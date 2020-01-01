Ваша параллельная вселенная

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

И. Ток. Просмотров: 213 Комментарии: 0 +1 Вчера, 14:31 by

Всем привет, я из города Либрентово, у вас это город Рославль, конкретно Рославль, а не Ярославль.Я всю жизнь прожил в хрущевке на улице 15 микрорайон, Смоленская область. По крайней мере, я там жил пока не попал к вам.Однажды на зимних каникулах я решил сходить в магнит рядом со своей хрущевкой. Мой дом и «Магнит» стоят почти вплотную.После того как я закупился и отнес покупки домой, меня посетило желание погулять.Когда я проходил мимо изогнутого дома #4, я увидел арку вместо первых двух этажей изгиба. Я ее никогда раньше не замечал. Я плохо видел что там, из-за солнца, которое уже садилось и слепило глаза.Я решил пройти через нее. Когда я вышел и обернулся, увидел, что дом с другой, более новой облицовкой."Начали проводить капитальный ремонт", - подумал я.Также с той стороны, где я гулял, у дома были балконы, а тут с*** лоджии."Наверное, так утепляют балконы", - снова пытался я себя успокоить, но понял, что нелогично и, вероятно, незаконно закрывать боковой вид с балконов.Тут я занервничал.Я побежал, сам не зная куда, лишь бы найти что-то знакомое, но все вокруг немного отличалось от моего Либрентово.Я прибежал на какой-то рынок и купил карту Либрентово, но на карте было написано, что это Рославль. Это был действительно город в котором я живу, я знаю примерное расположение домов.Когда я увидел название города, жутко испугался. Бабка, которая продала мне эту карту, с удивлением посмотрела на меня. Я положил карту себе в сумку и опять побежал. На этот раз к своему дому.Но вместо моей хрущевки там стояла девятиэтажка. Откуда там девятиэтажка? Я только 40 минут назад был рядом с хрущевкой. За один день невозможно снести хрущевку и построить брежневку. Да и зачем в 2020-ом году строить брежневки?Я сверился с картой: это действительно был мой дом. Улица 15-микрорайон, дом 2.Я просто сел рядом с незнакомым холодным домом и просидел там около 35 минут.За это время я понял, что магазин рядом с домом не «Магнит», а «Пятерочка», на месте того рынка были гаражи, и что в арку светило не точно солнце, т.к. солнце садится на западе, а арка повернута на север.Уже в темноте меня заметила какая-то женщина. Она предложила позвонить в полицию, но я молчал, потому что был шокирован. Она все же позвонила в полицию.Моим делом занималось несколько человек. Расспросив меня и рассмотрев мой паспорт, они не знали что делать. Я будто в этот день на свет появился. Номера родственников оказались либо несуществующими, либо принадлежали незнакомцам.Меня решили отправить в больницу, т.к. я сильно простудился, пока сидел возле дома.Когда я выздоровел, меня приютила одна добрая семья из Рославля.Расследование по моему делу зашло в тупик, а я в свой мир так и не попал.Я могу рассказать несколько интересных фактов о своей вселенной.1. СССР распался в 1995 году, и 4 года после распада правил президент Ельцин.2. Путин был президентом с 2000 года, и по сей день остается таким.3. Столица России Санкт-Петербург.4. Калининград принадлежит Англии.5. Аляска наша.6. Немцы все-таки разбомбили Кремль. После этого столицей России стал Санкт-Петербург.7. Президент США Арнольд Шварценеггер.

Ключевые слова: Параллельный мир арка полиция авторская история

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