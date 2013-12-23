Силуэт лица

Новость отредактировал Estellan - 14-10-2021, 20:08

alexpetrov Просмотров: 296 Комментарии: 4 +2 14-10-2021, 20:08 by

Всем привет, совсем недавно вспомнил про 4стор, не был тут лет 5, решил вспомнить молодость =DЗа давностью лет оригинального поста не сохранилось, но я нашёл нашу переписку и оригинал фотки.Просматривая отснятый материал, на одном из фото он заметил что-то похожее на силуэт лица (чуть выше дороги).Фото было сделано во время поездки на фэтбайке по окраинам Ставрополя.Верить или не верить - ваше дело. Я всё-же склонюсь к простой случайности.

Ключевые слова: Лицо Ставрополь ночь дорога поездка авторское фото

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