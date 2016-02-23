Домовой

Спросила в комнате сыночка мама,

Едва сынок поужинать успел:

«На столике конфет было немало,

А ты не знаешь, кто конфеты съел?»

Хоть маму удивил своим ответом,

Сам удивлён был, слыша голос свой:

«Я знаю, мамочка, кто съел конфеты,

А съел их, не иначе, домовой!»

С улыбкой комнату сыночка покидала.

Как только оказалась у двери,

Вдруг голос из-за печки услыхала,

Не веря собственным ушам: «Не ври-и-и!»

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:30

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Ключевые слова: Мама домовой сын печь конфеты

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