнует - залетел он или нет после того как фото пильнул?
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