Не ешь эти конфеты

Не ешь эти конфетыОднажды мать ушла на работу и я остался дома один.
Она наготовила мне всего и предупредила не есть сладкое, а именно конфеты из шкафа.
Я поигрался и решил кишкануть. Навернул пиццы и маминого паштета, и потянуло на сладкое! Долго меня ломало, и я все-таки полез в шкаф за сладостями.
Открыв его, я увидел конфеты «Левушка», резко и резво навернув их с чайком, я откинулся смотреть свежий «Прон» с платных каналов. Тут потихоньку пуууук, пук пук пуууууук, пук пук пук пукууук, и начало вылазить сзади неведомое! Я на дальняк присел, духовку напряг, но ничего не происходило. Через некоторое время полезло с болью, и это был хвост, далее мое лицо обрасло львиной гривой, и из унитаза послышалось: «Симба, теперь этот прайд твой!»
От шока я отключился. Приехали родители, и им пришлось сдать меня в зоопарк, там я косил под льва, а родители рубили монету и построили хату в Подмосковье из сруба. На оставшиеся они брали мне паштеты и колбасу, в основном «Вязанку».
Финиш!
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:19
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:19 by Matafix510Просмотров: 84Комментарии: 0
Ключевые слова: Мама запрет конфета расплата авторская история