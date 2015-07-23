Я вырву твои конечности

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Cally Просмотров: 138 Комментарии: 2 +1 Вчера, 20:36 by

– Чарли, вот скажи мне честно – ты поехавшая? - спросил парень свою спутницу, которая уже пробралась через разбитое окно заброшенной лаборатории.Возле заброшенного здания крутились оба подростка, которые с трудом, но всё же попали на закрытую зону.– Ой, Лео, вот только не говори, что тебе страшно, – девушка забралась внутрь помещения и развернулась к парню, дабы помочь залезть ему без всяких происшествий.– Нет, мне не страшно, просто... – Лео ухватился за руку Чарли и забрался в помещение, – а вдруг нас заметит кто-то? К примеру, сторож или ещё кто.– Не говори ерунду, – темноволосая отмахнулась, – это место уже много лет никому не нужно, на него все забили.– Ну, всё равно. Про это место ходят ужасные слухи, – шатен осмотрел помещение со всех сторон, будто боялся, что кто-то может услышать их разговор – Говорят, что здесь проводили жуткие опыты над людьми: уродовали их, ампутировали и пришивали конечности, даже вторую голову пришивали или протезы с лезвиями и шипами.– И, что ты хочешь сказать этим всем? – подросток не понимала, почему её друг так переживает, ведь весь этот ужас, что происходил в стенах этого здания, был очень давно, и сейчас это место просто стоит без толку.– А то, что тут могут находиться те существа, с которыми проводили эти все опыты.– Пф, здрасьте! Если бы они и были когда-то здесь, то вероятнее всего подохли от голода, – Чарли повернулась спиной к своему путнику и последовала вдаль коридора.– Эй, стой! – Лео быстрым шагом направился за девушкой, частенько спотыкаясь об стекло и камни. – Меня подожди!Ребята направились в самую глубь лаборатории. Они, точнее Чарли, поставили себе цель найти что-то из колбочек и всяких препаратов, но больше всего ей хотелось пробраться в подвал, где происходили все злодеяния, о которых часто можно услышать от местных жителей. Та полностью надеялась, что в то "проклятое место" никто не пробирался, ведь, как говорил парень, здесь могут быть монстры, но голубоглазая совсем в это не верила. Вот же глупые людишки, надо же такое выдумать. А что насчёт Лео – девушка взяла его ради компании, чтобы не так скучно было и можно поговорить.Вот, спустя недолгого времени, уже они на минус первом этаже: везде разбросаны всякие бумажки, стоит пара шкафов, которые ещё не упали, некоторые безделушки так и стоят в них. Парень всё так же идёт сзади и постоянно цепляется обувью об какой-то хлам. Из-за этого тому кажется, будто его что-то схватило, поэтому его часто от этого передёргивает. Чарли подошла к одному из шкафов ближе, чтобы получше разглядеть содержимое. Да, как она и догадывалась – бумаги, ваза, колбочки, газовая лампа, даже коньяк. В целом, ничего необычного. Только девчонка задумалась о своём, как услышала писк, от которого её неслабо передёрнуло. Та обернулась и увидела своего товарища, который залез и так на еле стоящий стул.– Ты дурак?! – сердито спросила Чарли. Она уже пожалела, что взяла с собой этого труса.– Там... там что-то пробежало! – нервно промямлил Лео, указывая пальцем на пол.– Да брось ты, это крыса была, наверное, – она продолжила поиски входа в подвал, уже не обращая внимания на парня.Спустя почти час парень откликнулся:– Эй, Чарли, иди сюда.– Что там опять?– Да иди сюда, говорю тебе – девушка недовольно цокнула, но всё же подошла к парню.– И что ты уже... – у девушки речь пропала, когда та увидела большой настенный ковёр, за которым и скрывалась та самая дверь. – Это же то, что я думаю?– Наверное.– Чудесно! – Чарли буквально светилась от счастья. Она не ожидала, что найти проход будет настолько легко. Только есть проблема – дверь плотно замкнута, – Чёрт, и как её открыть?