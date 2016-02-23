Домовой
Спросила в комнате сыночка мама,
Едва сынок поужинать успел:
«На столике конфет было немало,
А ты не знаешь, кто конфеты съел?»
Хоть маму удивил своим ответом,
Сам удивлён был, слыша голос свой:
«Я знаю, мамочка, кто съел конфеты,
А съел их, не иначе, домовой!»
С улыбкой комнату сыночка покидала.
Как только оказалась у двери,
Вдруг голос из-за печки услыхала,
Не веря собственным ушам: «Не ври-и-и!»
Едва сынок поужинать успел:
«На столике конфет было немало,
А ты не знаешь, кто конфеты съел?»
Хоть маму удивил своим ответом,
Сам удивлён был, слыша голос свой:
«Я знаю, мамочка, кто съел конфеты,
А съел их, не иначе, домовой!»
С улыбкой комнату сыночка покидала.
Как только оказалась у двери,
Вдруг голос из-за печки услыхала,
Не веря собственным ушам: «Не ври-и-и!»
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:30
Вчера, 23:30 by CoverПросмотров: 211Комментарии: 1
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