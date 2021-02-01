Прогулка

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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

unknownman71 Просмотров: 148 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:53 by

Я люблю гулять по вечерам. Особенно в одиночестве. В тот осенний вечер я вышел на прогулку и решил зайти в магазин за молоком. Хотя по сути это был просто ларек, на котором сверху красовалась надпись "ПРОДУКТЫ", но все же это было единственное место в округе, где можно было банально купить хоть что-нибудь съестное. Я жил в средненьком по размеру городке, но, не смотря на это, ближайший супермаркет был в получасе пути от моего дома. Вокруг были лишь панельки разных проектов, гаражи и трансформаторные будки. В основном, конечно, это были малоэтажные хрущевки, я и сам жил один в двухкомнатной квартире в пятиэтажке. Брежневки были только в паре районов. Их построили для инженеров, работавших на ГЭС, находящейся недалеко от города. Такими вечерами на улице никого нет, единственное, что напоминает тебе о присутствии людей - ламповый свет, горящий в некоторых окнах.Я зашел в "магазин", но продавца не было на рабочем месте, я решил его подождать. Вечером заходит мало людей, и продавец достаточно часто отсутствовал. Стоял гул работающего холодильника, в котором летала муха, каким-то образом не попавшаяся на ленту. А ведь был конец октября - откуда она там взялась? Я позвал продавца, но никто не откликнулся. Ну ничего - подожду 5 минут. Я стоял и рассматривал содержимое прилавка, точнее сказать стеллажа на задней стенке - кофе, чай, в отдельном шкафчике стоял алкоголь. Молоко стояло в вертикальном торговом холодильнике в углу. Странно, наверное, но мне было даже уютно в том магазинчике, несмотря на то, что я был один. Улицу не было видно - окно было заклеено рекламой пива. Ну, понятно, кто здесь выступает основной клиентурой. А продавца все не было. Аналогов этого места не было, как вы уже поняли, и я решил пройти на склад - не стоять же мне здесь, тем более что уже становилось холодновато - входную дверь не закрыть. В комнате, использовавшейся как склад, никого не было, я прошел дальше - тоже пусто. Я еще раз позвал продавца - никто не ответил. Ну жаловаться все равно некому. Я вышел из магазина и пошел домой. "Молоко можно и завтра купить..." - проговорил я себе под нос.На улице было холодно - в прошлом году в это время уже был снег. Дул небольшой ветерок. Единственная инфраструктура в моем микрорайоне - детский сад, за ним был небольшой лес. Парком его назвать сложно, но он полностью находился в переделах города. Я прошел мимо детского сада - света не было, все уже ушли на выходные. Был вечер пятницы. Казалось, будто за садом нет ничего, кроме леса... До дома было идти минут 7. Я повернул во двор между 2-мя пятиэтажками - один подъезд был открыт, что довольно странно. Я прошел дальше, и тут за поворотом уже должен был быть мой дом...Я зашел в подъезд и поднялся на 3-ий этаж, достал ключи и уже вставил их в дверь и тут понял, что ключи не подходят. Я остановился в замешательстве. Может, это я такой криворукий?! Еще раз попробовал - дверь точно заперта. Ключи даже не проворачиваются. Дверь моя, этаж мой. Двери на лестничной клетке вроде те. И тут я начал волноваться - вдруг воры? Но как - ведь дверь я закрывал снаружи. Ключи только у меня. Дверь никто не мог закрыть изнутри. Я решил позвонить в полицию, но достав телефон, увидел, что зарядки нет. И тут я начал паниковать. Позвонил в звонок соседям - никто не ответил. Я спустился на 2-ой этаж. Там тоже не души. Выбежал на улицу - в квартире на 2-ом этаже горел свет! Но на мои звонки никто не отвечал, я уже начал стучать в дверь, но ничего не помогало. Я вернулся во двор.Что за дела? Буквально 20 минут назад я вышел за молоком, а сейчас такое. Надо было хоть кого-нибудь найти и попросить позвонить. Выйдя на проезд, я пошел в поисках людей. Пройдя, наверное, метров, 200, я понял, что не знаю, откуда пришел. Именно понял, ко мне пришло озарение - как будто удар и все забылось. Стало страшно. Очень страшно. Я начал вертеться по сторонам. Все-таки надо было куда-то идти. Я пошел во двор, кажущийся мне знакомым, но через минуту я понял, что место, куда я попал, просто очень похоже на мой район, но это был не он. Я начал паниковать. Свет в окнах горит, на улицах никого нет, ни одного звука, кроме шума ветра, все машины стоят. Я решил заглядывать в окна первых этажей: "Даже если подумают, что я маньяк, то хотя бы вызовут полицию...". Но куда бы я не заглядывал - никого не было,, даже телевизоры не работали - в квартирах. От этого становилось жутко... Вокруг уже сильно потемнело - было уже, наверное, 9 вечера, темнеет рано.На улицах горели фонари, еще старые, советские, с бетонными столбами. С деревьев опадали последние листья. Я просто машинально шел. В такой ситуации лучше двигаться - подобные мысли крутились у меня в голове. А самый интересный вопрос был - в какой ситуации? Я не мог найти ни единой живой души - нет ни кошек, ни голубей.. Я был в каком-то непонятном районе. Я был в каком-то непонятном... где я был? Я уже было начал думать, что попал в чистилище. "Может, я умер?" - подобные мысли проносились у меняв голове. Вокруг не было ничего, кроме двориков с панельками, как будто это искусственно сгенерированная локация. Лишь калька с настоящего мира. Зачем-то горящий свет в квартирах. Зачем? Я уже понял, что там никого нет,

Ключевые слова: Магазин прогулка другой мир авторская история

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