– Я могу попробовать, – парень приблизился к двери, опустил руку к карману и достал оттуда... девичью шпильку с бабочками? Лео умеет удивлять.Пока Чарли раздумывала, зачем ему шпилька и откуда она, Лео принялся взламывать дверь. И, на удивление, у парня это выходило профессионально. Спустя минут пятнадцать был слышен щелчок открытой двери.– Готово, – шатен немного отошёл и приоткрыл дверь.– Ого, ты быстро. Хоть какая-то от тебя польза, – девушка хмыкнула, а парень в ответ что-то неразборчиво пробубнил, – ладно, погнали вниз.– Может, не стоит? – по лицу Лео сразу можно понять, что тот не горит желанием спускаться туда, – У меня плохое предчувствие...Пока зеленоглазый высказывал то, что это может быть опасно, Чарли пробралась внутрь, не ожидая парня. А зачем он ей? Пусть хоть целую вечность там стоит и говорит, что страшно ему, всё равно от него тут никакой пользы не будет, кроме того, что тот сумел открыть дверь.«Хм, а здесь клёвое местечко. Правда пыльно и разбросано всё, но от этого оно выглядит ещё круче!»– девушка была просто в восторге от увиденного. Ей никогда ещё не приходилось бывать в подобных местах.Та начала осматривать подвал полностью. Жаль, что освещение отсутствует, но всё же немного света даёт небольшое окошко, которое располагалось в самом верху, возле потолка. Поэтому, недолго думая, Чарли включила фонарь на телефоне. Теперь ей точно удастся рассмотреть каждую мелочь в этой лаборатории. Здесь уже было множество шкафов, которые были заполнены колбами и баночками с содержимым. Девушка подошла к ним поближе и начала всматриваться. Зелёная жидкость, эмбрион: то ли птенца какого-то, то ли, может, другого животного, она особо не разбиралась в таком; далее ещё какая-то жидкость. Интересно, что это и для чего? Потом человеческая рука... Стоп, что?! Девушка ещё раз всмотрелась в одну из банок, надеясь, что ей показалось, но через время ту стошнило – в банке действительно была рука. Чарли от отвращения опустила взгляд вниз, но вскоре пожалела об этом, ведь внизу находились органы человека: руки, ноги, мозг, глаза, даже кожа и губы. Голубоглазая не сдержалась и извергла из себя яичницу, которую она ела на обед. Ей уже перехотелось смотреть, что в других шкафах, поэтому она пошла к операционному столу и кушеткам. Там зрелище было не одно из приятных: всё было испачкано уже в старой, засохшей и бурого цвета крови; на операционном столе лежали приборы, на которых виднелись кусочки кожи. Противно.– Какая же всё-таки гадость... – девушка немного отошла от стола. Зря она это сделала.Вдруг та почувствовала оголённой частью ноги что-то лохматое и, кажись, большое, девушка мигом прикрыла рот рукой, чтобы не закричать. Это уж точно не была крыса, она просто не может быть таких размеров. Та осторожно стала на своё исходное место, от чего это "Нечто" пробежало куда-то в темень комнаты. Чарли это до жути напугало: когда это существо бежало, был стук по полу, будто провели лезвием по бетону. Не долго думая, голубоглазая направилась в сторону двери, но резко послышался громкий хлопок. Дверь закрылась.«Чёрт, наверное Лео решил подшутить»,– она направилась к двери и шёпотом произнесла:– Лео, придурок, открой двери, здесь что-то бегает – ответа не послышалось, – Лео, чёрт возьми, открой, это уже не смешно! – уже громче сказала девушка, о чём глубоко пожалела.Через время снова послышался стук лезвиями по полу. Чарли решилась обернуться в сторону звука. Обернулась и замерла – напротив неё, возле стены, где находилось окошко, стояло нечто. Девушка обеими руками закрыла рот, сдерживая крик, который вот-вот мог вырваться. Она продолжила смотреть на то существо, осматривая его.