Не ешь эти конфеты

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:19

Причина: Стилистика автора сохранена

Matafix510 Просмотров: 84 Комментарии: 0 0 Вчера, 10:19 by

Однажды мать ушла на работу и я остался дома один.Она наготовила мне всего и предупредила не есть сладкое, а именно конфеты из шкафа.Я поигрался и решил кишкануть. Навернул пиццы и маминого паштета, и потянуло на сладкое! Долго меня ломало, и я все-таки полез в шкаф за сладостями.Открыв его, я увидел конфеты «Левушка», резко и резво навернув их с чайком, я откинулся смотреть свежий «Прон» с платных каналов. Тут потихоньку пуууук, пук пук пуууууук, пук пук пук пукууук, и начало вылазить сзади неведомое! Я на дальняк присел, духовку напряг, но ничего не происходило. Через некоторое время полезло с болью, и это был хвост, далее мое лицо обрасло львиной гривой, и из унитаза послышалось: «Симба, теперь этот прайд твой!»От шока я отключился. Приехали родители, и им пришлось сдать меня в зоопарк, там я косил под льва, а родители рубили монету и построили хату в Подмосковье из сруба. На оставшиеся они брали мне паштеты и колбасу, в основном «Вязанку».Финиш!

Ключевые слова: Мама запрет конфета расплата авторская история

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