То, что называют «Сонным параличом», на самом деле является демоном Аль-Джусумом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:11

Причина: Удалена реклама.

TimkaVS Просмотров: 85 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:11 by

Вы любите путешествовать? Я вот очень люблю. Я говорю не просто о туристических поездках с посещением музеев, а о самом настоящем путешествии. Прилететь в чужую страну, взять автомобиль на прокат или велосипед и колесить месяц по разным городам, деревням. Не только по туристическим зонам, в которых созданы все удобства для иностранцев, но и по жилым городам и местам, куда рядовой турист никогда не добирается.В тот год, когда произошли эти страшные события, я путешествовал по арабским странам. Было крайне интересно. И вот, колеся на велосипеде, когда солнце уже садилось, я доехал до следующего города. Скорее даже не до города, а до деревни.В этой деревне люди жили в глиняных домах. То ли просто глина, то ли саман. Причем дома были не как на картинках у бедняков из глины, а красивые, с закруглёнными углами и изогнутыми стенами. Попав в эту деревню, складывается ощущение, будто вообще попал в другую цивилизацию.Местный диалект отличался от того, что был в прошлом городе, но худо-бедно я всё-таки мог понять население этой чудной деревушки.Поначалу меня вообще не хотели впускать в поселение, но я смог донести до местных, что у меня закончилась провизия, мне нужен отдых и я прошу крова. Это чаще всего безотказный вариант. Люди помогают тому, кому требуется помощь.Но впустили меня только на одну ночь. Утром я должен буду покинуть территорию деревни. Но меня это вполне устраивало. Впереди ещё множество интересных мест ждут меня.Меня вкусно накормили, напоили. Но в глазах местных читалась тревога. Неужели я как чужак вызываю такое опасение у окружающих? Я спросил об этом своего нового знакомого. А он ответил, что я тут не причем. Дело в том, что жители деревни ждут Аль-Джусума, который должен появиться со дня на день.Об этом персонаже не принято вслух говорить или обсуждать его, поэтому мне не объяснили ничего. Перед сном мне лишь дали кожаный мешочек, похожий на бурдюк, который нужно надуть до отказа и крепко завязать.Я подумал, что это вместо подушки. Но нет — надутый мешочек нужно положить себе на верхнюю часть груди перед сном и уснуть с ним. Я так и сделал. Уснул быстро, так как дорога очень изматывает.Посреди ночи я почувствовал, что мне не хватает воздуха. Кто-то сильно давит мне на грудь и сжимает мохнатые лапы на моей шее. Я задыхался.Что бы открыть глаза мне потребовались большие силы. Но пошевелить ногами или руками я попросту не мог. Тело меня не слушалось. Открыв глаза, я обомлел. Над моим лицом нависала черная морда неведомого мохнатого существа. Оно было явно разумным. Я бы сказал, что это был сам черт. У меня не хватило воздуха, и я потерял сознание.Утром я благополучно проснулся. Мешочек, надутый мною накануне вечером, был пуст и даже порван. Местные жители меня снова накормили перед отправлением в путь. В этот раз в глазах людей читалась не тревога, а облегчение, что ли.Позже я узнал, что именно в этой деревне ежегодно встречают демона Аль-Джасума, который похищает дыхание у спящих раз в год. Многие люди умирали от нехватки воздуха во сне, поэтому был придуман откуп в виде мешочка, наполненного дыханием спящего человека. Вместо похищения воздуха, которым дышит человек, Аль-Джасум похищал воздух из мешочка.И я бы не поверил, если бы лицом к лицу не столкнулся бы с этим чертом ночью. Но, конечно, мои друзья и товарищи не поверили мне, думая, что это просто моя байка, чтобы скрасить рассказы о своём путешествии.Автор - Тим Сойер.

Ключевые слова: Шайтан демон сонный паралич сны монстры

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