Это "Нечто" было высокого роста, до жути худое, конечности отсутствуют от пят до половины икры, вместо них лезвия в форме шипов или тому подобное. Догадки были правдивыми, всё-таки пол царапали лезвиями. Удивительно, как "Это" ещё и стоять может. Девушка продолжила осматривать существо. Длинные волосы, из-за которых не видно лица, только уродский рот с пожелтевшими зубами на которых виднелись красные пятна. Далее кожа трупного цвета, бледная с синеватым оттенком, швы, из которых сочится кровь, прыщи или же волдыри – не понятно. По телу расположены глаза, которые пристально смотрят на девушку. Чарли сдерживала себя, лишь бы снова не блевануть, но не выдержала – содержимое её желудка уже располагалось на полу. Она просто не могла понять, как оно ещё и живое? Не смотря на всё это, существо было одето в тонкую блузку, которая уже больше похожа на тряпку, грязные штаны, одна сторона которых закачена выше колена. Одежда – это самый примечательный признак того, что "Это" когда-то имело в себе что-то человеческое.– О Боже... что ты... – это последнее, что смогла произнести девушка перед тем, как на неё набросилось "Нечто".Это неведомое набросилось на девушку, повалив её на пол. После начало всматриваться на свою гостью её логова, водя своими острыми лезвиями по её нежной кожице, оставляя царапины. От этого монстра очень сильно воняло гнилью.– П...пожалуйста, не убивайте меня, – девушка начала заливаться слезами, на что существо ответило:– Ты... красивая такая. У тебя такие... конечности. Я тоже такие хочу, – существо умолкло.После подняло свою голову и с безумным азартом продолжило:– Знаю! Я вырву твои конечности и заберу себе! – после этих слов Чарли почувствовала адскую боль в ноге: неведомое своими лезвиями стало буквально раздирать ногу девушки, пытаясь оторвать.Кожа цеплялась за острые концы лезвий, поэтому и отрывалась, причиняя ещё сильнее боли. Девушка кричала, вырывалась, молила о пощаде, но это не помогало: боль ударила и во вторую ногу. С ней проделали такой же ужас. После существо прекратило и мигом проткнуло руку девушки. Та издала уже не крик, а скорее всего хрип, так как сил не было, и голос уже почти пропал. "Нечто" начало разрезать и разрывать кожу на руке. Делало оно это очень неуклюже, из-за чего и болезненно: кожа и мясо снова цеплялась за шипы, и, пытаясь избавится от мяса, существо взмахивало руками, от чего куски разлетались по сторонам. Рука была связана с телом только костью, но и это не надолго. Существо подняло одну из "рук" и воткнуло девушке в кость, сломав её вдребезги. У Чарли уже совсем не было сил кричать, а что бы пытаться вырваться, так тем более. Подобный кошмар "Нечто" сотворило и со второй рукой.Спустя время оно всё же прекратило и немного отодвинулось от девушки, точнее того, что от неё осталось. Перед голубоглазой была просто ужасная картина: её ноги были содраны настолько, что немного выше ляжек они держались только на костях, вокруг разбросаны куски её собственного мяса, от ног почти ничего не осталось, уж что сказать про её руки – те совсем оторвали.Силы начали покидать её, она поняла, что всё равно её уже ничего не спасёт, от неё почти ничего не осталось... Это конец.С этими мыслями, девушка откинула голову назад, сделала последний вздох и замерла.– Какая же я неуклюжая. Испортила такую возможность! Жаль, твои конечности действительно были красивые, как и у твоего друга, – существо отдалилось от остатков девушки.***... – Твою мать, что здесь произошло?! – охранник нервно осматривал минус первый этаж, светя при этом фонарём на тело, похоже парня, в которого целиком отсутствовали конечности. Те будто живьём вырваны.Посмотрев пару секунд на куски бедного парня, мужчина решил спуститься в подвал, который на его удивление был открыт. Только тот зашёл, как тошнота снова поднялась: в подвале ужасно воняло мертвечиной, и были повсюду куски мяса. Не успел Виктор набрать номер полиции, как дверь захлопнулась. С подвала послышались пронзительные крики мужчины...

Ключевые слова: Монстр убийства эксперименты опыты авторская история

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